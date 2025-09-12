El FBI difundió un video que muestra al sospechoso de disparar a Charlie Kirk escapando de la Universidad de Utah

El FBI publicó un nuevo video del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, aun prófugo

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y autoridades estatales de Utah difundieron este jueves un video de vigilancia que muestra al principal sospechoso del asesinato del activista conservador y fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk.

En las imágenes, captadas por una cámara del estacionamiento de la Universidad de Utah, se observa a un individuo vestido de negro que desciende desde el techo de uno de los edificios del campus y abandona el área por una autopista cercana.

El video fue proyectado en una conferencia de prensa donde participaron el comisionado de seguridad pública del estado, Beau Mason; el director del FBI, Kash Patel; y el gobernador de Utah, Spencer Cox.

“La investigación avanza y no pararemos hasta llegar al responsable”, afirmó Mason durante su intervención.

El equipo investigador indicó que se han efectuado alrededor de 200 entrevistas en relación al crimen y que, actualmente, una veintena de agentes del orden dedica sus esfuerzos a este caso en particular.

El FBI difundió imágenes del principal sospechoso, aún prófugo. (FBI)

Señaló que el individuo dejó impresiones de la palma de la mano y que los funcionarios esperan recolectar ADN de las manchas encontradas.

“Trabajamos para llegar al fondo del asesinato de Charlie Kirk”, sostuvo el gobernador Cox, quien además anticipó la intención de solicitar la pena de muerte para el responsable del ataque una vez que sea capturado.

“Queremos atrapar a este asesino y hacerlo responsable”, añadió.

Horas antes, el FBI divulgó imágenes adicionales y anunció una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que permita ubicar al responsable. En el material se observa a un individuo con una gorra, gafas oscuras y una camiseta negra de manga larga, apariencia que, según la agencia, indicaría un intento de pasar desapercibido en la comunidad universitaria.

Según The Associated Press, la policía continúa en alerta y busca al sospechoso, que permanece prófugo desde el ataque del miércoles 10 de septiembre en el campus de Utah Valley University. Inicialmente, los funcionarios lo identificaron como una “persona de interés”, pero en una conferencia de prensa posterior lo calificaron directamente de sospechoso.

Hallazgos clave y despliegue policial

Los investigadores recuperaron una escopeta de alto poder y cerrojo, señalada por las autoridades como el arma utilizada en la agresión. Además, la policía científica localizó una huella palmar y una impresión de zapato en una zona boscosa próxima a la universidad, en el trayecto que habría utilizado el agresor para escapar.

Más de 3.000 personas asistieron al evento donde ocurrió el asesinato de Charlie Kirk. (Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/REUTERS)

“La evidencia recolectada sugiere que el ataque fue un evento específicamente dirigido”, aseguró Robert Bohls, el principal agente del FBI en Salt Lake City, según información publicada por Reuters. La agencia revisa grabaciones de video que captaron al presunto responsable desplazándose por el campus antes y después del disparo.

Bohls sostuvo: “necesitamos ayuda de la ciudadanía para identificar y localizar a este individuo. Cualquier información puede ser vital”. El despliegue policial en los alrededores del campus incluye patrullajes terrestres, requisas en domicilios del vecindario y sobrevuelo de helicópteros.

Las fotos muestran al presunto autor con una gorra en su cabeza y gafas oscuras. (FBI)

El ataque y sus consecuencias inmediatas

El asesinato ocurrió durante una intervención pública de Charlie Kirk, quien debatía sobre violencia armada con estudiantes en el recinto de la Sorensen Center de la universidad.

Según testigos y los videos difundidos en redes sociales, el activista respondía preguntas de la audiencia cuando recibió el impacto de bala en pleno cuello. El disparo se realizó desde la azotea de un edificio distante y, después del ataque, el tirador huyó saltando del tejado y adentrándose en el bosque.

“Vi la sangre caer; sentí miedo por él y por todos. El impacto fue inmediato y brutal”, relató Madison Lattin, asistente al evento. “La sangre cae y gotea, y tú estás tan asustada, no solo por él, sino también por tu propia seguridad”, declaró la joven entrevistada por la AP. La estampida originada en el momento dejó a varios asistentes en estado de shock y algunos sufrieron caídas y heridas menores al intentar huir.

La universidad evacuó el recinto y comunicó oficialmente el cierre de sus instalaciones hasta el siguiente lunes. El Departamento de Seguridad Pública de Utah cifró en más de 3.000 las personas presentes en el acto.

Las autoridades han publicado las primeras imágenes de quien consideran es el principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk. (FBI)

Reacciones, declaraciones y duelo nacional

La muerte de Kirk, figura influyente del conservadurismo juvenil estadounidense y cercano al presidente Donald Trump, generó numerosas reacciones políticas. El propio Trump anunció que asistirá al funeral y adelantó la entrega póstuma de la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo galardón civil de Estados Unidos. “Charlie fue un mártir por la verdad y la libertad“, afirmó Trump.

El vicepresidente JD Vance, acompañado de su esposa Usha, viajó a Salt Lake City y compartió momentos con la familia del activista. “Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”, escribió Vance en una publicación recordando su vínculo con Kirk. El cuerpo será trasladado a Arizona, estado de residencia de Kirk, donde se prevé realizar el funeral público.

La visita de Charlie Kirk a Utah Valley University había generado controversia días antes del ataque: una petición online recolectó cerca de 1.000 firmas demandando que las autoridades universitarias revocaran la invitación al evento, aunque la institución defendió su apego a la libertad de expresión y al derecho a la deliberación pública. Kirk, en sus redes sociales, aludió a la controversia en su mensaje “¿Qué está pasando en Utah?” acompañado de imágenes de la cobertura mediática local.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, advirtió que el responsable deberá enfrentar las consecuencias “en un estado donde existe la pena capital”. Las autoridades recalcan que el caso se investiga como un acto de violencia política en un clima nacional marcado por tensiones ideológicas.