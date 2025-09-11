Una mujer podría enfrentar hasta seis años de cárcel por registrar a su perro como votante en elecciones de California

Laura Lee Yourex fue acusada de registrar a su perro como votante y enviar dos votos bajo el nombre del animal en el condado de Orange, California. (REUTERS/David Swanson)

La oficina del fiscal de distrito del condado de Orange, California, informó que una ciudadana de Costa Mesa, Laura Lee Yourex, enfrenta cargos luego de que se descubrió que registró a su perro para votar y emitió votos en dos comicios bajo la identidad del animal. De acuerdo con información difundida por el Los Angeles Times, Yourex, de 62 años, podría cumplir hasta seis años de prisión en caso de ser hallada culpable.

Según documentos oficiales citados por Los Angeles Times, la acusada realizó el registro con los datos de su mascota, Maya Jean Yourex, y logró que el voto a nombre de la perra fuera contabilizado en la elección de revocatoria del gobernador celebrada en 2021.

Para la primaria estatal de 2022, el sistema detectó la irregularidad y descartó el sufragio atribuido al animal. Las autoridades detallaron que el esquema sólo funcionó inicialmente por la diferencia en los requisitos de verificación entre elecciones federales y estatales en California.

De acuerdo con el diario, fue la propia Yourex quien notificó su acción a la Oficina de la Registraduría de Votantes del condado, hecho que motivó la posterior investigación criminal. El fiscal de distrito expuso que la mujer afronta cinco cargos graves, entre ellos perjurio, registro fraudulento y falsificación de documentos.

En enero de 2022, Yourex publicó en redes sociales una imagen en la que aparecía Maya con un adhesivo de “I Voted” y un sobre de votación postal a su lado. El fiscal aseguró que esas publicaciones sirvieron de prueba para las pesquisas.

En otra publicación de octubre de 2024, la ciudadana compartió una fotografía de la placa de identificación de Maya junto a una boleta electoral, acompañada del mensaje “Maya sigue recibiendo su boleta”, pese a que la mascota ya había muerto para esa fecha. Estas conductas fueron calificadas como elementos incriminatorios claros en la denuncia presentada por el fiscal.

De acuerdo con la ley del estado de California, los votantes deben firmar una declaración jurada bajo pena de perjurio para poder realizar el registro en el padrón. Además, precisó que la normativa sólo exige prueba documental de residencia para sufragar por primera vez en elecciones federales, pero no en comicios estatales, lo cual permitió que el registro del perro avanzara en 2021.

La Oficina de la Registraduría fue objeto de escrutinio público en el último año, luego de que se difundieran versiones de presunta manipulación de registros y suplantación de identidad en la votación.

No obstante, por medio de un informe publicado en enero pasado, un gran jurado del condado de Orange concluyó que las autoridades electorales “demostraron el más alto nivel de integridad” y que no se encontraron pruebas de fraude masivo en los procesos revisados.

La fotografía de Maya Jean Yourex con el adhesivo de “I Voted” se utilizó como evidencia principal en la investigación de fraude electoral. (REUTERS/Stephen Lam)

Las consecuencias para Yourex incluyen una posible condena de hasta seis años de penitenciaría estatal. La audiencia judicial estaba prevista para el 9 de septiembre, pero fue reprogramada para el 10 de diciembre, según reportó el canal local KABC de Los Ángeles.

En 2021 se llevó a cabo un intento de destitución del gobernador Gavin Newsom, donde el 61,9% de los electores rechazó el proceso. El voto de “Maya”, según la investigación, sí fue contado en ese plebiscito. La fiscalía aseguró que los controles se han reforzado a raíz de este y otros incidentes.

“La acusada registró a un ser inexistente para votar y utilizó su identidad para emitir sufragios en dos ocasiones”, declaró el despacho del fiscal. Asimismo, se incluyó una advertencia de la oficina electoral: “el fraude electoral es un delito grave que puede perjudicar la confianza en nuestros procesos democráticos”.