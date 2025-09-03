Un hombre en libertad condicional fue arrestado nuevamente por matar a una persona con una flecha

Stevenson será procesado por homicidio en California. (Redding Police Department)

La policía de Redding, en California, arrestó el lunes a Glen Stevenson, de 63 años, acusado de asesinar a Salvador Rabago, de 46 años, durante una disputa en el bloque 2700 de Radio Lane. El incidente se reportó poco después de las 17:30 del 1 de septiembre, tras múltiples llamadas de emergencia alertando que un hombre había sido herido con una flecha, según informó Action News.

Los oficiales del Departamento de Policía de Redding (RPD) hallaron a Rabago con una herida grave en el pecho. Fue trasladado al Mercy Medical Center, donde se confirmó su fallecimiento poco después de arribar. Stevenson, que estaba bajo libertad condicional debido a condenas previas por posesión de armas, fue arrestado en el lugar de los hechos.

El RPD señaló que Stevenson está legalmente impedido de poseer armas de fuego por su historial de delitos graves. Se le imputa homicidio bajo la sección 187(a)PC del Código Penal de California. Actualmente permanece detenido en la cárcel del condado de Shasta sin derecho a fianza.

Antecedentes penales de Stevenson

Las autoridades confirmaron que Stevenson estaba bajo libertad condicional por diversos delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades indicaron que el historial delictivo de Stevenson incluye múltiples condenas vinculadas a la posesión ilícita de armas y narcóticos, registradas en el condado desde 1986, cuando fue sentenciado por robo. En el momento del enfrentamiento con Rabago, Stevenson estaba en período de libertad condicional.

El Departamento de Policía de Redding continúa investigando el caso e insta a cualquier persona que pueda aportar información a comunicarse con su División de Detectives al 530-225-4214. Los oficiales entrevistaron a Stevenson tras el incidente para esclarecer su participación durante el altercado.

Las consecuencias legales para Stevenson

Debido a las agravantes de su caso, Stevenson podría pasar décadas en la cárcel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sección 187(a) del Código Penal de California define el homicidio como el acto de matar a otra persona con malicia. Si Stevenson es procesado y declarado culpable de este cargo, enfrenta las siguientes consecuencias:

Cadena perpetua: El homicidio simple puede ser penado con 25 años a cadena perpetua si existen agravantes.

Sin derecho a fianza: Actualmente, Stevenson está detenido sin derecho a fianza, lo que indica que el tribunal considera la gravedad del delito y el riesgo de reincidencia o fuga.

Stevenson tiene antecedentes por delitos graves, incluyendo robo, posesión de armas y narcóticos, y estaba bajo libertad condicional al momento del incidente. Estas circunstancias pueden tener consecuencias adicionales:

Agravante penal: La reincidencia y la comisión de otro delito grave durante la libertad condicional pueden considerarse circunstancias agravantes, lo que puede aumentar la severidad de la sentencia.

Negación de libertad condicional: Es poco probable que Stevenson acceda a beneficios como libertad condicional anticipada debido a la gravedad del cargo y sus antecedentes.

Acusación por porte de armas: Aunque el arma utilizada fue una flecha, Stevenson está impedido legalmente de poseer armas debido a su historial. Si se comprueba que tenía armas adicionales o violó condiciones de su libertad condicional, podría enfrentar cargos adicionales.