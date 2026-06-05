Cae la aprobación del matrimonio igualitario en Estados Unidos y frena 20 años de avances en derechos LGBTQ+

El apoyo al matrimonio igualitario en Estados Unidos baja a 65% tras dos décadas de subidas (REUTERS/Brendan McDermid)

La aceptación de matrimonio igualitario y relaciones de personas del mismo sexo en Estados Unidos muestra signos de estancamiento, luego de dos décadas de avances sostenidos en derechos LGBTQ+. Los datos muestran retrocesos que se concentran principalmente entre votantes republicanos.

Una reciente encuesta de Gallup, firma estadounidense especializada en sondeos de opinión pública, reveló que el respaldo social ha descendido a 65%, mientras que la aprobación moral de estas relaciones cayó a 62%.

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El sondeo, realizado en mayo de este año, indica que solo 37% de los republicanos considera que el matrimonio igualitario debería ser legal, y apenas 35% lo juzga moralmente aceptable. La mayoría de demócratas e independientes mantiene posturas favorables tanto en el plano legal como moral, según el informe.

Qué muestra la última encuesta

La opinión sobre el matrimonio igualitario en Estados Unidos sufrió un leve retroceso respecto a los años previos, cuando la aprobación alcanzó 71%. El descenso, aunque moderado, contrasta con el crecimiento observado desde 1996, cuando solo 27% de los adultos apoyaba la legalización.

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Este gráfico muestra la evolución del apoyo al matrimonio igualitario en Estados Unidos entre 1998 y 2026. Destaca el estancamiento general y las diferencias por afiliación política. (Infobae con base en datos de Gallup)

El estudio atribuye esta desaceleración al cambio de actitud de los republicanos. Según los datos de Gallup, la aceptación en ese grupo cayó, mientras que los otros sectores políticos apenas variaron sus opiniones.

El peso del contexto político y social en las cifras

La encuesta subraya una división partidaria. Las diferencias entre republicanos y demócratas se reflejan también en la legislación: al menos 11 estados han debatido proyectos para restringir o revertir la legalidad del matrimonio igualitario.

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Pese a que la mayoría de estas iniciativas no prosperó, la Cámara de Tennessee aprobó una medida para permitir que ciudadanos y organizaciones privadas no reconozcan las uniones.

El fallo de la Corte Suprema de 2015 sigue vigente, aunque vuelve a ser objeto de presiones políticas y religiosas (REUTERS/Emily Elconin)

En Idaho, los legisladores impulsaron una resolución para solicitar a la Corte Suprema que anule el fallo de 2015 que garantizó la legalidad nacional.

Al mismo tiempo, varios estados han presentado propuestas destinadas a proteger el derecho al matrimonio igualitario, lo que refleja la polarización del tema en el ámbito legislativo.

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El antecedente: dos décadas de avances y un punto de inflexión

El respaldo a las relaciones entre personas del mismo sexo creció desde finales de la década del 90 hasta 2021, con un salto de casi 30 puntos en la aprobación moral entre 2001 y 2021. El punto máximo se registró cuando 70% de los estadounidenses apoyaron el matrimonio igualitario.

El Williams Institute estima más de 800.000 parejas casadas bajo la normativa nacional de matrimonio igualitario (REUTERS/David Dee Delgado)

No obstante, la encuesta de Gallup detecta una tendencia contraria en los últimos años. En materia de moralidad, la aprobación cayó nueve puntos en apenas dos años, lo que marca un quiebre respecto a la evolución anterior.

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Políticas y reacciones: el debate se mantiene vigente

El fallo de la Corte Suprema de 2015 consolidó el matrimonio igualitario en todo el país, luego de una serie de decisiones estatales y federales en años previos. Según el Williams Institute, centro de estudios de derecho y políticas públicas de la Universidad de California en Los Ángeles, hay más de 800.000 parejas casadas bajo esta normativa.

11 estados debaten iniciativas para restringir o revertir el matrimonio igualitario, con avances puntuales en Tennessee e Idaho (REUTERS/Lucas Jackson)

Sin embargo, la resistencia sigue presente. El año pasado, la Convención Bautista del Sur solicitó revertir el fallo que dio origen al reconocimiento nacional.

La Corte Suprema rechazó sin comentarios una petición para anular la decisión de 2015, en línea con los reclamos de figuras como el juez Clarence Thomas.

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Temas transgénero: otro eje de polarización

El sondeo también refleja cambios en la percepción sobre las personas transgénero. Solo 40% de los estadounidenses considera moralmente aceptable modificar el género, una cifra que disminuyó frente al casi 50% registrado en 2021.

Este dato muestra un retroceso en la aceptación social y acompaña la proliferación de leyes estatales que restringen el acceso a tratamientos médicos para menores trans, limitan el uso de baños y la participación en competencias deportivas.

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En los últimos cinco años, la mayoría de los estados gobernados por republicanos endureció las regulaciones en relación con los derechos de las personas transgénero. El expresidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas para aplicar estas restricciones a nivel federal.

Se multiplican leyes estatales que limitan tratamientos médicos para menores trans, el uso de baños y la participación deportiva (Europa Press/Contacto/Stephen Zenner)

El leve descenso en la aprobación del matrimonio y las relaciones entre personas del mismo sexo coincide con un contexto político en el que surgen propuestas para restringir derechos y, a la vez, otras que buscan reforzarlos.

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El fallo de la Corte Suprema de 2015 sigue vigente, pero las iniciativas para modificarlo persisten en el Congreso y en distintos estados.

Las cifras de Gallup muestran que el apoyo social permanece mayoritario, aunque más dividido y con señales de retroceso en sectores conservadores. El margen de error de la encuesta es de ±4 puntos porcentuales, según la metodología aplicada entre el 1 y el 17 de mayo a una muestra representativa de 1.001 adultos estadounidenses.