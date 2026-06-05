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Ryan Reynolds rinde homenaje a Marjane Satrapi, escritora y cineasta que lo dirigió en ‘Las voces’

El protagonista de ‘Deadpool’ recordó con cariño a la directora franco-iraní que falleció a los 56 años

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Ryan Reynolds rinde homenaje a Marjane Satrapi
Según la familia de la artista, la autora de Persepolis murió tras atravesar un profundo duelo por la pérdida de su pareja. (Composición fotográfica: IMDb/EFE)

El actor Ryan Reynolds expresó su tristeza por la muerte de la escritora y cineasta franco-iraní Marjane Satrapi, reconocida internacionalmente por la novela gráfica Persepolis y por dirigir la película Las voces (The Voices), protagonizada por el propio intérprete canadiense en 2014.

Satrapi falleció el 4 de junio de 2026 a los 56 años. Según un comunicado de la familia difundido por AFP y recogido por diversos medios europeos, la artista “murió de tristeza” poco más de un año después de la muerte de su esposo, el actor y productor sueco Mattias Ripa, a quien describieron como “el amor de su vida”.

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Tras conocerse la noticia, Reynolds recurrió a sus redes sociales para recordar a la realizadora con un emotivo mensaje. “Era una de las personas más fuertes e inteligentes que he conocido”, escribió el actor en Instagram. También la definió como “una cineasta y narradora magnífica y consumada”, además de destacar que poseía “un sentido del humor realmente genial”.

Ryan Reynolds rinde homenaje a Marjane Satrapi
Tras conocer la muerte de Marjane Satrapi, Ryan Reynolds recordó a la cineasta como una persona brillante, fuerte y con un gran sentido del humor.(Instagram)

“La vamos a extrañar”, concluyó el protagonista de Deadpool, quien trabajó estrechamente con Satrapi durante el rodaje de Las voces, una de las películas más peculiares de su carrera.

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La colaboración que unió a Reynolds y Satrapi

Estrenada en 2014, Las voces marcó el debut de Satrapi como directora en Hollywood. La cinta mezcló elementos de terror, comedia negra y drama psicológico para contar la historia de Jerry Hickfang, un trabajador de una fábrica que padece esquizofrenia y cree poder conversar con sus mascotas.

En la película, Reynolds interpreta a un hombre aparentemente amable y optimista que escucha los consejos de su perro Bosco y de su gato Mr. Whiskers. Sin embargo, detrás de esa realidad colorida se esconde una mente atormentada por alucinaciones y tendencias violentas. La historia da un giro oscuro cuando Jerry mata accidentalmente a una compañera de trabajo de la que está enamorado y comienza una espiral cada vez más perturbadora.

El reparto también contó con las actuaciones de Gemma Arterton, Anna Kendrick y Jacki Weaver.

Ryan Reynolds rinde homenaje a Marjane Satrapi
Satrapi y Reynolds forjaron una estrecha relación profesional durante el rodaje de la comedia de terror Las voces en 2014. (IMDb)

De acuerdo con información publicada por BFM, fue el propio Reynolds quien se acercó a Satrapi para formar parte del proyecto. La directora, que inicialmente no había pensado en él para encarnar al protagonista, terminó convirtiéndose en una de sus mayores defensoras.

Durante la promoción de la película, Satrapi afirmó que Reynolds era “alguien extremadamente talentoso” y sostuvo que había sido “mal juzgado por ser demasiado guapo”. También destacó la dualidad que observaba en el actor: “Es alguien que puede parecer muy inquietante y al mismo tiempo tiene una sonrisa... apenas sonríe, le perdonas todo”.

Con el paso de los años, Las voces se convirtió en una de las interpretaciones más valoradas de Reynolds por parte de numerosos críticos y cinéfilos.

Una artista que transformó su vida en una obra universal

El legado de Satrapi incluye películas, novelas gráficas y una activa defensa de los derechos de las mujeres iraníes. EFE/Claudio Onorati
El legado de Satrapi incluye películas, novelas gráficas y una activa defensa de los derechos de las mujeres iraníes. EFE/Claudio Onorati

Satrapi, quien nació en Irán, alcanzó fama internacional gracias a Persepolis, la novela gráfica autobiográfica en la que relató su infancia durante la Revolución Islámica y su posterior experiencia en Europa. La obra fue publicada entre 2000 y 2003 y posteriormente adaptada al cine en una película animada nominada al Oscar.

Además de Persepolis y Las voces, dirigió títulos como Chicken with Plums (2011), La bande des Jotas (2012), Radioactive (2019), centrada en la vida de Marie Curie, y Paradis Paris (2024).

Su trayectoria también estuvo marcada por el activismo político y la defensa de los derechos de las mujeres iraníes. En 2025 rechazó la Legión de Honor francesa, la más alta distinción civil del país, debido a desacuerdos con la postura de Francia respecto a Irán.

Además del mensaje de Reynolds, otras importantes figuras de la política y el cine han expresado condolencias. El presidente francés Emmanuel Macron la recordó como “una gran artista que transformó una infancia iraní en una fábula universal”. Desde el Palacio del Elíseo destacaron que la autora creó, a través de sus obras, “un universo profundamente conmovedor” caracterizado por la ironía, la ternura y una mirada íntima sobre sus propios demonios.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, afirmó que Satrapi había convertido su trabajo “en un acto de libertad”, mientras que la dirigente regional Valérie Pécresse la describió como “una gran artista” y, sobre todo, “una mujer apasionada y comprometida”.

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