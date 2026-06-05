Millones de personas bajo alerta por lluvias intensas, inundaciones costeras y fuerte oleaje en Estados Unidos

Un sistema de tormentas provoca lluvias intensas, oleaje y advertencias por inundación costera en la Costa del Golfo desde el 5 de junio. (Ana Ramirez/The Victoria Advocate via AP)

Un sistema de tormentas ha generado lluvias intensas, peligro de oleaje y advertencias por inundación costera en la Costa del Golfo desde el viernes 5 de junio, afectando especialmente a comunidades de Luisiana, Misisipi y Alabama. La importancia de la situación radica en la posibilidad de anegamientos urbanos, cierres de playas y complicaciones para la navegación en una zona habitualmente expuesta a fenómenos meteorológicos severos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el evento no presenta potencial de desarrollo ciclónico, pero arrastra humedad tropical suficiente para provocar precipitaciones localmente abundantes, corrientes de resaca y acumulaciones de agua en áreas bajas. Las previsiones han sido confirmadas por los últimos boletines de organismos oficiales y portales especializados como The Weather Channel, que han advertido sobre la necesidad de seguimiento continuo por parte de la población y las autoridades.

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La temporada de huracanes del Atlántico inicia en junio y se extiende hasta noviembre, periodo en el que la vigilancia meteorológica se intensifica en el Golfo de México y zonas adyacentes. En años anteriores, episodios similares han derivado en daños materiales, evacuaciones y cierres temporales de infraestructuras turísticas y portuarias. Aunque este sistema no reúne condiciones para convertirse en ciclón tropical, las autoridades insisten en la importancia de no subestimar las lluvias intensas y el peligro asociado a las marejadas y corrientes costeras.

¿Dónde y cuándo se esperan las lluvias más intensas en la Costa del Golfo?

De acuerdo con el NHC, al 5 de junio no hay ciclones tropicales activos ni potencial inmediato de formación en el Golfo de México. El NHC informa que la tormenta tropical Amanda permanece en el Pacífico, alejada de la región, y que la actividad ciclónica en el Atlántico es baja. “No hay ciclones tropicales en el Atlántico en este momento”, indica el aviso más reciente del organismo.

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS), en su actualización para Houston y Galveston, advierte sobre la posibilidad de acumulados de lluvia entre 25 y 75 milímetros (1 a 3 pulgadas) en áreas localizadas, con picos superiores en tormentas puntuales. Las precipitaciones más intensas se esperan entre el viernes y el domingo, con tormentas que podrían superar los 50 milímetros por hora en sectores aislados.

Las ciudades de Nueva Orleans, Biloxi y Gulfport figuran entre las más propensas a registrar mayores acumulados de lluvia, según los modelos presentados por el NHC y el NWS. Las autoridades locales han emitido advertencias para vigilar arroyos, canales y calles propensas a inundación, especialmente durante los periodos de marea alta.

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Luisiana, Misisipi y Alabama concentran el mayor riesgo de anegamientos urbanos, cierres de playas y problemas para la navegación. (REUTERS)

¿Por qué este sistema no se considera ciclón tropical y cuál es el riesgo real?

El sistema de tormentas actual no muestra signos de organización ciclónica ni potencial de convertirse en depresión o tormenta tropical, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. Las condiciones del mar muestran temperaturas superficiales hasta 3 grados por encima del promedio histórico, pero la presencia de fuertes corrientes en altura impide la formación de un ciclón. “La cizalladura del viento es suficiente para evitar que las tormentas se organicen”, indica el último reporte del NHC.

Si bien la ausencia de desarrollo ciclónico reduce el riesgo de daños catastróficos, el principal peligro radica en la precipitación intensa localizada y el arrastre de humedad tropical. El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA (WPC) ha establecido un nivel 1 de 4 de riesgo por inundaciones repentinas para las costas de Luisiana, Misisipi y Alabama durante el fin de semana, con mayor énfasis en áreas urbanas y suelos saturados por lluvias previas.

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¿Qué recomendaciones hacen las autoridades para residentes y turistas?

Las oficinas locales de emergencia en Luisiana, Misisipi y Alabama han emitido avisos preventivos para la población costera y visitantes. Entre las medidas recomendadas se encuentran:

Evitar ingresar al mar cuando existan banderas rojas o señales de advertencia.

Mantenerse informados a través de boletines oficiales de organismos como el NWS y la NOAA.

No circular por zonas inundadas ni intentar cruzar calles anegadas.

Preparar planes de emergencia domésticos y revisar desagües y sistemas pluviales.

Seguir indicaciones de los equipos de protección civil y meteorología.

“El monitoreo constante de las condiciones meteorológicas es fundamental para reducir riesgos y evitar incidentes”, señala la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El NHC informó que no hay ciclones tropicales activos en el Atlántico ni potencial inmediato de formación en el Golfo de México. (Erin Woodiel /The Argus Leader via AP)

¿Cómo afectan las condiciones actuales a la navegación y las actividades recreativas?

Los reportes marinos del NWS y el Centro Nacional de Datos de Boyas (NDBC) informan que los vientos sostenidos del sureste, con ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora (40 millas por hora), incrementan el oleaje hasta 60 centímetros (2 pies) y generan condiciones adversas para embarcaciones menores. Algunas playas, como Orange Beach en Alabama, han sido cerradas al baño debido a la presencia de corrientes de resaca peligrosas. “El riesgo de corrientes de resaca se mantendrá elevado durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana”, advierte el boletín marino del NWS.

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Las autoridades recomiendan extremar precauciones a pescadores y navegantes por el aumento del oleaje y la reducción de visibilidad durante las lluvias intensas. Aunque el riesgo de inundación generalizada es bajo, pueden producirse anegamientos en zonas bajas, parques y estacionamientos próximos a la costa durante los picos de marea alta.

¿Cuáles son los antecedentes y cómo se compara este evento con años anteriores?

La temporada de huracanes del Atlántico suele iniciar con sistemas de baja presión y tormentas que, en ocasiones, evolucionan a ciclones tropicales. En esta ocasión, la combinación de temperaturas superficiales elevadas y la ausencia de organización ciclónica mantiene el evento en niveles de riesgo moderado, limitado principalmente a lluvias intensas y oleaje. En años previos, tormentas similares han producido acumulados de hasta 150 milímetros (6 pulgadas) en menos de 48 horas en zonas costeras, según registros del NWS.

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En 2020, por ejemplo, la región de la Costa del Golfo experimentó múltiples episodios de inundaciones localizadas y cierres temporales de playas debido a tormentas no tropicales. La vigilancia institucional y las campañas de información han contribuido a reducir la exposición al riesgo de residentes y turistas.

El NWS prevé acumulados de 25 a 75 milímetros de lluvia entre el viernes y el domingo, con tormentas aisladas que pueden superar los 50 milímetros por hora. (REUTERS/Kathleen Flynn)

¿Qué pueden esperar los residentes y visitantes para los próximos días?

Los modelos meteorológicos muestran que la humedad tropical que afecta la Costa del Golfo podría interactuar con una perturbación de niveles superiores procedente de la región de las Cuatro Esquinas, incrementando la inestabilidad y la frecuencia de tormentas en el centro-sur de Estados Unidos a partir del domingo. El NWS prevé que la humedad se desplace hacia el interior y provoque nuevos episodios de lluvias en Kansas, Oklahoma, Misuri y Arkansas.

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Hasta el momento, los reportes oficiales no han registrado daños graves ni víctimas, aunque las autoridades mantienen la vigilancia y actualizan los pronósticos en función de la evolución de las condiciones. El seguimiento institucional y la comunicación constante serán claves para anticipar nuevas medidas preventivas.

¿Dónde consultar información actualizada y cuáles son las fuentes oficiales?

Las autoridades instan a la población a consultar fuentes oficiales para obtener información precisa y actualizada. Entre los recursos disponibles figuran:

Centro Nacional de Huracanes (NHC)

Servicio Meteorológico Nacional (NWS)

NOAA

NDBC

Las actualizaciones serán determinantes para tomar decisiones en tiempo real y reducir la exposición a riesgos asociados con las lluvias y el oleaje.