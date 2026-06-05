Demi Moore su compromiso ambiental tras convertirse en abuela: “¿Qué estoy haciendo hoy para dejar nuestro planeta mejor para mis nietos?"

Demi Moore reveló que su nieta Louetta la impulsó a participar como productora ejecutiva y narradora del documental "Groundswell" sobre agricultura regenerativa (Instagram/REUTERS)

Demi Moore reveló que su nieta Louetta, de tres años, la motivó a involucrarse como productora ejecutiva y narradora del documental Groundswell, un filme sobre agricultura regenerativa que estrenó en el Festival de Cannes y ya está disponible en Prime Video.

La actriz de 63 años explicó a la revista People que mirar a su nieta —Louetta Isley Thomas Willis, hija de su hija mayor Rumer Willis— la llevó a reflexionar sobre el estado del planeta y la responsabilidad de las generaciones actuales.

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“Me pregunto: ‘¿Qué estoy haciendo hoy para dejar nuestro planeta mejor para mis nietos y los hijos de mis nietos?’”, declaró Moore al medio. “Lo que hacemos hoy, en todos los niveles, crea cómo será nuestro futuro. Creo que nuestro planeta claramente está llorando y sufriendo”, agregó.

Groundswell es el tercer documental de una trilogía medioambiental dirigida por los cineastas Josh y Rebecca Tickell, que ya habían producido Kiss the Ground (2020) y Common Ground (2023).

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El filme recorre distintas comunidades en Uganda, India y Brasil donde la agricultura regenerativa ha tenido un impacto positivo en el clima, y tiene como objetivo central impulsar la transición de mil millones de acres de tierras de cultivo a nivel global hacia una gestión regenerativa.

"¿Qué estoy haciendo hoy para dejar nuestro planeta mejor para mis nietos y los hijos de mis nietos?", se preguntó la actriz en referencia a la bebé de su hija Rumer, producto de su pasado matrimonio con Bruce Willis (Instagam)

Moore conoció el trabajo de los Tickell durante un viaje en balsa por el Gran Cañón junto al productor de Common Ground. Según relató, el enfoque esperanzador y orientado a soluciones del filme la “conmovió” y la convenció de sumarse al proyecto.

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El documental debutó el mes pasado en el Festival de Cannes, donde Moore también ejerció como miembro del jurado. La actriz destacó a People la coincidencia de ambos compromisos:

“No puedo expresarles la emoción de que todo se alineara. No podríamos haber pedido una mejor plataforma para el lanzamiento de esta película”.

Demi Moore conarró Groundswell junto a Woody Harrelson, con quien compartió pantalla en Propuesta indecente y quien ya había participado como narrador en los dos documentales anteriores de la trilogía, además de desempeñarse como productor ejecutivo en este tercer filme.

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Aunque sus agendas en Cannes no coincidieron, la nominada al Oscar expresó al citado medio sentirse “honrada” de unirse a su colega en la defensa de la sostenibilidad.

La actriz es madre de Scout LaRue Willis, Tallulah Willis, Demi Moore y Rumer Willis (REUTERS/Aude Guerrucci)

“Sé realmente cuán comprometido y apasionado ha estado Woody con este tema en distintos niveles”, señaló al medio. “Creo que lo hermoso es que ambos compartimos tener tres hijas adultas, y creo que uno siente una mayor responsabilidad como padre de hacer la parte que le corresponde para proteger este hermoso planeta”, añadió.

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El elenco de voces del proyecto incluye además a Laura Dern, Jason Momoa, Donald Glover y Rosario Dawson. Los directores Josh y Rebecca Tickell explicaron a People que buscaron que los narradores no fueran simplemente una “voz de Dios”, sino que compartieran sus motivaciones personales frente a cámara.

“Ayuda a que la gente se involucre más en la historia. Ayuda a hacerla más cercana para las personas y, en última instancia, nos ayuda a llegar a una audiencia mucho más amplia, lo cual es muy importante cuando se trata de un mensaje como sanar la tierra”, indicó Rebecca Tickell, de 46 años, al medio.

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Moore tuvo un papel activo en el desarrollo del guion y protagoniza el cierre del documental, donde reflexiona sobre cómo convertirse en abuela la impulsó a comprometerse con la salud del planeta para las generaciones futuras.

Josh Tickell, de 50 años, destacó su rigor durante las sesiones de grabación: la actriz regresó al estudio luego de una jornada de trabajo porque consideró que una línea no había quedado bien, y el equipo completo volvió a montarse para repetir la toma hasta obtener el resultado correcto.

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Demi Moore se sumó a "Groundswell" tras conocer el trabajo de los Tickell y valorar el enfoque orientado a soluciones del documental (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Como próximo paso en su camino hacia la sostenibilidad, Moore contó a People que planea plantar su propio jardín en casa. “Realmente lo veo como parte de la respuesta para crear una sanación dentro de nosotros mismos y dentro de la tierra”, concluyó.

Groundswell está disponible desde el 5 de junio en Prime Video.