Nueva York expande las zonas peatonales en Times Square y Penn Station por el Mundial 2026

El corredor entre Penn Station y Times Square será uno de los puntos de mayor movimiento durante el torneo de 2026.

Nueva York aplicará restricciones especiales de tránsito en Midtown desde junio durante los días de partido del Mundial 2026 para sostener la circulación en Manhattan mientras miles de visitantes se desplacen hacia el MetLife Stadium en Nueva Jersey, con corredores exclusivos para buses, ampliación de zonas peatonales y más señalización en torno de Penn Station y Times Square.

La ciudad concentró buena parte de la preparación en ese corredor porque Manhattan funcionará como base logística para visitantes que llegarán desde hoteles de Midtown, Penn Station, Grand Central, Times Square y estaciones de subway y Long Island Rail Road antes de continuar viaje al estadio. De acuerdo con NYC Tourism + Conventions, el transporte público será la vía principal recomendada para acceder a los partidos y Manhattan será uno de los principales puntos de conexión hacia Nueva Jersey.

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La terminal concentrará buena parte del flujo de hinchas que se trasladen al MetLife Stadium.

La medida será uno de los cambios de movilidad más visibles vinculados al torneo dentro de la ciudad. El plan apunta a reducir la congestión en una de las áreas más transitadas de Manhattan sin interrumpir la operación cotidiana de residentes, comercios y servicios.

Midtown concentrará la conexión hacia el estadio en Nueva Jersey

Aunque los partidos de la región se disputarán fuera de la ciudad, en Nueva Jersey, el movimiento previo pasará en gran parte por Midtown. El trayecto de muchos turistas comenzará en Manhattan y seguirá por trenes, buses especiales o conexiones regionales hacia el MetLife Stadium.

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Las autoridades prevén reforzar la circulación a pie en uno de los sectores más transitados de Manhattan.

Ese papel convierte a Penn Station en el punto más sensible del esquema. Desde allí confluyen NJ Transit, Long Island Rail Road, Amtrak y el subway, y por ese nodo pasará buena parte del flujo hacia Nueva Jersey, según los materiales para visitantes publicados por NYNJ World Cup 26.

Las autoridades buscarán evitar cuellos de botella en salidas peatonales, cruces, accesos a buses, plataformas y zonas de espera. Esa reorganización se apoyará también en materiales de orientación y en instrucciones específicas para viajeros del torneo, de acuerdo con NYNJ World Cup 26.

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La ciudad apuesta a corredores especiales para reducir demoras y ordenar el traslado de visitantes.

Los carriles exclusivos para buses y las peatonalizaciones serán el cambio más visible

Uno de los ejes centrales será la expansión de corredores exclusivos para buses en Midtown West y en áreas cercanas a Penn Station. Según el NYC Department of Transportation, la ciudad ya viene reforzando el uso de busways en Manhattan para mejorar la circulación y reducir demoras, y ese modelo seguirá ampliándose dentro de su estrategia general de movilidad.

Durante el Mundial, esos corredores estarán orientados a facilitar servicios especiales hacia nodos de conexión, la circulación de buses turísticos, el transporte de grupos y otras operaciones vinculadas al torneo. La decisión busca separar parte del movimiento masivo del tránsito general en jornadas de alta demanda.

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Mapas y carteles temporales orientarán a quienes recorran la ciudad durante los días de partido.

El segundo cambio será la ampliación del espacio para peatones en sectores de alta concentración, entre ellos Times Square, Herald Square, Penn Station y corredores de Broadway. La presión de visitantes en esas áreas obliga a liberar superficie de circulación a pie y a ordenar mejor los cruces.

Según Times Square Alliance y NYC DOT, la ciudad ya avanzó en los últimos años con proyectos permanentes de pedestrian plazas y gestión de grandes multitudes en Midtown. Esa infraestructura servirá ahora como base para reforzar el operativo durante las semanas de competencia.

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La reorganización urbana contempla más espacio para caminatas y cruces seguros en zonas de alta demanda.

El efecto urbano será directo: menos espacio para autos en algunos tramos y más superficie para circulación peatonal. Para los visitantes, eso también definirá la primera experiencia del torneo, que en muchos casos comenzará al salir del hotel, cruzar Midtown y dirigirse a una terminal o estación.

La señalización y la actividad comercial cambiarán el ritmo cotidiano del barrio

El plan también contempla carteles direccionales temporales, información sobre accesos, puntos de orientación y materiales turísticos multilingües. Esa capa adicional de señalización responde a una necesidad concreta: miles de visitantes internacionales recorrerán por primera vez una de las zonas más densas y visualmente cargadas de Manhattan.

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Los servicios especiales serán parte central del operativo de movilidad diseñado para junio y julio.

Los cambios alcanzarán a hoteles, restaurantes, comercios, oficinas y atractivos turísticos del área. Midtown concentra buena parte de esa actividad y, con el Mundial, muchos locales esperan más flujo peatonal, aunque también deberán adaptarse a calles cerradas, cambios de circulación, mayor presencia policial y horarios de alto volumen.

Para los hoteles cercanos a Times Square y Penn Station, la reorganización puede representar una ventaja operativa por la concentración de viajeros en el sector. Al mismo tiempo, el barrio deberá absorber durante varias semanas una dinámica parecida a la de grandes eventos ya conocidos por la ciudad, como la celebración de Año Nuevo en Times Square, maratones, desfiles y festivales urbanos.

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Hoteles y comercios de la zona ya anticipan un fuerte incremento del movimiento diario.

La diferencia será la duración y la constancia del movimiento. En lugar de un solo día de máxima intensidad, el Mundial implicará actividad sostenida durante semanas, con visitantes internacionales moviéndose todos los días por el mismo corredor.

Desde junio empezarán a verse la nueva señalización, las calles reorganizadas, una orientación pública más visible y mayor despliegue operativo. Según la planificación difundida por la ciudad y los organismos vinculados al torneo, el objetivo no es cerrar Manhattan, sino mantenerla en funcionamiento con un volumen extraordinario de desplazamientos concentrado en Midtown.

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