Estados Unidos

Trump anuncia el traslado del Comando Espacial de Estados Unidos a Alabama

La Casa Blanca revertirá la decisión de la era Biden poniendo fin a la disputa con Colorado y generando impacto en la economía local y la política nacional

Por Seung Min KimyKim Chandler

Guardar
Trump trasladará el Comando Espacial
Trump trasladará el Comando Espacial de EEUU a Alabama (AP/ARCHIVO)

La administración del presidente Donald Trump anunciará este martes que el Comando Espacial de Estados Unidos estará ubicado en Alabama, revirtiendo una decisión de la era Biden de mantenerlo en Colorado, según informaron a la agencia AP dos personas familiarizadas con el anuncio.

Trump hablará el martes por la tarde y dará a conocer la nueva ubicación, según las personas que hablaron bajo condición de anonimato para confirmar los planes antes del anuncio oficial. Un sitio web del Pentágono creado para transmitir en vivo las declaraciones describe el evento como un “Anuncio de la Sede del Comando Espacial de Estados Unidos”.

“El presidente hará un anuncio emocionante relacionado con el Departamento de Defensa”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Las funciones del Comando Espacial incluyen llevar a cabo operaciones como habilitar la navegación basada en satélites y la comunicación de tropas, además de proporcionar advertencias sobre lanzamientos de misiles.

La sede del Comando Espacial
La sede del Comando Espacial de EE.UU. se mudará de Colorado a Alabama tras una disputa política de cuatro años (REUTERS/ARCHIVO)

Alabama y Colorado han rivalizado para ser sede del Comando Espacial debido a sus importantes implicaciones para la economía local. La sede es además un premio político, con funcionarios electos de ambos estados afirmando que su estado es la mejor ubicación.

Huntsville, Alabama, apodada Rocket City, ha sido durante mucho tiempo el hogar del Arsenal Redstone del Ejército y del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. El Comando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército también se encuentra en Huntsville, que recibió su apodo debido a su papel en la construcción de los primeros cohetes para el programa espacial norteamericano.

El anuncio culmina un tira y afloja de cuatro años sobre la ubicación del Comando Espacial.

El Comando Espacial de EE.UU.
El Comando Espacial de EE.UU. tendrá su sede en Huntsville, Alabama, tras la decisión de la administración Trump (REUTERS/ARCHIVO)

La Fuerza Aérea en 2021 identificó el Arsenal Redstone del Ejército en Huntsville como la ubicación preferida para el nuevo Comando Espacial de Estados Unidos. La ciudad fue elegida después de visitas a seis estados que compararon factores como la capacidad de infraestructura, el apoyo comunitario y los costos para el Departamento de Defensa.

El entonces presidente Joe Biden en 2023 anunció que el Comando Espacial estaría ubicado permanentemente en Colorado Springs, Colorado, que había estado sirviendo como su sede temporal. La administración demócrata de Biden dijo que mantener el comando en Colorado Springs evitaría una interrupción en la preparación.

Una revisión del inspector general del Departamento de Defensa fue inconclusa y no pudo determinar por qué se eligió Colorado sobre Alabama. Era ampliamente previsible que Trump, un republicano que goza de un profundo apoyo en Alabama, trasladaría el Comando Espacial de regreso a Alabama.

(AP)

