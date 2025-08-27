Estados Unidos

Wall Street cerró con ganancias: el S&P 500 alcanzó un nuevo récord

El rendimiento de las bolsas europeas mostró un comportamiento mixto, con la mayoría de los mercados regionales cerrando a la baja

Operadores trabajan en el parqué
Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 22 de agosto de 2025. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

Las acciones subieron ligeramente antes del esperado informe de resultados de Nvidia.

El S&P 500 alcanzó un cierre récord este miércoles al ganar 15,35 puntos, un 0,24%, ubicándose en 6.481,29 unidades. El Nasdaq Composite avanzó 43,49 puntos, o 0,20%, hasta 21.587,76 unidades, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones subió 143,76 puntos, o un 0,32%, ubicándose en 45.561,83 unidades.

Los inversores consideran el informe trimestral de Nvidia como un barómetro de la fortaleza del auge de la inteligencia artificial, ya que la compañía fabrica la mayoría de los chips que impulsan esta tecnología.

El entusiasmo persistente por los títulos ligados a la IA ha elevado al S&P 500 a negociar actualmente por encima de las 22 veces las ganancias esperadas, la ratio precio-beneficio más alta registrada en los últimos cuatro años, según datos de LSEG.

Por otro lado, los inversores seguían atentos al desarrollo de la tentativa del presidente estadounidense Donald Trump de reemplazar a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal, un proceso que podría enfrentar desafíos legales.

En cuestiones de política monetaria, John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, declaró a CNBC que es probable que las tasas de interés bajen en el futuro, aunque los responsables necesitan evaluar los próximos datos económicos antes de decidir si procede una rebaja en la reunión de septiembre.

Europa cotizó mixto

FOTO DE ARCHIVO: Infornación bursátil
FOTO DE ARCHIVO: Infornación bursátil desplegadas en las pantallas de la sede de LSEG (London Stock Exchange Group) en Londres, Reino Unido. 25 abril 2025. REUTERS/Toby Melville

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró el miércoles con un avance del 0,1%, tras recuperarse de la mayor caída en casi un mes registrada el día anterior. La jornada estuvo marcada por la cautela de los inversores ante los riesgos políticos en Francia y la expectativa frente a los resultados financieros de Nvidia, la compañía líder global en fabricación de chips para inteligencia artificial.

En el mercado francés, el CAC 40 subió un 0,4% tras alcanzar en la sesión previa su nivel más bajo en tres semanas. La incertidumbre se centra en la estabilidad del gobierno encabezado por el primer ministro François Bayrou, que enfrentará una moción de confianza el 8 de septiembre. Los tres principales partidos de la oposición anunciaron el lunes que no respaldarán a Bayrou en la votación, en desacuerdo con sus propuestas de recortes presupuestarios radicales.

El rendimiento de las bolsas europeas mostró un comportamiento mixto, con la mayoría de los mercados regionales cerrando a la baja. El análisis del comportamiento sectorial reveló que los principales bancos, agrupados en el índice SX7P, sufrieron una baja del 1,3%. En este contexto, las acciones de Deutsche Bank cayeron un 3,4% y las de Commerzbank un 4,9%, después de que Goldman Sachs rebajara su calificación.

En contraste, el sector de bienes personales y para el hogar (SXQP) experimentó un alza del 1,5%, gracias al impulso de las empresas de lujo. El índice del sector lujo (STXLUXP) alcanzó su nivel más alto en casi un mes.

Los inversionistas destacaron el interés por los próximos resultados de Nvidia. Nicholas Brooks, analista de ICG, señaló que los agentes del mercado evalúan el impacto de los aranceles y la incertidumbre reciente en la confianza empresarial, aunque observan que las perspectivas macroeconómicas de Europa mantienen solidez.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

wall streetaccionesreserva federalinflación

