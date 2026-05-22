El gobernador Zohran Mamdani recorrió zonas afectadas por lluvias e inundaciones en Queens

Zohran Mamdani, visitó el barrio de Hollis, en Queens tras las inundaciones. Foto: X @AlcaldeDeNuevaYork

El gobernador de Nueva York, Zohran Mamdani, visitó el barrio de Hollis, en Queens, donde mantuvo encuentros con residentes que relataron el impacto de las intensas lluvias sobre sus hogares y pertenencias.

A través de su red oficial de X, Mandani aseguró: “Muchas familias dicen que sus vidas y hogares quedaron trastocados por las inundaciones de anoche”. Durante la recorrida, el funcionario también se reunió con trabajadores municipales y equipos de emergencia que continúan trabajando en tareas de asistencia, limpieza y recuperación en las zonas afectadas.

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Qué recomendaron las autoridades de Nueva York ante posibles inundaciones

Ante la llegada de la temporada de inundaciones y la previsión de nuevas lluvias para el fin de semana, las autoridades locales instaron a la población a mantenerse informada y tomar precauciones.

Durante la recorrida, el funcionario también se reunió con trabajadores municipales y equipos de emergencia que continúan trabajando en tareas de asistencia, limpieza y recuperación en las zonas afectadas. Foto: X @AlcaldeDeNuevaYork

Desde el gobierno municipal recomendaron informar daños ocasionados por la tormenta mediante el portal oficial de emergencias y realizar solicitudes de asistencia a través de la línea 311. Además, se pidió a los residentes suscribirse al sistema de alertas Notify NYC para recibir información en tiempo real sobre emergencias climáticas y posibles evacuaciones.

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Cuáles fueron las zonas más afectadas por las inundaciones en Nueva York

De acuerdo con la herramienta oficial de la NOAA (la agencia oceanográfica de Estados Unidos), un incremento de 3 metros en el nivel del mar afectaría directamente a localidades de Florida, California, Nueva York, Texas, Luisiana y otros estados, donde se concentran grandes centros de población y actividades económicas.

Un ciclista atraviesa una inundación durante una tormenta en Nueva York, el jueves 30 de octubre de 2025. (AP Foto/David Martin)

Los mapas interactivos desarrollados por la agencia federal detallan cómo barrios completos, aeropuertos, puertos y reservas naturales quedarían expuestos a inundaciones permanentes. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, el panel científico de la ONU) respaldan la información técnica, mientras que organismos como la NASA (la agencia espacial) aportan datos sobre la velocidad del deshielo antártico.

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Según los mapas oficiales de la NOAA, el estado de Florida se encuentra entre los más expuestos al aumento del nivel del mar. Ciudades como Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Jacksonville y St. Petersburg presentan amplias áreas costeras que quedarían inundadas si el mar sube 3 metros, afectando a millones de residentes, infraestructuras críticas y sectores turísticos.

La agencia destaca que grandes extensiones de comunidades de baja altitud podrían volverse inhabitables.

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El noreste del país tampoco queda exento. De acuerdo con la NOAA, sectores de Nueva York como Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island estarían bajo riesgo de inundaciones, lo mismo que infraestructuras como el Aeropuerto Internacional Newark Liberty y el MetLife Stadium, previsto como sede para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Otras ciudades con vulnerabilidad señalada en los mapas incluyen Baltimore (Maryland), Norfolk y Virginia Beach (Virginia), Charleston (Carolina del Sur), Savannah (Georgia), Wilmington (Carolina del Norte), además de áreas de Nueva Jersey, Delaware y Mississippi.

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