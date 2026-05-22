Estados Unidos

Estados Unidos sancionó a nueve dirigentes vinculados a Hezbollah y ofreció USD 10 millones por información financiera del grupo

La medida alcanza a diputados libaneses, mandos militares y funcionarios señalados por preservar la influencia del grupo extremista dentro del Estado

Guardar
Combatientes del grupo terrorista Hezbollah en una imagen difundida desde Líbano (EFE/Archivo)
Combatientes del grupo terrorista Hezbollah en una imagen difundida desde Líbano (EFE/Archivo)

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra nueve personas acusadas de colaborar con Hezbollah, entre ellas diputados libaneses, funcionarios de seguridad y dirigentes aliados del grupo respaldado por Irán. La medida marca una nueva escalada de presión de Washington sobre la organización terrorista mientras continúan las tensiones militares entre Israel y Líbano y avanzan negociaciones internacionales para intentar contener el conflicto regional.

El Departamento del Tesoro informó que las sanciones apuntan a individuos que, según Washington, ayudaron a preservar la influencia política y militar de Hezbollah dentro de las instituciones libanesas y obstaculizaron los intentos para desarmar al grupo.

PUBLICIDAD

El Tesoro continuará tomando medidas contra funcionarios que se han infiltrado en el gobierno libanés”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El funcionario sostuvo además que Hezbollah lleva adelante “una campaña de violencia sin sentido contra el pueblo libanés” y aseguró que Washington considera prioritario debilitar su estructura política y financiera.

Entre los sancionados figuran los diputados Hassan Fadlallah, Ibrahim al Moussawi y Hussein al Hajj Hassan, todos vinculados al bloque parlamentario de Hezbollah. También fue incluido Mohammed Fneish, integrante del consejo ejecutivo del grupo y ex ministro del gobierno libanés.

PUBLICIDAD

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante una conferencia de prensa (REUTERS/Abdul Saboor/Archivo)
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante una conferencia de prensa (REUTERS/Abdul Saboor/Archivo)

La lista incorpora además a Mohammad Reza Sheibani, diplomático iraní designado como embajador en Beirut y expulsado del país en marzo tras ser declarado persona non grata por las autoridades libanesas.

Washington también sancionó a Ahmad Asaad Baalbaki y Ali Ahmad Safawi, miembros del movimiento Amal, principal aliado político de Hezbollah en Líbano.

Uno de los puntos más sensibles del anuncio fue la inclusión de dos oficiales en ejercicio de las fuerzas de seguridad libanesas: el general Khattar Nasser el Din y el coronel Samir Hamadi. Según el gobierno estadounidense, ambos habrían proporcionado apoyo operativo e información de inteligencia a Hezbollah durante el conflicto regional en curso.

Es la primera vez que Estados Unidos sanciona formalmente a funcionarios activos de los organismos de seguridad del Estado libanés por presuntos vínculos con la organización armada.

Las medidas implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con los sancionados. Las restricciones también pueden afectar operaciones internacionales realizadas en dólares o compañías extranjeras con presencia en territorio estadounidense.

Vista exterior de la sede del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington (REUTERS/Archivo)
Vista exterior de la sede del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Washington (REUTERS/Archivo)

En paralelo, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quienes aporten información que permita desmantelar las redes financieras de Hezbollah.

“Hezbollah es una organización terrorista y debe ser completamente desarmada”, afirmó Bessent en el comunicado oficial difundido por el Tesoro.

La organización chiita respondió rápidamente al anuncio y aseguró que las sanciones forman parte de “un intento de intimidar al pueblo libre libanés”. En un comunicado, Hezbollah sostuvo que las medidas estadounidenses buscan reforzar “la agresión sionista contra nuestro país” y aseguró que las sanciones “no tendrán impacto práctico” sobre sus decisiones políticas o militares.

Las sanciones fueron anunciadas mientras crece la presión internacional sobre el gobierno libanés para acelerar el desarme de Hezbollah, uno de los principales puntos de discusión en las negociaciones indirectas entre Beirut e Israel.

Funcionarios de ambos países mantienen conversaciones de bajo perfil en Washington para intentar consolidar la tregua vigente desde abril. Según fuentes diplomáticas, representantes militares israelíes y libaneses podrían mantener conversaciones directas a fines de mayo en el Pentágono.

La situación en la frontera continúa siendo frágil pese al alto el fuego. Ataques aéreos israelíes sobre territorio libanés dejaron al menos 19 muertos esta semana, entre ellos mujeres y niños, según autoridades sanitarias locales.

Estados Unidos e Israel sostienen que Hezbollah mantiene una estructura militar capaz de desestabilizar la región y continúan reclamando el desarme total de la organización. El grupo, sin embargo, rechaza cualquier negociación sobre sus armas y respalda las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington impulsadas por Pakistán.

(Con información de EFE y The Associated Press)

Temas Relacionados

Estados UnidosLíbanoDepartamento del TesoroHezbollahGuerra en Medio OrienteTerrorismoScott BessentÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobernador de California firmó una orden ejecutiva para afrontar impacto laboral de la inteligencia artificial

La iniciativa, denominada California IA, moviliza a organismos públicos, sector privado y expertos para crear políticas que permitan a los trabajadores adaptarse a los cambios derivados de la tecnología, incluidos posibles apoyos económicos y capacitación

El gobernador de California firmó una orden ejecutiva para afrontar impacto laboral de la inteligencia artificial

Cuándo y dónde presentará Mauricio Pochettino el plantel de Estados Unidos para el Mundial y qué se juega el grupo

El anuncio será el 26 de mayo en Manhattan y definirá los 26 convocados para el debut del 12 de junio en el SoFi Stadium, tras un ciclo con 71 futbolistas probados y una competencia interna sostenida

Cuándo y dónde presentará Mauricio Pochettino el plantel de Estados Unidos para el Mundial y qué se juega el grupo

Un asesor clave de Donald Trump habló del futuro de Cuba: “Está en sus manos”

“En última instancia, depende de Cuba si decide reformarse, si quiere ser un país libre, si quiere ser amigo de Estados Unidos, o si elige un camino diferente”, dijo Miller

Un asesor clave de Donald Trump habló del futuro de Cuba: “Está en sus manos”

Estados Unidos arrestó a la hermana del presidente ejecutivo de la corporación militar de la dictadura cubana GAESA

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Adys Lastres Morera perdió su residencia permanente y quedó bajo custodia de autoridades migratorias en Florida

Estados Unidos arrestó a la hermana del presidente ejecutivo de la corporación militar de la dictadura cubana GAESA

Se prevé que la gasolina suba en Estados Unidos desde el fin de semana del Día de los Caídos

La temporada alta de viajes arranca con valores elevados y un pronóstico que anticipa nuevas presiones en el surtidor a lo largo del verano, según GasBuddy

Se prevé que la gasolina suba en Estados Unidos desde el fin de semana del Día de los Caídos

TECNO

Olvídate del celular: cómo leer códigos QR directamente desde tu computadora con Windows

Olvídate del celular: cómo leer códigos QR directamente desde tu computadora con Windows

Crean un modelo de intestino humano dentro de un chip para descubrir las causas de una enfermedad

Ilumina tu camino al instante: Apple permite usar la manzana del iPhone para activar la linterna

El nuevo acuerdo de Spotify que permite a los usuarios crear versiones de sus canciones favoritas con IA

Investigadores de Microsoft ponen límites: la IA aún no puede reemplazar la programación más allá de Python

ENTRETENIMIENTO

Ozzy Osbourne volverá a convivir con sus fans a través de un avatar digital

Ozzy Osbourne volverá a convivir con sus fans a través de un avatar digital

Subastarán fotos inéditas de la última cena de Matthew Perry junto al elenco de ‘Friends’

Henry Cavill confesó su fanatismo por un videojuego y dijo que quiere llevarlo al cine: “Me gustaría hacerlo”

La reprimenda de Tarantino a Brad Pitt en el rodaje de ‘Había una vez en Hollywood’: “No lo vuelvas a hacer o estarás muerto en este negocio”

La serie romántica de Elle Kennedy ya es un éxito y se confirma la segunda temporada

MUNDO

Los países del Golfo rechazaron la autoridad de Irán sobre el estrecho de Ormuz

Los países del Golfo rechazaron la autoridad de Irán sobre el estrecho de Ormuz

La campaña propagandística iraní busca proyectar unidad a pesar de las divisiones internas

Martín Schapiro, analista internacional: “Estados Unidos está asfixiando al gobierno cubano económicamente y presionando judicialmente”

Cuáles son las ciudades más congestionadas del mundo y qué soluciones proponen los expertos

Trump afirmó que Estados Unidos buscará retener el uranio enriquecido de Irán y Teherán descartó enviarlo al exterior