Cuándo y dónde presentará Mauricio Pochettino el plantel de Estados Unidos para el Mundial y qué se juega el grupo

Mauricio Pochettino confirmará la lista de 26 jugadores de Estados Unidos para el Mundial 2026 el 26 de mayo en Manhattan (REUTERS/Fernando Carranza/File Photo)

El seleccionador Mauricio Pochettino anunciará el 26 de mayo en Manhattan la lista final de 26 jugadores de Estados Unidos para el Mundial 2026, según The Athletic.

La decisión definirá qué futbolistas representarán al país como local cuando el torneo comience el 12 de junio en el SoFi Stadium y cerrará un ciclo de evaluación que, de acuerdo con ese medio, se extendió por casi dos años de reconstrucción interna del equipo.

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La convocatoria llegará con incertidumbre por el tamaño de la depuración. Desde su llegada a U.S. Soccer en septiembre de 2024, Pochettino utilizó 71 jugadores en nueve ventanas internacionales, según The Athletic.

El mismo medio indicó que, incluso con varios nombres encaminados, el armado final dependerá del equilibrio por posiciones, la convivencia en el vestuario y el valor de los suplentes durante los entrenamientos.

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El margen es relevante incluso con plantel ampliado. En el Mundial de 2022, el primero con listas de 26 futbolistas, seis jugadores no sumaron minutos y otros cinco jugaron 45 minutos o menos, según The Athletic: 42% del plantel participó como máximo un tiempo.

La convocatoria al Mundial 2026 pondrá fin a un ciclo de dos años de reconstrucción interna liderada por Pochettino desde septiembre de 2024 (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo)

Esa estadística explica por qué la lista no solo ordena titulares, sino también el banco que define entrenamientos, competencia interna y respuestas ante lesiones.

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Cuándo y dónde se anunciará la lista y qué define la elección de 26 nombres

De acuerdo con The Athletic, Pochettino presentará el plantel el 26 de mayo en Manhattan. El anuncio, en la práctica, definirá dos capas del equipo: un núcleo que cargará con la mayor parte de los minutos y un grupo de roles secundarios que, por la dinámica de los torneos largos, suele resultar decisivo cuando cambian los partidos o aparecen imprevistos.

The Athletic subraya que el seleccionador encara el cierre de la lista con una base amplia de evaluaciones acumuladas desde septiembre de 2024, cuando asumió en U.S. Soccer.

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En ese recorrido, el entrenador probó perfiles distintos y, según el medio, dejó una señal: la convocatoria no se entiende como un derecho adquirido por antecedentes, sino como una competencia permanente por rendimiento y encaje táctico.

En esa lógica, la pregunta principal antes del anuncio es dónde quedan los últimos cupos. Según la proyección del periodista Paul Tenorio en The Athletic, al menos 17 plazas tendrían poco debate, y el resto dependería de cómo Pochettino administre versatilidad, jerarquías, compatibilidades y la utilidad de los suplentes en sesiones de trabajo.

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Qué se juega Estados Unidos: cultura competitiva, banca útil y forma reciente

El anuncio también funcionará como termómetro del proceso de Pochettino. Desde septiembre de 2024, el entrenador intentó modificar hábitos y jerarquías dentro del grupo, según The Athletic, con un objetivo explícito: reducir la complacencia y sostener la competencia interna incluso entre futbolistas con recorrido en la selección.

Pochettino priorizará el rendimiento reciente y la versatilidad táctica sobre los antecedentes en la selección al definir los últimos cupos (Mandatory Credit: Scott Coleman-Imagn Images/File Photo)

Ese grupo de referencia incluyó a Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams y Timothy Weah, citados por The Athletic entre los nombres que debieron “revalidar” su lugar.

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En paralelo, la Copa Oro de 2025 le permitió sumar piezas nuevas, como Diego Luna, Max Arfsten y Matt Freese, que desde entonces tuvieron presencia regular, según el mismo medio.

La construcción del plantel también estará condicionada por una decisión táctica. Tenorio consideró en The Athletic que Pochettino se inclinará por una defensa híbrida, capaz de iniciar con tres en el fondo y defender con cuatro.

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En ese esquema, la flexibilidad de Freeman aparece como un factor que puede inclinar discusiones puntuales: el propio medio lo ubicó en una disyuntiva entre Arfsten y la alternativa de cargar con un quinto zaguero central, con Miles Robinson como ejemplo de ese tipo de plaza.

La forma reciente y la salud física también entraron en el cálculo. The Athletic plantea que Pochettino debe elegir futbolistas que empujen al grupo en los entrenamientos y acepten un papel colectivo aunque no jueguen con frecuencia, un rubro en el que ubicó a Roldan, Berhalter, Luna, Haji Wright, Gozo y Gio Reyna.

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En esa misma línea, Tenorio menciona que Miles Robinson podría quedar afuera, entre otros motivos porque no disputó un partido completo de 90 minutos desde el 8 de marzo, según The Athletic.

The Athletic señala que la lista final de la selección de Estados Unidos será el resultado de pruebas con 71 jugadores en nueve ventanas FIFA.

La portería, de acuerdo con el medio citado, también podría traer sorpresas, con decisiones abiertas como la del tercer arquero.

Y en el mediocampo, una de las proyecciones citadas por The Athletic ubicó la última plaza de contención para Roldan, favorecido por la lesión de Johnny Cardoso, aunque el mismo medio señala que Morris también podría competir por ese lugar.

En ataque, The Athletic sostiene que la idea de un cuarto centrodelantero luce menos probable porque el puesto ya estaría cubierto por Balogun, Pepi y Wright.

El medio respalda esa lectura con sus números en clubes esta temporada: Balogun suma 19 goles, Pepi 19 y Wright 18 en todas las competiciones.

Tenorio identificó en The Athletic una base de 15 futbolistas con alta probabilidad de integrar la lista: Freese, Richards, Ream, Antonee Robinson, Dest, Weah, Freeman, Adams, Tessmann, Pulisic, McKennie, Tillman, Balogun, Pepi y Wright.

Christian Pulisic, una de las figuras y referentes de la Selección de Estados Unidos para el Mundial 2026 (REUTERS/Daniele Mascolo)

A ese grupo agregó seis nombres para los que no vio motivos de exclusión: McKenzie, Trusty, Scally, Roldan, Berhalter y Aaronson.

Las últimas plazas, según esa proyección, dependerán de qué pese más para Pochettino: el recorrido previo en la selección o el presente inmediato en los clubes.

Si prioriza lo segundo, Gozo, McGlynn y Zendejas ganarían terreno; si prevalece lo primero, Arfsten, Luna y Reyna quedarían mejor posicionados, según The Athletic.