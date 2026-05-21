El gobernador de California firmó una orden ejecutiva para afrontar impacto laboral de la inteligencia artificial

California Governor Gavin Newsom gives remarks at the Center for American Progress Ideas Conference at the Mayflower Hotel in Washington, D.C., U.S., May 19, 2026. REUTERS/Annabelle Gordon

El gobernador Gavin Newsom firmó este jueves 21 de mayo una orden ejecutiva denominada California IA para preparar a trabajadores, pequeñas empresas y comunidades ante los cambios económicos que, según la administración estatal, traerá la inteligencia artificial (IA) al mercado laboral.

Cuál es el objetivo de la iniciativa que propone el Gobernador Gavin Newsom

De acuerdo al decreto, la iniciativa busca que los californianos también participen de las ganancias de productividad y riqueza asociadas a esta tecnología. La medida dispone la movilización de agencias estatales, expertos laborales del ámbito público y privado, economistas, universidades y líderes de la industria tecnológica para diseñar nuevas políticas, reunir datos y detectar de forma temprana señales de alteración del empleo.

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Todo este trabajo tiene como meta responder con mayor rapidez ante posibles despidos y otras alteraciones económicas derivadas de la adopción acelerada de la inteligencia artificial.

Cuáles son las políticas que evaluará el Estado

Entre las posibles políticas que el estado evaluará se encuentran la definición de estándares de indemnización por despido, la creación de seguros de empleo y el impulso de apoyos de transición para trabajadores desplazados, así como modelos de propiedad obrera.

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Esto incluye la exploración de conceptos de capital básico universal, que en este contexto se refiere a la propuesta de distribuir una participación accionaria directa o ingresos periódicos provenientes de la tecnología entre la ciudadanía. Además, contempla la ampliación de la capacitación laboral y un seguimiento más detallado de las tendencias de contratación y nómina.

California concentra treinta y tres de las cincuenta principales empresas privadas de IA del mundo, según la administración estatal, que utiliza este dato como evidencia de su peso en el sector tecnológico y como argumento para intervenir antes de que el avance tecnológico se traduzca en pérdidas de empleo y mayor desigualdad.

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De acuerdo al decreto propuesto por Governor Gavin De acuerdo al decreto, la iniciativa busca que los californianos también participen de las ganancias de productividad y riqueza asociadas a esta tecnología. REUTERS/Annabelle Gordon

La orden busca detectar despidos antes y rediseñar la respuesta estatal

El decreto establece que California aspira a construir un marco institucional capaz de anticipar los cambios laborales asociados a la inteligencia artificial y evitar que los trabajadores queden rezagados mientras la tecnología se expande.

Newsom aseguró mediante un comunicado oficial que el estado no permanecerá inmóvil frente a los avances tecnológicos. “California nunca se ha quedado sentada viendo cómo el futuro nos pasaba por encima, y no vamos a empezar ahora. Hemos liderado el avance de la innovación, la seguridad y la transparencia. Pero debemos pensar en grande. Este momento exige que reinventemos todo el sistema: cómo trabajamos, cómo gobernamos, cómo preparamos a la gente para el futuro, y ese trabajo empieza aquí mismo, en el Estado Dorado”, expresó el Gobernador.

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California Governor Gavin Newsom gives remarks at the Center for American Progress Ideas Conference at the Mayflower Hotel in Washington, D.C., U.S., May 19, 2026. REUTERS/Annabelle Gordon

En esa misma comunicación institucional, agregó: “Hoy es solo el primer paso mientras reescribimos la política y el rumbo”.

En el mismo documento, Jennifer Siebel Newsom planteó que las mujeres enfrentan riesgos desproporcionados de desplazamiento y de ampliación de la desigualdad económica a medida que evoluciona la inteligencia artificial. Indicó que el estado buscará comprender mejor los efectos de esta tecnología sobre los trabajadores, modernizar la capacitación laboral y ampliar las vías de acceso a los empleos del futuro.

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Jennifer Siebel Newsom planteó que las mujeres enfrentan riesgos desproporcionados de desplazamiento y de ampliación de la desigualdad económica a medida que evoluciona la inteligencia artificial. REUTERS/Mike Blake

El decreto se suma a una estrategia regulatoria iniciada en 2023

La administración de Newsom integra esta orden ejecutiva dentro de una política estatal más amplia sobre inteligencia artificial. En 2023, el gobernador estableció precedentes al promulgar una orden que convirtió a California en el primer gobierno en actuar sobre la regulación de la IA generativa, al establecer lineamientos para su uso responsable dentro de la administración pública y promover el estudio de sus riesgos.

Este proceso incluyó la convocatoria a expertos académicos del sector tecnológico y jurídico para elaborar el California Report on Frontier AI Policy, un informe que aportó recomendaciones de política pública.

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La orden ejecutiva California IA prepara a trabajadores, pequeñas empresas y comunidades ante el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la oficina del gobernador, estas sugerencias sentaron las bases para la aprobación de la primera ley estatal de su tipo en el país: la Transparency in Frontier Technology Act, identificada como el proyecto de ley del Senado 53, del senador Wiener.

La administración destacó que esa ley fue replicada y tomada como modelo para normas similares en otros estados. Además, la nueva orden ejecutiva se vincula con otras disposiciones impulsadas por Newsom para reforzar la seguridad infantil, establecer protecciones contra la autolesión, perseguir la producción de deepfakes sexualmente explícitos y exigir marcas de agua en contenidos generados por inteligencia artificial.

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Un ejecutivo utiliza ChatGPT en su laptop mientras agentes de IA especializados en marketing, ventas y creatividad colaboran en una oficina de alta tecnología, simbolizando el futuro del trabajo asistido por inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Casa de Gobierno de California informó que estas medidas también incluyeron la protección de imágenes digitales de artistas y la prevención de estafas mediante robollamadas realizadas con IA. A esta secuencia se sumó una orden ejecutiva de marzo de 2026 que reforzó los derechos civiles y la privacidad en las adquisiciones públicas de soluciones de inteligencia artificial y promovió su incorporación en la mejora de los servicios gubernamentales.

Este mes, Newsom anunció el primer proceso estatal de democracia deliberativa a través de Engaged California para evaluar los efectos de la inteligencia artificial sobre la población de California. Según la administración estatal, la consulta estará abierta a todos los residentes, cuyos aportes servirán para orientar el desarrollo de las actividades previstas en la nueva orden ejecutiva.

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