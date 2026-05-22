El verano encarece los viajes en Estados Unidos y obliga a planificar para evitar deudas

Reservar vuelos y alojamiento con anticipación garantiza mejores precios en viajes de verano en Estados Unidos, según el Bureau of Labor Statistics (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar en Estados Unidos en verano cuesta más debido a la mayor demanda sobre pasajes, alojamiento y comidas, pero reservar con anticipación, mantener flexibilidad en las fechas y comparar precios con herramientas digitales puede ayudar a contener el impacto.

La diferencia rara vez se encuentra en un “truco” aislado: surge cuando el viaje se estructura como un presupuesto completo, con decisiones previas (qué y cuándo comprar) y reglas simples durante la estadía (dónde dormir, cómo moverse y qué comer).

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El encarecimiento tiene respaldo en datos oficiales. En el Índice de Precios al Consumidor (CPI) de abril de 2026, el Bureau of Labor Statistics (BLS), la agencia estadística del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, informó que el índice de tarifas aéreas subió 2,8% respecto de marzo.

En el mismo reporte, el rubro lodging away from home (alojamiento fuera del hogar, que incluye hoteles y moteles) aumentó 2,4% mensual y el índice de food away from home (comida fuera del hogar) registró una suba de 3,6% interanual. Estos movimientos incrementan el costo total de un viaje en temporada alta, aun si se mantiene el mismo destino y la misma cantidad de días.

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La temporada alta se explica también por volumen. En su proyección para el fin de semana largo del Día de los Caídos, difundida el 11 de mayo de 2026, la American Automobile Association (AAA), la organización de asistencia vial más grande de Estados Unidos, estimó que 45 millones de personas viajarían al menos 50 millas.

Según esa previsión, 39,1 millones se trasladarían en auto, 3,66 millones en avión y 2,2 millones por otros medios. Este flujo no se limita a un feriado: marca el inicio de un período en el que la disponibilidad se achica y los precios se tensionan.

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Para muchas familias hispanas en Estados Unidos, el problema se agrava por una restricción específica: la flexibilidad suele ser menor. Los viajes se concentran por vacaciones escolares, compromisos familiares o visitas a parientes en otros estados, lo que reduce el margen para cambiar fechas, recortar días o elegir destinos alternativos.

Por eso, el objetivo realista muchas veces no es “viajar barato”, sino evitar que el viaje se financie con deuda o que el hogar quede ajustado después del regreso.

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Vuelos: anticipación y flexibilidad “posible”, no ideal

Una adecuada planificación del presupuesto familiar permite evitar endeudarse tras los viajes de verano en Estados Unidos, sobre todo para familias hispanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En vuelos, el ahorro empieza antes de comprar. El Bureau of Transportation Statistics (BTS), la oficina estadística del Departamento de Transporte de Estados Unidos, reportó en un comunicado del 24 de abril de 2026 que la tarifa aérea doméstica promedio de 2025 fue de USD 387, una baja de 1,8% frente al promedio ajustado por inflación de 2024 (USD 394).

Este dato es relevante por dos motivos: muestra que los promedios anuales pueden bajar, pero también que el precio del pasaje sigue siendo un componente decisivo del presupuesto y varía por períodos.

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La planificación es fundamental. Comprar con semanas de anticipación no garantiza el mínimo absoluto, pero suele reducir el riesgo de enfrentar picos de tarifa cuando la oferta se agota.

Incluso una pequeña flexibilidad en las fechas también puede modificar el precio final en rutas demandadas: desplazar la salida o el regreso uno o dos días puede resultar en valores diferentes.

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Para familias, una estrategia posible es definir una “ventana” realista (por ejemplo, entre sábado y lunes) y comparar dentro de ese rango, en lugar de fijar una fecha única.

Las herramientas digitales resultan útiles cuando se utilizan con método: alertas de precio, comparación entre aeropuertos cercanos y control del costo total del itinerario, no solo del ticket base.

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En este sentido, Telemundo47.com, canal de noticias local, recomendó el uso de aplicaciones para encontrar ofertas y comparar tarifas; esta recomendación gana fuerza si la comparación incluye extras como equipaje, selección de asiento y conexiones que pueden sumar una noche adicional de hotel.

Alojamiento: cocina, ubicación y costos claros

Optar por alojamiento con cocina y buena ubicación ayuda a reducir costos en transporte y comidas durante vacaciones familiares en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alojamiento suele ser el rubro que desordena el presupuesto con mayor rapidez. El dato del Bureau of Labor Statistics (BLS) sobre la suba mensual de 2,4% en lodging away from home en abril de 2026 refuerza esa presión. Para amortiguarla, conviene priorizar tres condiciones más que la “categoría” del lugar: cocina o kitchenette, conexión con transporte y costos transparentes.

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En viajes familiares, la cocina no es un detalle: convierte la comida en un gasto controlable y reduce la cantidad de comidas pagas. La ubicación también incide en el total.

Un alojamiento barato pero mal conectado puede trasladar el gasto a transporte, estacionamiento y tiempo perdido. Antes de pagar, el chequeo más útil es confirmar cargos adicionales (estacionamiento, tarifas de resort o limpieza, según el tipo de propiedad) y políticas de cancelación, porque en verano los cambios de plan tienen costo.

Transporte: el auto cuesta más que el alquiler

Moverse dentro de Estados Unidos puede disparar el gasto si no se compara el “costo real” de cada alternativa. En ciudades grandes, el transporte público tiende a reducir desembolsos en gasolina, peajes y estacionamiento, además de dar previsibilidad al presupuesto diario.

Cuando se opta por el auto de alquiler, es clave sumar todo: tarifa diaria, seguro, combustible, peajes, estacionamiento nocturno y cargos frecuentes en viajes familiares (sillas infantiles o conductor adicional). La comodidad del auto es real, pero el presupuesto se define por esos extras, no por el precio promocional.

Comida: el ajuste más rápido para que el presupuesto aguante

Reducir la frecuencia de comidas fuera de casa y comprar en supermercados son estrategias clave para controlar el gasto alimenticio en viajes de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comida es el rubro donde la organización muestra efecto inmediato. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (CPI) de abril de 2026, el Bureau of Labor Statistics (BLS) informó que el índice de food away from home subió 3,6% interanual. Comer afuera todos los días en verano no solo es caro: también es imprevisible.

La alternativa más efectiva no es “no salir”, sino reducir la frecuencia: desayuno en el alojamiento, almuerzo simple para excursiones y solo una comida paga como salida.

Para achicar el gasto, conviene hacer compras en supermercados o mercados locales y llevar bocadillos y agua para las excursiones. En familias con niños, esa rutina evita pequeños gastos repetidos —bebidas, snacks, comidas “al paso”— que suelen convertirse en el agujero del presupuesto.

Por qué impacta más en familias hispanas

La temporada alta no afecta a todos igual porque no todos tienen el mismo margen de maniobra. Cuando el viaje está atado al calendario escolar, reuniones familiares o visitas a parientes, la flexibilidad cae y la demanda estacional se transforma en un costo casi fijo.

En ese contexto, el “plan de ahorro” más funcional suele ser operativo: confirmar temprano la ventana de fechas, comprar apenas se define, elegir alojamiento con cocina, moverse con opciones previsibles y convertir la comida en un rubro controlable.

Con los precios presionados por la demanda y rubros del viaje incrementando en la inflación, el verano en Estados Unidos continúa siendo una temporada cara.

La diferencia, para muchas familias, depende de que el gasto quede concentrado en un presupuesto planificado y no en una cuenta abierta que se paga con deuda después del regreso.