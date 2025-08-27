Estados Unidos

Pronóstico del clima para el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos

Algunas zonas disfrutarán temperaturas agradables y cielos despejados, mientras que otras lidiarán con lluvias y descensos abruptos

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Playas de Florida reciben visitantes
Playas de Florida reciben visitantes pese al aumento de lluvias y tormentas durante el fin de semana largo de Día del Trabajo. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Durante el fin de semana largo del Día del Trabajo en Estados Unidos, millones de personas experimentarán condiciones meteorológicas contrastantes, entre lluvias, descenso de temperaturas y cielos despejados. De acuerdo con el pronóstico especial del FOX Weather Forecast Center, la despedida del verano resultará variable según la región, con algunas ciudades consideradas “ganadoras” y otras “perdedoras” por las condiciones previstas.

La última gran celebración estival en el país contará con sectores favorecidos por el clima, mientras que en otros los planes al aire libre podrían verse alterados. Según indicó el reporte de FOX Weather, los habitantes del Medio Oeste, el Noreste y la Costa Oeste disfrutarán de jornadas mayormente agradables, algo que contrasta con los pronósticos de lluvias y temperaturas más bajas en ciertas zonas del sur y centro del país.

El viernes 29 de agosto marcará el inicio del fin de semana con una jornada favorable en la Costa Oeste, caracterizada por un moderado descenso de las temperaturas tras recientes olas de calor.

Altas temperaturas y cielos despejados
Altas temperaturas y cielos despejados acompañan a los residentes de la Costa Oeste en la despedida del verano. (REUTERS/Kylie Cooper)

Por su parte la Asociación Americana del Automóvil (AAA), aconseja a quienes viajen por carretera hacerlo antes del mediodía para evitar los habituales atascos en la tarde: “los mejores horarios para desplazarse en auto durante el fin de semana largo son antes del almuerzo”. Aquellos que opten por iniciar sus desplazamientos desde el jueves o temprano el viernes tendrán mayores oportunidades de evitar el tráfico.

La Florida, tradicional destino turístico conocido como el “Estado del Sol”, se presenta como uno de los puntos con condiciones menos propicias para actividades al aire libre el sábado y domingo. FOX Weather informó que el estado experimentará un repunte en la probabilidad de lluvias y tormentas vespertinas durante el fin de semana.

Si bien la lluvia podría restringir las horas disponibles para ir a la playa, los madrugadores aún dispondrán de margen para aprovechar la arena y el mar antes de las precipitaciones. “El sábado será el día con mayor flujo vehicular, con numerosos conductores viajando fuera de la ciudad o realizando excursiones cortas”, puntualizó la AAA.

En el corredor Atlántico medio, ciudades como Ocean City, Maryland, figuran entre los destinos más favorecidos, según el balance del centro meteorológico consultado. Temperaturas que oscilarán en torno a 21°C, sin amenazas de lluvia, brindarán condiciones óptimas para cerrar la temporada estival.

La AAA aconseja a quienes
La AAA aconseja a quienes viajen por carretera hacerlo antes del mediodía para evitar los habituales atascos en la tarde. (REUTERS/Leah Millis)

En contraposición, en lugares como Hilton Head, Carolina del Sur, la probabilidad de lluvias aumentará tanto el domingo como el lunes. Más hacia el oeste, una masa de aire frío y un frente estacionado propiciarán lluvias prolongadas durante varios días en la región suroeste y las llanuras del sur, lo que podría dar lugar a episodios de crecidas repentinas.

La meteoróloga del FOX Forecast Center detalló que “el centro del país debería mantenerse seco, con temperaturas que estarán entre 10 y 15 grados por debajo de lo habitual” para esta época del año. En contraste, la Costa Oeste continuará bajo el dominio del calor, ya que las altas temperaturas persistirán allí mientras el verano se acerca a su cierre.

En relación con los posibles efectos de huracanes o tormentas tropicales, el especialista en ciclones de FOX Weather, Bryan Norcross, sostuvo que “no se observa nada en desarrollo en el Atlántico y, tras la disipación de la tormenta tropical Fernand, se anticipa calma en la cuenca según los pronósticos actuales”. Esto habilita un escenario de relativa tranquilidad para las regiones habitualmente expuestas a ciclones en este periodo.

