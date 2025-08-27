“La Luz del Mundo”: todo sobre la nueva película cristiana en animación creada por exanimadores de Disney

La película animada 'Light of the World' narra la vida de Jesús desde la perspectiva del apóstol Juan adolescente. (YouTube)

Light of the World (La Luz del Mundo), una cinta animada que narra la vida de Jesucristo desde la perspectiva del apóstol Juan en su adolescencia, llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá el 5 de septiembre de 2025. El estreno, dirigido al público familiar y educativo, forma parte de una estrategia de distribución internacional que busca posicionar el film como una de las producciones de contenido bíblico más amplias de la última década, con exhibiciones en más de 25 países, según información confirmada por Animation Magazine y el portal institucional del proyecto.

El largometraje, producido por The Salvation Poem Project en colaboración con el estudio irlandés Lighthouse Studios, cuenta con el trabajo de exanimadores de Disney, responsables de clásicos como “La Bella y la Bestia” y “Mulan”. De acuerdo con Deadline y Animation Magazine, la película presentará una animación 2D tradicional y recorre episodios centrales de los evangelios, desde las bodas de Caná hasta la resurrección, bajo la dirección de John J. Schafer y Tom Bancroft.

El estreno, previsto tras presentaciones previas en eventos como la convención THSC y el Museo de la Biblia en Washington, D.C., busca amplificar el alcance internacional de la animación religiosa, un sector que históricamente ha tenido distribución limitada. Según los creativos citados por Animation Magazine, la obra incorpora recursos educativos y digitales en varios idiomas para acompañar su llegada a escuelas, iglesias y familias en distintos continentes.

¿Cuál es el argumento y formato de Light of the World?

La película sitúa la acción en el año 30 d.C. y relata los principales episodios del ministerio de Jesús a través de los ojos del joven Juan, apóstol que narra su primera experiencia siguiendo al líder de Nazaret. Según Deadline, la historia incluye episodios como la transformación del agua en vino, la resurrección de Lázaro, la crucifixión y la resurrección. El equipo creativo afirmó a Animation Magazine que eligió una estética que reúne recursos tradicionales y digitales, imitando la pintura manual sobre animación 2D, para “asegurar fidelidad histórica sin perder actualidad visual”.

La dirección artística combina el aporte de Lighthouse Studios, con sede en Kilkenny, Irlanda, y el soporte técnico de Epipheo en Estados Unidos. Entre los coordinadores destaca Tony Bancroft, quien participó como supervisor de animación tras su trabajo en “Mulan” y “Space Jam: A New Legacy”, según declaraciones reproduce Animation Magazine.

El estreno internacional de 'Light of the World' está previsto para septiembre de 2025 en más de 25 países. (Captura de video)

¿Cuáles son las fechas y territorios de estreno?

La campaña internacional arrancó el 6 de junio de 2025 con una proyección especial en la convención THSC State Convention en Texas, según el sitio institucional. El 22 de agosto se programó una función para invitados en el Museo de la Biblia de Washington, D.C. El lanzamiento comercial en salas está confirmado para el 5 de septiembre en Estados Unidos y Canadá, seguido de estrenos coordinados en otros mercados de Oceanía, América Latina, Europa y Asia. El cronograma informado por la productora incluye:

4 de septiembre: Australia, Nueva Zelanda, Fiyi, Papúa Nueva Guinea y Samoa.

11 de septiembre: Puerto Rico.

18 de septiembre: Bolivia.

24 de septiembre: Filipinas.

4 de diciembre: Alemania, Austria y Suiza.

Próximamente se anunciarán fechas para otros países de América Latina, según consta en los comunicados oficiales del proyecto.

¿Quiénes conforman el equipo creativo?

El proyecto está dirigido por John J. Schafer, con experiencia en la serie animada “Superbook” (Superlibro), y Tom Bancroft, quien realizó animaciones clave en películas de Disney como “El Rey León”, “Aladdin” y “La Bella y la Bestia”. La supervisión de animación estuvo a cargo de Tony Bancroft, reconocido por su labor en “Mulan” y “Mary Poppins Returns”, según informó Animation Magazine. El equipo principal se completa con Brennan McPherson, presidente de The Salvation Poem Project y productor ejecutivo del largometraje.

La participación de exanimadores de Disney fue confirmada por Deadline, donde el propio Tom Bancroft sostuvo: “Nada en mi carrera hasta hoy requirió tanto rigor artístico y respeto por la historia como este proyecto”.

La producción cuenta con exanimadores de Disney y un presupuesto de 20 millones de dólares. (Captura de video)

¿Cómo se financió y cuál es el presupuesto?

El largometraje contó con un presupuesto de 20 millones de dólares, un monto que lo sitúa en la franja media de la animación internacional, según los datos de Animation Magazine. La inversión fue financiada íntegramente por The Salvation Poem Project, una organización sin fines de lucro dedicada a la creación de contenidos multimedia para audiencias cristianas, con aportes de entidades y particulares afines, de acuerdo con su sitio www.salvationpoem.com.

Esta cifra dista de las producciones de estudios como Pixar o Disney, cuyos presupuestos superan habitualmente los 100 millones de dólares, aunque duplica la inversión habitual de los títulos animados cristianos independientes.

¿Qué recursos educativos y materiales complementarios acompañan el estreno?

La estrategia de distribución incluye la publicación de libros y guías familiares editados por Tyndale House Publishers, con fecha de lanzamiento programada para el 2 de septiembre de 2025, según datos de Animation Magazine. Además, se pondrán a disposición currículos educativos gratuitos para ministerios y programas escolares, junto con materiales digitales interactivos, minijuegos y actividades para niños y adolescentes a través del portal de la película.

Según el comunicado de The Salvation Poem Project, estos recursos buscan fomentar el uso del film en contextos educativos y religiosos, contribuyendo a la enseñanza de valores y conocimientos bíblicos desde una mirada contemporánea.

El equipo creativo está liderado por John J. Schafer, Tom Bancroft y Tony Bancroft, con experiencia en Disney y Superbook. (Captura de video)

¿Quién forma el elenco y cuál es la duración?

El reparto principal lo integran Ian Hanlin (voz de Jesús) y Benjamin Jacobson (voz de Juan). El film tiene una duración de 91 minutos y fue diseñado para audiencias de todas las edades, del mismo modo que las grandes producciones animadas de los principales estudios estadounidenses, según se especifica en el portal institucional del filme.

¿Cómo impacta el lanzamiento en el mercado de la animación bíblica?

De acuerdo con Animation Magazine, el estreno escalonado en más de 25 países y la inclusión de materiales educativos y digitales representa uno de los lanzamientos más ambiciosos para una producción animada de contenido bíblico en años recientes. La decisión de integrar exanimadores de Disney y de ofrecer recursos en línea fortalece las posibilidades de alcanzar audiencias en escuelas, iglesias y hogares a nivel mundial.

Al cierre del calendario de estrenos, la película espera ampliar su presencia en América Latina y Asia, a la vez que contribuye a diversificar la oferta de cine animado familiar.