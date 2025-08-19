Estados Unidos

Los hermanos Menéndez enfrentan una audiencia clave por su posible libertad esta semana: qué saber

La junta de libertad condicional del estado analizará las nuevas circunstancias legales y personales de Erik y Lyle Menéndez, quienes buscan salir de prisión tras más de tres décadas

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Los hermanos Menéndez, protagonistas de
Los hermanos Menéndez, protagonistas de uno de los crímenes más mediáticos de Estados Unidos, esperan la decisión final de la Junta de Libertad Condicional de California. (Departamento de Prisiones de California/AP)

La posible libertad de los hermanos Menéndez se encuentra en manos del sistema de justicia de California, más de tres décadas después del asesinato de sus padres en Beverly Hills.

Erik y Lyle Menéndez, condenados en 1996 por homicidio en primer grado y conspiración, afrontan esta semana una audiencia ante la junta de libertad condicional del estado, un proceso que podría redefinir su destino y reaviva el debate nacional sobre los alcances de la reforma penal. De acuerdo con un reportaje de Newsweek, la audiencia marcará un punto decisivo para el caso, mediático y polémico desde sus inicios.

La decisión inmediata sobre el futuro de Erik Menéndez y Lyle Menéndez corresponde a la Junta de Libertad Condicional de California, que escuchará los alegatos de las partes y de los familiares de las víctimas antes de emitir su recomendación.

La historia de Erik Menéndez y Lyle Menéndez ha mantenido el interés público desde los años noventa, especialmente tras la difusión de sus juicios por televisión. El impacto mediático se ha renovado gracias a documentales recientes que alcanzaron a millones de espectadores y estimularon discusiones sobre las causas y consecuencias del doble homicidio.

El caso Menéndez reabre el
El caso Menéndez reabre el debate sobre reforma penal y revisión de sentencias a jóvenes condenados perpetuamente en California. (Foto AP/Nick Ut)

Los hermanos, hoy de 54 y 57 años, respectivamente, han pasado más de 35 años tras las rejas desde el asesinato de José Menéndez y Kitty Menéndez, ocurrido el 20 de agosto de 1989.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía argumentó que la motivación principal del crimen fue económica, destacando el interés de los hermanos por heredar la fortuna familiar.

Por su parte, la defensa presentó pruebas y testimonios centrados en la existencia de abuso físico, psicológico y sexual a lo largo de la infancia y adolescencia de los acusados, una versión de los hechos que los fiscales rechazaron y que dividió tanto al jurado como a la opinión pública.

La propuesta de reconsiderar la situación legal de los hermanos Menéndez responde a los cambios incorporados en la legislación de California durante los últimos años. Las reformas estatales han modificado las normas aplicables a condenados por delitos graves cometidos antes de los 26 años, otorgando oportunidades de revisión de sentencias y abriendo caminos para la petición de nueva condena.

El equipo legal conformado por
El equipo legal conformado por Mark J. Geragos, Alexandra S. Kazarian y Clifford Gardner acompaña a los hermanos durante el proceso de reconsideración judicial. (Netflix)

En 2023, la defensa de los Menéndez presentó una solicitud formal para reevaluar el castigo original con el argumento de que no se valoró en su verdadera dimensión la juventud de los hermanos al momento de los hechos y el contexto familiar de abuso.

En mayo de 2025, un juez del condado de Los Ángeles revisó el caso y sustituyó la pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por otra de 50 años a cadena perpetua, lo que habilitó el acceso inmediato a la audiencia de libertad. Esta decisión activó un proceso que será seguido de cerca por numerosos sectores y que coloca a los hermanos frente a uno de sus mayores desafíos legales desde su condena.

El equipo de abogados de los hermanos Menéndez está conformado por figuras conocidas en el ámbito legal de los Estados Unidos, como Mark J. Geragos, Alexandra S. Kazarian y Clifford Gardner. “Hoy es un gran día”, declaró Mark Geragos tras la reducción de la condena, sosteniendo que sus defendidos están “un gran paso más cerca de regresar a casa”.

La decisión sobre la posible
La decisión sobre la posible libertad de Erik y Lyle Menéndez podría ser revisada en última instancia por el gobernador Gavin Newsom. (AP Foto/Nick Ut)

Declaraciones recientes dan cuenta de la postura de los involucrados. Erik Menéndez manifestó ante el tribunal: “tuve que dejar de ser egoísta e inmaduro para comprender lo que vivieron mis padres en sus últimos momentos”.

Por su parte, Lyle Menéndez se dirigió a sus familiares: “les mentí y los expuse a una humillación pública”. Además, Anamaria Baralt, prima de los hermanos, afirmó ante la corte: “son hombres muy distintos a los jóvenes que fueron”.

El proceso legal contempla que, si se concediera la libertad condicional, el gobernador del estado, Gavin Newsom, podrá intervenir y revertir el dictamen de la junta, lo que agrega un nivel adicional de incertidumbre. Conforme al sitio oficial del gobernador, la revisión final del caso puede extenderse hasta 150 días después de la audiencia inicial.

Temas Relacionados

Hermanos MenéndezLyle y Erik MenéndezAudienciaCaliforniaJunta de Libertad Condicionalestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Prepárate antes de salir: esta es la predicción del clima para Reston

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar rápidamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Prepárate antes de salir: esta

Clima en San Antonio: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Clima en San Antonio: temperatura

Las autoridades sanitarias de Texas declararon el fin del brote de sarampión

Centenares de personas resultaron infectadas y dos menores sin vacunar murieron durante la mayor crisis de sarampión en Estados Unidos en décadas

Las autoridades sanitarias de Texas

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

El mensaje del Departamento de Estado intensifica la disputa con Brasil al recalcar que su decisión tiene efectos globales, pese al fallo del Supremo Tribunal Federal que desconoció la validez de normas extranjeras en el país

Estados Unidos advirtió que nadie

Auroras boreales serán visibles en trece estados de EEUU: cómo y cuando observarlas

La baja luminosidad lunar y las condiciones solares facilitarán la observación del fenómeno

Auroras boreales serán visibles en
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dragón que puede cambiar

El dragón que puede cambiar de sexo por la temperatura y sorprende a la ciencia: revelan sus claves genéticas

Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: comenzó la lluvia en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

“Volá alto ladrón”: la despedida tumbera del motochorro adolescente que murió en un robo baleado por un policía

El COVID-19 acelera el envejecimiento de los vasos sanguíneos, según científicos

INFOBAE AMÉRICA
Las claves de la reunión

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

Los presidentes de Brasil y Ecuador se reunieron para impulsar el comercio bilateral en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

TELESHOW
Wanda Nara contra Mauro Icardi

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”

Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi: “Comprobó que ella tenía una relación paralela”

Laurita Fernández congeló óvulos y contó cómo fue el paso a paso del procedimiento: “Puede ayudar a muchas mujeres”

Se separó Dai Fernández, la actriz relacionada a Nicolás Vázquez después de terminar con Gimena Accardi

Yami Safdie presentó a su novio Nacho AG: quién es el rapero que la enamoró y su historia de amor