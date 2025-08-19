Estados Unidos

Cada vez más latinoamericanos compran viviendas en Miami y esta es la razón por la que lo hacen

Un reciente estudio reveló que el mercado inmobiliario de una de las zonas más exclusivas de Florida está siendo dominado por colombianos, argentinos y mexicanos

Por Daniela Mérida

Miami se ha convertido en un centro de inversión inmobiliaria para latinoamericanos. (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

El crecimiento de la demanda internacional por bienes raíces en Miami se ha consolidado durante los últimos dieciocho meses, con un marcado protagonismo de compradores provenientes de Latinoamérica, según datos citados por Miami Realtors. Entre enero de 2024 y junio de 2025, casi la mitad (49%) de las ventas de viviendas de nueva construcción en la zona metropolitana de Miami correspondieron a compradores extranjeros, de los cuales el 86% provenía de países latinoamericanos.

Esta tendencia sostiene a Miami como el principal destino de inversión inmobiliaria extranjera en Estados Unidos, de acuerdo con un informe presentado por la Miami Association of Realtors, que analizó cerca de 10.000 transacciones realizadas en 18 meses en el sur de Florida. El grueso de estas compras corresponde a ciudadanos de Colombia, México y Argentina, cuyo interés por la ciudad no ha disminuido, según indicó el corredor inmobiliario Ryan Serhant, fundador de Serhant, citado por Newsweek.

El contexto político y económico en Latinoamérica actúa como detonante de este flujo de capital hacia el sector inmobiliario floridano, ante fenómenos como la inflación elevada, la inestabilidad institucional y recientes victorias políticas de corte izquierdista en países como México, Brasil, Colombia, Chile y Perú, reportó el Miami Herald. Alicia Cervera, socia gerente de Cervera Real Estate, explicó que los inversores latinoamericanos perciben a Miami como un refugio seguro tanto en términos políticos como financieros, confiando en la estabilidad de los derechos de propiedad y la solidez de los activos denominados en dólares.

Motivos de la preferencia por nuevas construcciones

El 86 por ciento de las inversiones extranjeras provienen de países como México, Colombia y Argentina. (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

La preferencia internacional se inclina hacia viviendas de nueva construcción, motivada por factores prácticos y financieros. Las edificaciones nuevas suelen ofrecer mejores amenidades, como piscinas, gimnasios y servicios de portería, así como menores necesidades de mantenimiento, elementos valorados por los compradores que residen fuera del país, explicó Yuval Golan, director general de Waltz.

Las nuevas regulaciones de seguridad impuestas en los condominios de Florida tras el colapso de Surfside en junio de 2021 han incrementado las inspecciones y obligado a las asociaciones de propietarios a prever reservas para futuros gastos de reparación. Esto ha derivado en un crecimiento repentino del inventario de condominios y una presión al alza en las cuotas de mantenimiento de los edificios antiguos, lo que favorece aún más la tesis de inversión en desarrollos recientes.

Incentivos y facilidades para la inversión extranjera

Los desarrolladores de Florida han implementado descuentos atractivos para quienes adquieran unidades en proyectos pre-construcción, una estrategia que, de acuerdo con Alicia Cervera para el Miami Herald, resulta especialmente ventajosa para los inversores latinoamericanos, ya que permite realizar pagos escalonados y asegurar precios futuros antes de completar el edificio.

A pesar de la gran inversión extranjera, en años recientes, las personas de estados como California y Nueva York también compran residencias en Miami. (Freepik)

El modelo de financiamiento orientado a compradores extranjeros destaca por ofrecer mayores facilidades respecto al sistema bancario tradicional estadounidense. La fortaleza del dólar estadounidense frente a las monedas latinoamericanas también juega un papel clave, al incentivar a quienes buscan proteger su capital en activos inmobiliarios denominados en dólares y menos expuestos a las fluctuaciones cambiarias.

Transformaciones en la dinámica local

Aunque el peso del mercado internacional sigue siendo considerable, los compradores nacionales han incrementado su participación hasta representar el 51% de las ventas de nuevas construcciones, desplazando el dominio extranjero que, una década atrás, ascendía al 70%. Este auge doméstico se atribuye a la migración interna desde otros estados con altos impuestos como California y Nueva York, en busca de menores cargas impositivas y costos relativos más competitivos en el mercado inmobiliario.

A pesar de los ajustes recientes, voceros del sector como Cervera mencionan que la demanda internacional en Miami se mantiene robusta, impulsada tanto por la búsqueda de activos seguros por parte de capitales latinoamericanos como por estrategias de mercadeo inmobiliario orientadas a esta región. Las expos y ferias sectoriales en ciudades como Buenos Aires, Bogotá y México son parte fundamental de la promoción, confirmó Craig Studnicky, director ejecutivo de ISG World, en entrevista para el Miami Herald.

