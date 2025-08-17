Esto es lo que se sabe del tiroteo en un bar de Nueva York que dejó tres muertos y ocho heridos

Al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas durante un tiroteo en un restaurante de Brooklyn

Un tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo en el bar Taste of the City Lounge de Brooklyn dejó un saldo de tres personas muertas y ocho heridas, de acuerdo con la Policía de Nueva York. El incidente tuvo lugar alrededor de las 3:30 a.m. en el número 903 de Franklin Avenue, en el barrio de Crown Heights. La Policía informó que al llegar hallaron a once personas con heridas de bala, ocho hombres y tres mujeres, con edades que oscilaban entre los 27 y los 61 años.

Las autoridades confirmaron la muerte de tres hombres: uno de 27 años, otro de 35 y un tercero cuya edad no fue especificada. Los otros ocho afectados fueron trasladados a hospitales cercanos y, según la comisionada Jessica Tisch, las heridas no ponían en riesgo inmediato la vida de los sobrevivientes en el momento de ser hospitalizados. Los implicados en el tiroteo no han sido detenidos, y la Policía investiga el suceso como consecuencia de una disputa interna en el local.

La Policía recuperó al menos 36 casquillos de bala en el lugar y localizó un arma de fuego en una esquina cercana, elemento que se investiga para determinar si está vinculado con el hecho. La comisionada Tisch señaló que el suceso se considera una “anomalía” en el contexto actual de descenso de la criminalidad armada en la ciudad, destacando que Nueva York ha registrado las cifras más bajas de tiroteos y víctimas por arma de fuego en el periodo de enero a julio desde que existen registros.

Testimonios y reacción ciudadana

Las autoridades trabajan para dar con los hombres armados que abrieron fuego contra los clientes del establecimiento.

Varias personas se encontraban en el establecimiento cuando se inició el tiroteo. Marie Desir, de 40 años, relató a The New York Times que huyó del lugar dejando atrás sus pertenencias mientras trataba de salvar su vida. “Yo pensé, ‘Dios mío, hoy me muero’”, expresó Desir al recordar que mientras intentaba salir, quedó separada de su acompañante, cuyo paradero no había logrado conocer varias horas después. Otra persona, identificada como James Jones, indicó que la situación era caótica al regresar a la escena: “Personas aquí baleadas, personas allá baleadas”, describió Jones después de que un conocido le avisara de lo sucedido.

Otro testigo, Pierre Tutu, de 50 años, escuchó los disparos desde el exterior y vio a clientes del bar intentando huir precipitadamente. Asimismo, observó a varias personas heridas esperando atención sobre la acera cercana al restaurante, según declaraciones recogidas por The New York Times.

La policía aún busca a los responsables

Jessica Tisch, comisionada de la policía neoyorquina, aseguró que están tratando el incidente como una anomalía. (REUTERS/Ryan Murphy)

Hasta el momento, la Policía de Nueva York no ha realizado detenciones y mantiene la investigación abierta. Según explicó la comisionada Tisch en conferencia de prensa, el tiroteo se originó tras una disputa interna en el local, aunque no se han detallado los motivos ni las circunstancias previas al ataque.

El local involucrado, Taste of the City, se promociona en redes sociales como un espacio de comida caribeña y entretenimiento, situado a media cuadra de una estación de la policía de tránsito, según apuntó The New York Times. El restaurante ofrece menús de cocina haitiana, promociones de bebidas y actividades nocturnas, como DJ y baile, lo que lo convierte en un punto de encuentro frecuente en la comunidad de Crown Heights.

El distrito donde se produjo el tiroteo, el Precinto 71, solo había registrado tres incidentes similares desde el inicio del año hasta el 10 de agosto, una reducción del 62% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos policiales. A nivel ciudad, entre enero y julio se han contado 441 tiroteos y julio marcó un mínimo histórico con apenas 75 tiroteos, superando el anterior registro más bajo de 2017.