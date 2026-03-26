Estados Unidos

El FBI identificó al ladrón más buscado de Florida: murió oculto tras casi 40 años de fuga

La confirmación de la identidad de John Anthony Quinn pone fin a una de las búsquedas más largas de la agencia federal, tras el robo millonario cometido en 1988 en Riviera Beach

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Un primer plano en blanco y negro de un hombre de mediana edad con bigote y una expresión seria, vistiendo una chaqueta oscura
El FBI confirmó la identidad de John Anthony Quinn tras más de tres décadas como fugitivo por un robo millonario en Florida. (FBI)

El enigma que rodeó durante casi cuatro décadas a John Anthony Quinn llegó a su fin en diciembre, cuando el FBI confirmó su identidad tras su muerte en un hospital de Carolina del Norte. El hombre, buscado por su presunta participación en el robo de USD 1,3 millones en 1988 en Florida, había eludido a las autoridades adoptando múltiples identidades y viviendo al margen de la sociedad.

El caso regresó a los titulares en Estados Unidos cuando las autoridades federales informaron que la identificación de Quinn se logró tras comparar sus huellas dactilares post mortem con los registros del histórico robo a Federal Protection Service en Riviera Beach. Las pesquisas comprobaron que el fugitivo, de aproximadamente 85 años, pasó más de la mitad de su vida oculto bajo al menos cinco alias: Dale Calvin Cluckey, Jack Quinn, James Sullivan y, finalmente, Jim Klein.

El robo en Riviera Beach y la desaparición de Quinn

El 9 de abril de 1988, Quinn, gerente de la sucursal de la empresa de transporte de valores Federal Protection Service, aprovechó su acceso a la bóveda para sustraer el efectivo. Según registros policiales y declaraciones de un supervisor, esa mañana trasladó grandes sumas de dinero a cajas y después al maletero de un vehículo corporativo.

La policía concluyó que Quinn transfirió el dinero a varias maletas, condujo hasta el aeropuerto, descargó el botín y desapareció sin dejar rastro. En pocas horas, un hombre considerado confiable por su entorno familiar y laboral se desvaneció, dejando tras de sí solo algunas pistas, entre ellas una carta en la que admitía haber cometido “algo muy grave”.

Póster de "Se Busca" del FBI por John Anthony Quinn con tres fotos y detalles de un robo, tachado con una marca roja que dice "DECEASED"
El FBI y la policía de Florida clasificaron al ladrón como uno de los fugitivos más buscados del siglo XX. (FBI)

La esposa de Quinn, al notar su ausencia, alertó a las autoridades y luego encontró una suma de USD 107.000 abandonada en el maletero de su automóvil junto a la nota manuscrita. El FBI determinó que, de los fondos sustraídos, casi USD 1,3 millones nunca fue recuperado.

Una vida bajo alias y la huida constante

Durante décadas, el caso fue presentado en programas como Unsolved Mysteries y America’s Most Wanted, pero ni la difusión en medios ni la presión de las fuerzas del orden permitieron ubicar a Quinn.

Las investigaciones posteriores establecieron que Quinn usó al menos cinco identidades diferentes y varias fechas de nacimiento para dificultar su rastreo. Según las autoridades, tejió una red de engaños y mantuvo un perfil bajo en distintos estados del país.

La unidad de huellas dactilares del Laboratorio del FBI resultó determinante: solo tras su fallecimiento, registrado como Jim Klein, fue posible confirmar la correspondencia con los registros del robo de 1988. Las agencias estatales de Carolina del Norte y la policía local de Asheville colaboraron en la identificación definitiva.

Cargos pendientes y las incógnitas que deja el caso

Al morir, Quinn enfrentaba cargos federales por fuga ilegal para evitar ser procesado y cargos estatales por hurto mayor en primer grado. El FBI y la policía de Florida lo clasificaron como uno de los fugitivos más buscados a finales del siglo XX, por lo que su identificación cerró uno de los expedientes más antiguos de la oficina de Charlotte.

Primer plano de un hombre maduro sonriendo con gafas de sol tipo aviador y bigote, vestido con una camisa oscura, sobre un fondo claro
Las huellas dactilares post mortem permitieron vincular a Quinn con el histórico robo de USD 1,3 millones en Federal Protection Service. (FBI)

No existen registros de que los fondos robados —casi USD 1,3 millones— hayan sido recuperados. Tampoco se sabe cómo vivió Quinn durante sus años en Carolina del Norte ni si mantuvo contacto con familiares o allegados bajo sus identidades falsas. Las autoridades no han informado si el fallecido dejó pistas sobre el destino del dinero ni si se involucró en otros delitos durante su huida.

El impacto mediático y el cierre de un capítulo

El robo perpetrado en Riviera Beach fue motivo de análisis sobre la seguridad en las empresas de transporte de valores en la década de 1980. La combinación del acceso privilegiado de Quinn y la falta de controles internos permitió que la extracción del dinero ocurriera sin que se activaran alertas significativas.

La resolución tardía del caso fue posible por los avances en tecnología forense y el cruce de bases de datos nacionales. El FBI agradeció la colaboración de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte y la policía de Asheville, que contribuyeron a cerrar una fuga que había eludido a varias generaciones de agentes.

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