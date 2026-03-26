La modelo Adva Lavie es procesada por robos a través de aplicaciones de citas

La acusación contra una modelo de Los Ángeles destapa una red de robos orquestados a través de plataformas digitales de citas (@brainandbeautybb)

Una modelo y figura de las redes sociales en Los Ángeles enfrenta un proceso judicial tras ser acusada de utilizar aplicaciones de citas para ingresar a las viviendas de sus víctimas y sustraer objetos de valor, una modalidad que la fiscalía califica como manipulación basada en la confianza digital.

Según reportó Los Angeles Times, Adva Lavie, de 28 años, permanece en libertad bajo fianza y monitoreada electrónicamente. La audiencia de instrucción está prevista para el 6 de abril.

El caso ganó proyección internacional en octubre, cuando el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles publicó un boletín especial con la fotografía y descripción física de Lavie —1,70 metros de altura y 47 kilogramos de peso— con el fin de identificar a más víctimas. Fue entonces cuando la atención mediática sobre la acusada se multiplicó y se incentivó la presentación de nuevas denuncias.

La imputada enfrenta cargos en libertad vigilada, mientras la justicia define si procede una pena de más de una década de prisión (L.A. County Sheriff’s Department)

Ampliación del perfil de víctimas y alcance geográfico

En una fase inicial, la investigación apuntaba a que Lavie utilizó aplicaciones de citas y redes sociales para establecer relaciones principalmente con hombres mayores y de alto poder adquisitivo en zonas como Westlake Village, West Hollywood, Los Ángeles y Beverly Hills, entre 2023 y 2025.

Sin embargo, la detective Angela Lopez, del Departamento del Sheriff, indicó que el rango de víctimas se amplió con el tiempo y que ya no se limitaba a hombres mayores. “No era solo hombres mayores. Evolucionó hasta básicamente cualquier persona de la que podía robar. Robaba, fuera hombre, mujer, negocio o lo que fuera”, afirmó Lopez en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

Las autoridades documentaron que, tras la difusión del boletín policial, más de 10 personas adicionales denunciaron hechos similares. Las nuevas acusaciones no solo surgieron en otras ciudades de Estados Unidos como Hermosa Beach, Henderson (Nevada), Fort Lauderdale (Florida), sino también en Francia e Italia.

El caso involucra a personas de distintas edades y géneros, con denuncias en varias ciudades estadounidenses y en Europa (L.A. County Sheriff’s Department)

Objetos sustraídos y modus operandi

De acuerdo con la investigación, Lavie —que también utilizaba los alias Mia Ventura, Shoshana y Shana— se presentaba ante sus víctimas como pareja o acompañante.

Una vez ganada la confianza, accedía a sus viviendas o negocios y sustraía dinero en efectivo, oro, prendas y bolsos de diseñador, así como otros bienes de alto valor económico.

No se limitaba a residencias privadas, sino que también se le atribuyen hurtos en negocios y delitos contra jóvenes y mujeres contactadas en redes sociales y aplicaciones de citas.

La investigación revela el robo sistemático de artículos de lujo, dinero y joyas tras ganar la confianza de las víctimas (@brainandbeautybb)

Proceso judicial y posibles consecuencias

La acusación formal presentada ante el tribunal incluye dos cargos de hurto mayor, uno de robo residencial en primer grado con persona presente y otro de robo residencial en primer grado. Si la justicia declara culpable a Lavie, enfrenta una posible condena de hasta 11 años y ocho meses de prisión.

El fiscal del condado, Nathan Hochman, declaró a Los Angeles Times que la acusación pretende probar “más allá de toda duda razonable que esta acusada explotó la confianza generada mediante relaciones en línea para acceder a los hogares de sus víctimas y robarles”.

Hochman puso énfasis en que el caso representa un ejemplo del modo en que los delitos digitales pueden explotar la confianza derivada de las relaciones virtuales.

El expediente judicial plantea la posibilidad de penas severas y expone el riesgo de nuevas acusaciones a medida que avanza la causa (MaximoTV)

Investigación en curso y advertencias

El medio asegura que el número de víctimas y la cantidad de denuncias podrían seguir aumentando a medida que avanza el proceso judicial y se recopilan nuevos testimonios.

El caso de Adva Lavie ha impulsado un debate sobre los riesgos y vulnerabilidades de las relaciones establecidas a través de plataformas de citas y redes sociales, según Los Angeles Times.