Trump dijo que la reunión con Putin fue “muy productiva” pero que aún no llegaron a un acuerdo para una tregua en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, encabezaron una rueda de prensa tras su reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, Estados Unidos, este 15 de agosto de 2025 (REUTERS/Jeenah Moon)

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin ofrecieron una conferencia de prensa conjunta este viernes en Alaska tras mantener un encuentro centrado en la guerra de Rusia y Ucrania. Trump definió la charla como “muy productiva” y valoró los avances, aunque aclaró que no se alcanzó un acuerdo para una tregua.

“Creo que hemos tenido una reunión muy productiva”, afirmó Trump. “Hay muchos, muchos puntos en los que estamos de acuerdo... Pero no hay acuerdo hasta que haya acuerdo”, advirtió, y añadió que transmitirá los resultados de la conversación al presidente ucraniano Volodimir Zelensky y a las autoridades de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Tras un diálogo de aproximadamente tres horas a puertas cerradas, el mandatario estadounidense consideró que “muy pocos” asuntos permanecen sin resolver con Rusia.

Putin y Trump se dieron la mano durante una rueda de prensa tras su reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania este viernes (REUTERS/Jeenah Moon)

Por su parte, Putin calificó la conversación como “constructiva” y “mutuamente respetuosa”. También destacó la buena dinámica personal con Trump y remarcó la necesidad de “eliminar las causas profundas del conflicto” para progresar hacia la paz: “Todo lo que sucede en Ucrania es una tragedia para nosotros”.

El mandatario ruso expresó su esperanza en “que el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania” y sostuvo que “la seguridad ucraniana también debe ser asegurada, naturalmente”.

“Avanzando en este camino, podemos lograr el fin del conflicto ucraniano”, afirmó Putin.

Por otra parte, señaló a Trump que, bajo su gestión en la Casa Blanca, no hubiera estallado la guerra en 2022. “Espero que el acuerdo que alcancemos lleve a la paz”, declaró el presidente ruso. E insistió en que espera que no se produzcan “obstáculos” desde Kiev que entorpezcan el proceso.

Al final de la rueda de prensa, que concluyó sin permitir preguntas de los corresponsales presentes, el mandatario ruso mencionó que la próxima cita con Trump podría celebrarse en Moscú.

Así recibió Trump a Putin en Alaska este viernes

La cumbre en la base militar de Elmendorf, en Alaska, estuvo marcada por una puesta en escena inusual. Tanto Trump como Putin llegaron en sus respectivos aviones presidenciales y se saludaron sobre la pista, mientras un bombardero B-2 y cuatro F-35 sobrevolaban el área en una muestra de fuerza militar estadounidense. Trump aplaudió a Putin al bajar del avión y lo acompañó en la limusina presidencial, en un gesto protocolar poco común para un líder que enfrenta una orden de arresto internacional vinculada a la guerra de Ucrania.

Asimismo, la falta de participación directa de Ucrania y de representantes europeos en la reunión generó inquietud en Kiev y en diversas capitales del continente. Mientras la cumbre transcurría en Alaska, el propio Zelensky recurrió a un mensaje en video para expresar su deseo de una “posición firme” de Estados Unidos respecto al conflicto.

“Todos quieren un final honesto para la guerra. Ucrania está lista para trabajar lo más productivamente posible para ponerle fin”, afirmó el presidente ucraniano, señalando que el conflicto se mantiene por la ausencia de señales claras desde Moscú para detener la ofensiva.

A pesar de la retórica positiva y de la insistencia en que se lograron “muchos acuerdos”, Trump y Putin evitaron ofrecer precisiones sobre el contenido de las conversaciones y se retiraron del escenario sin responder preguntas. “Quedan muy pocos puntos pendientes, algunos no son muy significativos, uno es probablemente el más importante”, señaló Trump, sin dar detalles.

La falta de avances concretos y la exclusión de Volodimir Zelensky de las discusiones alimentan la cautela tanto en Kiev como entre los aliados europeos.

(Con información de AFP, AP y EFE)