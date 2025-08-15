Estados Unidos

Infobae en Alaska: Trump y Putin definen en privado el futuro de la guerra entre Ucrania y Rusia

Con posiciones enfrentadas, el presidente de Estados Unidos y el jefe del Kremlin se encuentran en la base Elmendorf-Richardson para iniciar un proceso diplomático acechado por la desconfianza de Zelensky y sus socios europeos

Román Lejtman

Román Lejtman

Enviado especial a Anchorage, Alaska

Guardar
Infobae en Alaska: informe del enviado Roman Lejtman sobre la cumbre que mantendrán Donald Trump y Vladimir Putin para negociar la paz entre Ucrania y Rusia

(Enviado especial a Anchorage, Alaska) Donald Trump y Vladimir Putin se encuentran hoy en la base Elmendorf-Richardson para definir el futuro de la guerra que enfrenta a Ucrania con Rusia.

Si la Cumbre de Alaska funciona, Trump tiene previsto convocar a Volodimir Zelensky para avanzar en un cónclave tripartito con Putin, que serviría para establecer una hoja de ruta hacia un armisticio final entre Kyiv y Moscú.

En caso contrario, si el encuentro a solas es un fracaso, Trump ya anticipó que haría sin dudar un segundo.

“Soy presidente y no se va a andar con rodeos. En los primeros dos, tres, cuatro o cinco minutos sabré si vamos a tener una buena o mala reunión”, afirmó ayer Trump.

Y añadió: “Si es una mala reunión, terminará muy rápido, y si es una buena reunión, terminaremos logrando la paz en un futuro muy cercano”.

Mapa con las regiones de
Mapa con las regiones de Ucrania que Rusia pretende anexar a cambio de un acuerdo de paz

El resultado del cónclave depende del presidente de la Federación Rusa. Putin exige que Ucrania ceda la soberanía de Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia y la península de Crimea para acordar un armisticio con Ucrania.

Una pretensión territorial que Zelensky, Europa y ahora el propio Trump rechaza. Entonces, a Putin sólo le queda aplacar sus exigencias para evitar que el presidente de Estados Unidos concluya la reunión, convoque a su conferencia de prensa y vuelva encendido a Washington.

No es que Trump descarte la cesión de territorios de Ucrania a Rusia para sellar la paz, pero el líder republicano ya consensuó con Emmanuel Macron-Francia-, Friedrich Merz-Alemania-,Georgia Meloni-.Italia-, Keir Starmer-Reino Unido- y Zelensky, que ese movimiento diplomático no debe significar un botín de guerra para el Kremlin.

Donald Trump y Volodimir Zelensky
Donald Trump y Volodimir Zelensky en la entrada de la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Putin ya sabe de las líneas rojas que fijará Trump para enmarcar la reunión en la base Elmendorf-Richardson, y por la delegación que designó para su encuentro con el presidente de Estados Unidos, hay una apuesta explícita a un eventual acuerdo que permita una tregua en Ucrania.

Putin llegará a Alaska junto a Yuri Ushakov, asesor en política internacional; el canciller Serguéi Lavrov; el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov; el titular de Finanzas, Antón Siluanov; y el enviado especial para cooperación económica con Estados Unidos, Kiril Dmitriev.

Siluanov y Dimitriev fueron clave en la nomenclatura rusa al momento de diseñar estrategias geoeconómicas destinadas a replicar las sanciones que impusieron Estados Unidos y Europa como consecuencia de la invasión del Ejército Rojo a Ucrania.

Putin flanqueado por Siluanov y Dimitriev, cuando la reunión incluya a funcionarios de ambos gobiernos, significa que el presidente de Rusia llegó a Alaska para negociar un acuerdo global que incluya el levantamiento de las sanciones económicas y financieras contra el Kremlin.

Vladimir Putin y su ministro
Vladimir Putin y su ministro de Finanzas, Anton Siluanov, durante un encuentro oficial en San Petersburgo (Rusia)

Trump también hace una apuesta política en la Cumbre de Alaska.

El presidente de Estados Unidos se ha puesto en el centro del escenario mundial alegando que es un peacemaker que merece el próximo Premio Nobel de la Paz.

De hecho, hace unas semanas, Trump llamó por teléfono a Jens Stoltenberg -ministro de Finanzas de Noruega- para preguntarle sobre las condiciones para recibir el Premio Nobel.

En este contexto, la Casa Blanca adelantó Infobae que Trump estaría acompañado por Marco Rubio -secretario de Estado-, Scott Bessent -secretario del Tesoro-; Howard Lutnick -secretario de Comercio-, John Ratcliffe -director de la CIA-, la jefa de Despacho, Susie Wiles, y Steve Witkoff, enviado especial para Rusia.

Una comitiva oficial que reúne a funcionarios muy poderosos de la administración republicana.

Donald Trump y Steve Witkoff
Donald Trump y Steve Witkoff en el Salón Oval de la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Pese a su cautela natural, Trump aseguró ayer que hay una posibilidad del 75 por ciento respecto a avanzar en las negociaciones para firmar un armisticio entre Ucrania y Rusia.

Y si ese porcentaje se corona, el presidente de Estados Unidos no descarta convocar a continuación a otra cumbre junto a Putin y Zelensky.

“La segunda reunión será muy importante, porque será una reunión en la que llegarán a un acuerdo (se refiere a Putin y Zelensky). Y no quiero usar la palabra ‘repartir’, pero, como saben, hasta cierto punto, no es un mal término, ¿de acuerdo?”, dijo Trump.

Y remató: “Lo único que quiero hacer es sentar las bases para la próxima reunión, que debería celebrarse pronto. Me gustaría que se concretara, tal vez en Alaska”.

A diferencia de Trump, que tiene una perspectiva realista, Putin ofrece una mirada voluntarista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz.

Estados Unidos esta haciendo “esfuerzos bastante vigorosos y sinceros para detener las hostilidades, resolver la crisis y alcanzar acuerdos que sirvan a los intereses de todas las partes involucradas en este conflicto”, sostuvo Putin durante una reunión con asesores en el Kremlin el jueves.

El presidente de Rusia siempre demostró su capacidad para aprovechar los espacios públicos. La cumbre es pura ganancia para Putin: desde la invasión del Ejército Rojo a Ucrania, estuvo aislado en Moscú y bajo permanente investigación por crímenes de guerra.

Y ahora, por decisión de la Casa Blanca, vuela a Alaska, se reúne con Trump y será breaking news en todos los medios del planeta.

A pocas horas de la
A pocas horas de la cumbre entre Trump y Putin hubo una marcha en Anchorage a favor de la paz en Ucrania
Cartel pegado por los ucranianos
Cartel pegado por los ucranianos exilados en Alaska, en la entrada del centro de prensa abierto para cubrir la cumbre entre Trump y Putin

A las 11.30 -hora de Alaska- está previsto que se saluden Trump y Putin en la base Elmendorf-Richardson. A continuación, los dos presidentes tendrán una reunión a solas. Y si todo funciona, habrá un desayuno de trabajo de Trump, Putin y sus respectivas comitivas.

Rusia invadió Ucrania y provocó una guerra en Europa que ya causó miles de muertos. Hoy Trump y Putin tienen la posibilidad de definir el futuro de un conflicto que afecta el tablero mundial.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald Trumpbase Elmendorf-RichardsonAlaskaRusiaVladimir PutinUcraniaVolodimir Zelenski

Últimas Noticias

Qué posibilidades tienen de recuperarse los conejos con extraños tentáculos en la cabeza que alarman a EEUU

El virus del papiloma del conejo de cola de algodón genera crecimientos que pueden variar desde pequeños nódulos hasta estructuras similares a cuernos

Qué posibilidades tienen de recuperarse

Clima: las temperaturas que predominarán este 15 de agosto en Miami

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán

Clima hoy en Nueva York hoy viernes 15 de agosto 2025: temperaturas y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima hoy en Nueva York

Clima en EEUU: temperatura y probabilidad de lluvia para Houston este 15 de agosto 2025

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en EEUU: temperatura y

Pronóstico del clima en Los Ángeles para este 15 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Los
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno de EEUU analiza

El Gobierno de EEUU analiza adquirir una participación en Intel según una agencia internacional

Cómo se forman las ciclogénesis y por qué son un fenómeno recurrente en el AMBA y el centro del país

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el ranking de las más caras a las más baratas

Suba de tasas y billeteras digitales: cuáles son las que más pagan tras las medidas del Gobierno para contener el dólar

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025 con el último ajuste por inflación

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de EEUU analiza

El Gobierno de EEUU analiza adquirir una participación en Intel según una agencia internacional

Nueva ola de arrestos en Turquía: el gobierno detuvo a 44 opositores, entre ellos el alcalde de uno de los distritos de Estambul

Cuáles son las 10 amenazas que ponen en riesgo la conservación de la Antártida

Tras la polémica, el documental sobre el ataque de Hamás se proyectará en el Festival de Cine de Toronto

Halle Berry cumplió 59 años, lo festejó posando en bikini y aprovechó para enviarle un mensaje cargado de ironía a su ex esposo

TELESHOW
Peter Lanzani recordó la noche

Peter Lanzani recordó la noche que pasó en prisión en Ushuaia: “Se les había escapado un chorro”

Benjamín Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo Amancio: temática de Spider-Man, trucos de magia y muchas risas

La semana de Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez: una ruptura, una reconciliación fallida y una amistad a prueba

Mauro Icardi y la China Suárez a puro romanticismo en su nueva casa de Estambul: “Qué lindo amanecer con vos”

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”