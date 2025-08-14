Ron DeSantis anunció la construcción de ‘Deportation Depot’, el nuevo centro de detención para migrantes

El gobernador de Florida anunció la creación de otro centro de detención para inmigrantes. (AP foto/Chris O'Meara)

La administración del gobernador Ron DeSantis prepara la apertura de un segundo centro de detención de inmigrantes denominado "Deportation Depot" en la prisión estatal Baker Correctional Institution, ubicada a 69 kilómetros al oeste del centro de Jacksonville, según informó el jueves el propio gobernador. El centro está previsto para albergar 1.300 camas para detenidos, con posibilidades de ampliarse a 2.000, según precisaron las autoridades estatales.

El primer centro, inaugurado el mes pasado en una pista aislada de aterrizaje de los Everglades de Florida y conocido como "Alligator Alcatraz“, continúa operativo. DeSantis justificó la necesidad del nuevo centro por los requerimientos de la administración del presidente Donald Trump para aumentar la capacidad de detención y deportación de inmigrantes, afirmando: “Hay demanda para esto. Estoy seguro de que estará lleno”.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, su titular, Kristi Noem, respaldó la expansión de la capacidad estatal para la detención migratoria, calificando la cooperación de Florida como modelo para otras instalaciones estatales.

Nueva infraestructura basada en prisión estatal

En la imagen, el presidente Trump, el gobernador DeSantis y la secretaria Noem visitando el centro de detención conocido como Alligator Alcatraz. (AP Foto/Evan Vucci)

El nuevo centro funcionará en parte de la Baker Correctional Institution que actualmente no está siendo utilizada para presos estatales. DeSantis explicó que esta condición permite establecer el centro “rápida y económicamente”, estimando el costo de adecuación en 6 millones de dólares, cifra que contrasta con la inversión “de cientos de millones de dólares” hecha en la red de carpas y remolques del centro del sur de Florida.

Según Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, responsable de la construcción de las instalaciones migratorias, el nuevo centro podría comenzar a operar en un plazo de dos a tres semanas. Guthrie advirtió que el edificio, “inactivo por un par de años” después de su cierre temporal en 2021 debido a la falta crónica de personal, requerirá renovaciones específicas como la instalación de aire acondicionado, que no se exige legalmente en las prisiones estatales a pesar de las altas temperaturas en la región.

El personal que operará el centro será provisto por la Guardia Nacional de Florida y contratistas estatales “según se requiera”, declaró DeSantis. La Guardia Nacional ya había sido movilizada anteriormente para gestionar la escasez de personal en las prisiones estatales y ahora se encuentra dedicada a las tareas de apoyo en la aplicación de la ley migratoria en el estado.

¿Dónde se ubicará el nuevo centro de detención?

El nuevo centro de detención se ubicará a casi 70 kilómetros al oeste de Jacksonville. (REUTERS/Veronica Gabriela Cardenas/Pool/File Photo)

DeSantis señaló que anteriormente se había contemplado la apertura de un centro similar en las instalaciones de entrenamiento de la Guardia Nacional de Camp Blanding, a 48 kilómetros al suroeste de Jacksonville. Sin embargo, mencionó que la Baker Correctional Institution resultó más adecuada por su capacidad inmediata y proximidad a un aeropuerto regional, al destacar que “Camp Blanding tiene capacidad aérea, pero probablemente no una pista lo suficientemente grande para aviones grandes”.

El mandatario prometió que las personas detenidas en el nuevo centro tendrán “los mismos servicios” disponibles que en el primer centro de detención en los Everglades. No obstante, no se especificaron detalles adicionales sobre la naturaleza de estos servicios.

Abogados defensores de los detenidos en el centro de detención de los Everglades describieron en un escrito judicial que las condiciones del lugar son precarias. Según el documento presentado ante la corte, algunos inmigrantes muestran síntomas de COVID-19 y no han sido separados del resto de la población. Se denuncia que el agua de lluvia inunda las carpas y que agentes estatales recorren celda por celda presionando a los detenidos para que firmen órdenes de salida voluntaria antes de que tengan acceso a representación legal, según lo detallado por Associated Press.