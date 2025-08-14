Estados Unidos

La película considerada como “la mejor de todos los tiempos” reaparece tras 31 años en el catálogo de streaming

La cinta que fracasó en cines se ubica entre las más vistas del 2025 tras llegar a Peacock, impulsando nuevas discusiones sobre su vigencia y su posición en el ranking mundial de IMDb

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Tim Robbins y Morgan Freeman
Tim Robbins y Morgan Freeman protagonizan la historia de amistad y redención en la prisión de Shawshank. (Archivo)

La historia de The Shawshank Redemption vuelve a llamar la atención del público, más de tres décadas después de su estreno, gracias a su desembarco en la plataforma Peacock.

La cinta, dirigida por Frank Darabont y basada en una novela corta de Stephen King, ha escalado entre los títulos más vistos, consolidando su presencia entre los clásicos que resurgen desde el streaming.

Según datos citados por ScreenRant, el filme es actualmente la novena película más popular en el servicio de Peacock, situación que ha sorprendido incluso a especialistas y seguidores del séptimo arte.

La producción, titulada en español Sueño de fuga, llegó a las salas en 1994 con grandes expectativas por parte del estudio, pero encontró una fría recepción inicial. Su recaudación alcanzó solo 16 millones de dólares en taquilla, frente a un presupuesto de 25 millones de dólares.

La película, dirigida por Frank
La película, dirigida por Frank Darabont, cosechó siete nominaciones al Oscar pero no obtuvo ninguna estatuilla. (Archivo)

Esta cifra relegó el largometraje a la categoría de fracaso comercial en ese momento. Pese a su tropiezo, la película cosechó siete nominaciones al Oscar, aunque no logró ninguna estatuilla, y comenzó a construir un legado cultural que la llevó a encabezar rankings internacionales.

En una evaluación constante por parte de la comunidad cinéfila, IMDb, la base de datos global de películas y series, posiciona desde hace largo tiempo a The Shawshank Redemption en la cima de su listado de las 250 mejores películas de la historia.

La obra mantiene una calificación de 9.3 puntos sobre 10, la puntuación más alta de la plataforma, lo que marca “una consolidación permanente del entusiasmo por esta producción”.

La trama de Sueño de fuga

El elenco principal incluye a figuras como Tim Robbins, quien interpreta a Andy Dufresne, un hombre sentenciado a dos cadenas perpetuas en la prisión de Shawshank por un crimen que no cometió.

The Shawshank Redemption se basa
The Shawshank Redemption se basa en una novela corta de Stephen King publicada en la antología Different Seasons. (Archivo)

La trama lo muestra forjando una amistad profunda con Red, interpretado por Morgan Freeman, durante sus años de encierro. El reparto cuenta además con la participación de Clancy Brown, Bob Gunton y William Sadler. El guion toma su base en la novela corta Rita Hayworth and Shawshank Redemption, parte de la antología Different Seasons de Stephen King.

El argumento oficial sintetiza la historia central: “Andy Dufresne es condenado por los asesinatos de su esposa y el amante de ella, pero solo él conoce su inocencia. Durante casi dos décadas de encierro en Shawshank, desarrolla una amistad con Red y se ve enfrentado a la violencia y corrupción que imperan en el penal”.

Críticos y fanáticos han destacado el alcance interpretativo de Morgan Freeman y Tim Robbins, considerando estas actuaciones entre “las más celebradas en la trayectoria de ambos actores”, de acuerdo a lo publicado por ScreenRant.

El filme volvió a ser
El filme volvió a ser tendencia tras su estreno en la plataforma Peacock, donde figura entre los títulos más populares del momento. (Archivo)

El nuevo posicionamiento de la cinta responde a la tendencia de recuperación de títulos que, después de no haber alcanzado relevancia comercial en los cines, encuentran un segundo aire por medio de las plataformas digitales. Según ScreenRant, “los suscriptores de Peacock han convertido la producción en uno de los dramas penitenciarios más reproducidos y comentados del momento”.

Treinta y un años después de haber sido ignorada por los premios más importantes de la industria, The Shawshank Redemption sigue generando conversación sobre los factores que determinan el éxito y la permanencia de una película.

Los datos actuales reflejan el contraste entre la indiferencia que enfrentó en los cines y el fervor que despierta hoy cada vez que una nueva generación accede a ella desde el streaming.

