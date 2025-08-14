Dijo que se sentía estresado así que solicitó un taxi por aplicación y asesinó al conductor para ‘desahogarse’

El joven de Albuquerque seleccionó a su víctima entre varios conductores de la aplicación. (Metropolitan Detention Center)

El jueves 7 de agosto de 2025, Joseph Andrus, un conductor de Uber de 30 años, murió tras ser atacado por un pasajero en Albuquerque, Nuevo México. El presunto responsable, Sheliky Sánchez, de 18 años, se encuentra bajo custodia tras ser arrestado el viernes por agentes de la policía local. Las autoridades señalaron que Sánchez había solicitado un viaje de Uber con la intención premeditada de asesinar al conductor para “aliviar el estrés” que sentía en ese momento.

Sánchez pidió a su pareja solicitar el viaje aproximadamente a la 1:00 a. m., declarando que tenía problemas de estrés y quería “desahogarse”, como consta en el expediente judicial citado por KOB 4. El joven revisó los perfiles de diversos conductores en la aplicación antes de elegir a Andrus, a quien consideró “un buen tipo” y sostuvo que no suele elegir personas así como objetivos, de acuerdo con su declaración a la policía, reportó el Albuquerque Journal.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos en los testimonios y la investigación policial, el joven conversó con Andrus durante el trayecto y describió el viaje como agradable. Una vez en el destino final, ubicado en la calle Merlida, en el suroeste de Albuquerque, Sánchez obligó a su víctima a descender del automóvil y le disparó en repetidas ocasiones. Andrus falleció en el lugar, mientras que el sospechoso robó el vehículo y lo abandonó en las cercanías del domicilio de su novia, según expusieron las autoridades.

Arresto y proceso judicial

Sánchez aseguró que cometió el asesinato para "desahogar su estrés". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aviso generado por el sistema ShotSpotter, que alerta sobre la detección de disparos, permitió la rápida movilización de la policía hacia la zona donde ocurrió el homicidio. Los agentes localizaron el cuerpo de Andrus y rastrearon el automóvil robado hasta una vivienda en el noreste de la ciudad, donde tomaron custodia de Sheliky Sánchez con apoyo del equipo SWAT, según datos del Albuquerque Journal.

Sánchez enfrenta cargos de asesinato en primer grado, robo a mano armada y manipulación de pruebas. Las autoridades informaron que el acusado compareció en tribunales el sábado 9 de agosto. Los fiscales solicitaron que permaneciera en prisión preventiva en espera del juicio, petición que aún debe ser evaluada por un juez.

La víctima terminó recientemente la universidad

La empresa Uber lamentó los hechos y asegura que coopera con las autoridades para esclarecer todos los hechos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La madre de Joseph Andrus y su pareja compartieron homenajes póstumos en redes sociales, nombrándolo como una persona solidaria, valiente y perseverante que recientemente había terminado la universidad, de acuerdo con People. Uber manifestó su consternación por el asesinato y afirmó colaborar con la investigación para esclarecer los hechos.

Las autoridades siguen recolectando pruebas y testimonios sobre el caso, el cual ha generado impacto en la comunidad local y entre trabajadores de plataformas de transporte. El proceso penal contra Sheliky Sanchez continúa en el sistema judicial de Nuevo México, mientras familiares y allegados de Andrus mantienen su petición de justicia y buscan preservar el legado del joven asesinado.