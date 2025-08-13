Estados Unidos

Empezó a funcionar en EEUU el nuevo sistema de verificación de edad impulsado por IA de YouTube

Este nuevo mecanismo busca reforzar la seguridad de niños y adolescentes frente a contenidos considerados inapropiados, en medio del creciente debate sobre los riesgos digitales

Rossana Marín

YouTube implementa un nuevo sistema de verificación de edad mediante inteligencia artificial en Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic)

YouTube puso oficialmente en marcha en Estados Unidos un sistema de verificación de edad basado en inteligencia artificial (IA) que detecta si los usuarios son menores de 18 años.

Este nuevo mecanismo busca reforzar la seguridad de niños y adolescentes frente a contenidos considerados inapropiados, en medio del creciente debate sobre los riesgos digitales y los reclamos políticos para que las plataformas tecnológicas mejoren sus controles.

La compañía, propiedad de Google, seleccionará a un grupo reducido de usuarios estadounidenses para probar el sistema, el cual analiza los patrones de visualización para determinar la edad, y lo hará independientemente de la fecha de nacimiento que figure en la cuenta. YouTube ya emplea esta tecnología en otras regiones, y proyecta expandirla si su desempeño resulta óptimo.

De acuerdo con The Associated Press, la iniciativa surge después de que la Corte Suprema de Estados Unidos ratificara una ley de Texas diseñada para evitar que menores accedan a contenidos pornográficos en línea.

La inteligencia artificial analiza los hábitos de visualización para determinar si el usuario es menor de 18 años. (REUTERS/Dado Ruvic)

La presión política sobre las grandes plataformas ha venido en aumento en las últimas semanas, exigiendo mecanismos más sólidos para proteger a los menores de los riesgos asociados a la exposición digital.

El director de gestión de producto de YouTube, James Beser, expresó en un comunicado: “YouTube fue una de las primeras plataformas en ofrecer experiencias pensadas específicamente para jóvenes y nos sentimos orgullosos de estar a la vanguardia introduciendo tecnología que permita brindar protecciones de seguridad sin sacrificar la privacidad de los adolescentes”.

Así funcionará

Según lo informado por la compañía, bajo este sistema, si la inteligencia artificial determina que un usuario es menor de 18 años, se aplicarán restricciones como recordatorios para descansar de la pantalla, alertas de privacidad y limitaciones en la oferta de videos recomendados.

La plataforma no presenta anuncios personalizados a quienes identifica como menores de edad y administra filtros para atender la protección de datos personales en este grupo etario.

Si el sistema detecta un menor, YouTube activa controles de contenido y privacidad específicos. (REUTERS/Dado Ruvic)

YouTube requiere que los usuarios estén con sesión iniciada en sus cuentas para que se active la verificación algorítmica. En caso de que un espectador sea incorrectamente registrado como menor, podrá revertir el procedimiento presentando a la plataforma un documento oficial de identidad, una tarjeta de crédito o una autofoto.

El acceso sin cuenta sigue permitido, aunque en ese caso ciertos contenidos se bloquean hasta que el usuario pruebe ser mayor de edad.

Nuevas reglas y más controles

Las nuevas reglas surgen en un contexto donde diversas voces reclaman responsabilidades compartidas: mientras servicios como YouTube fortalecen sus propios controles, otras compañías del sector defienden que la tarea debería recaer principalmente en las dos grandes tiendas de aplicaciones, Apple y Google, una demanda que ambas empresas han rechazado, según destaca The Associated Press.

Usuarios identificados como menores reciben recordatorios para descansar de la pantalla y restricciones en recomendaciones de video. (REUTERS/Dado Ruvic)

El debate ha llamado la atención de colectivos defensores de los derechos digitales como la Fundación Frontera Electrónica (EFF) y el Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT), que han manifestado su preocupación.

Estas organizaciones advierten que las políticas de verificación de edad pueden “vulnerar la privacidad personal y poner en jaque la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión”.

Por su parte, la compañía continuará observando el desempeño de la iniciativa y, si los resultados replican el éxito de otras regiones, el nuevo sistema podrá llegar a todos los usuarios estadounidenses en los próximos meses.

