Estados Unidos

Tiroteo en una tienda de Austin,Texas deja dos muertos y dos heridos: el sospechoso fue detenido

El hecho ocurrió en el norte de Austin y obligó a cerrar vías principales; las autoridades recomiendan evitar el área y reportar información relevante

Rossana Marín

La policía detuvo a un
La policía detuvo a un sospechoso después de que se reportaran disparos en el interior de la tienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido la tarde de este lunes en una tienda Target al norte de Austin, Texas, confirmaron autoridades locales. El suceso tuvo lugar antes de las 15:00 horas en el local ubicado en el 8601 Research Boulevard, informaron el Departamento de Policía de Austin (APD) y medios estadounidenses.

Según la policía, el sospechoso, descrito como hombre blanco con pantalones cortos caqui y camisa hawaiana o floral, fue detenido poco después del ataque. “DO NOT APPROACH. For your safety avoid the area” (“NO SE ACERQUEN. Para su seguridad, eviten la zona”), alertó la APD en un mensaje difundido por redes sociales. La policía también pidió reportar cualquier actividad sospechosa al 911.

El sistema de emergencias de Austin (ATCEMS) indicó que cuatro personas estuvieron involucradas. Más tarde, APD precisó que dos víctimas fallecieron. La situación de los heridos no fue aclarada de inmediato.

La policía cerró el bloque 8000 de la vía de acceso sur de MoPac entre Executive Center Drive y Anderson Lane. Las vías principales de la autopista permanecen abiertas, pero las autoridades recomendaron evitar la zona.

Las pesquisas continúan y se espera una actualización oficial en conferencia de prensa.

Noticia en desarrollo...

