Estados Unidos

Tormentas extremas e inundaciones masivas cancelan actividades y ponen en peligro una gran parte del país

Una ola de clima severo azotó el Medio Oeste de Estados Unidos, provocando cierres anticipados y la suspensión de eventos masivos en medio de alertas de emergencia

Por Luis A. Flores

Guardar
La seguridad fue prioridad: organizadores
La seguridad fue prioridad: organizadores decidieron cerrar anticipadamente ante la amenaza de inundaciones y tormentas. (Imagen ilustrativa/REUTERS/Florence Lo)

La cancelación de los eventos de la Feria Estatal de Wisconsin debido a las severas inundaciones repentinas causó la suspensión de numerosas actividades programadas en la región. El impacto de las crecidas afectó de manera significativa al sur del estado, incluido el área metropolitana de Milwaukee, obligando a los organizadores a cerrar anticipadamente las instalaciones y modificar la agenda prevista para el fin de semana.

Según informaron las autoridades de la feria, el cierre anticipado se debió a las condiciones climáticas extremas, y la decisión se mantuvo también durante el domingo. “Entendemos la decepción que puede provocar, ya que nuestro equipo trabaja todo el año para estos 11 días”, expresó la organización a través de un comunicado en redes sociales. “Sin embargo, la seguridad de nuestros visitantes, el equipo, socios y proveedores será siempre nuestra máxima prioridad.”

Las tormentas severas no solo golpearon a Wisconsin, sino que también impactaron en otros sectores del Medio Oeste. El sábado por la noche se registraron 24 informes preliminares de tormentas en la región, incluidos vientos de entre 130 y 145 kilómetros por hora en la zona de Omaha, tal y como reveló NBC News.

Nuevas rondas de tormentas están anunciadas para este domingo

Los equipos de emergencia realizaron
Los equipos de emergencia realizaron múltiples rescates mientras el pronóstico anunciaba más lluvias y vientos peligrosos. (Imagen Ilustrativa/REUTERS/Lam Yik)

A la situación se sumó una nueva ronda de tormentas anunciada entre el domingo y el lunes, con riesgo de vientos dañinos y granizo, afectando asimismo a partes de Nebraska e Iowa.

El área metropolitana de Milwaukee permaneció vulnerable ante la amenaza de precipitaciones adicionales, que podrían provocar nuevos episodios de inundaciones súbitas. Según la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), “con poca lluvia se producirán más inundaciones repentinas en esta zona, lo que convierte la situación en peligrosa para el área metropolitana noroccidental de Milwaukee. ¡No cruce caminos inundados, dé la vuelta y no se ahogue!”, de acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio.

Alrededor de ocho millones de personas recibieron alertas de inundación entre Kansas y Wisconsin, con previsión de precipitaciones que podrían alcanzar entre 2.5 y 15 centímetros hasta el lunes.

Por la mañana del domingo, el río Milwaukee alcanzó la etapa mayor de inundación, lo que implica una crecida de al menos 2.7 metros (9 pies), de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)

Los efectos del clima extremo se hicieron sentir en otros eventos destacados, como los nacionales de sprint y paratriatlón organizados por USA Triathlon en Milwaukee, que también quedaron suspendidos.

Las condiciones meteorológicas obligaron la cancelación de varios eventos

Millones de personas permanecen en
Millones de personas permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevas crecidas y daños extendidos en la zona afectada. (Imagen Ilustrativa/AP foto/Eric Gay)

La federación explicó su decisión tomando en cuenta “la combinación de posibles condiciones acuáticas, las inundaciones y los daños a lo largo del recorrido, la cantidad limitada de equipos de respuesta de emergencia para respaldar el evento y el clima inminente del domingo”.

“Sabemos cuánto tiempo, entrenamiento y anticipación han invertido en este evento y compartimos su decepción”, indicó USA Triathlon en un comunicado citado por NBC News. “No era el resultado que ninguno de nosotros deseaba. Pronto daremos más detalles sobre los próximos pasos, incluidas opciones de diferimiento y créditos”.

La magnitud de las inundaciones quedó reflejada en varios videos difundidos en redes sociales, donde se observan calles anegadas y automóviles atrapados en aguas profundas en el suburbio de Wauwatosa y en el propio predio de la feria estatal. Los bomberos del condado de Waukesha, que cubre zonas de Milwaukee, realizaron rescates de personas atrapadas por el agua el domingo, mientras la amenaza de nuevas tormentas persistía y la región continuaba bajo alerta.

Temas Relacionados

InundacionesTormentasClimaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Pensó que tenía una lesión común por jugar futbol, pero los médicos descubrieron algo mucho más extraño

Un joven de 16 años pasó varios meses con síntomas que le impidieron continuar su vida normal hasta que fue revisado por especialistas

Pensó que tenía una lesión

Miami consolida su liderazgo como epicentro mundial de segundas residencias de lujo para multimillonarios

Un reciente informe destacó todos los beneficios por los que la ciudad de Florida ha conseguido superar a destinos internacionales como Londres, París o Dubái

Miami consolida su liderazgo como

Así fue la captura de un tiburón de casi 5 metros que tiene a EEUU pendiente de un récord histórico

Ed Lovely y su amigo pasaron más de seis horas luchando contra un gigante marino que superaba en tamaño a su propio bote, logrando finalmente atrapar al que podría ser el tiburón zorro más grande visto en aguas de Connecticut

Así fue la captura de

El atacante de los CDC culpaba a la vacuna contra la covid-19 de sus pensamientos suicidas, dijo su padre

El viernes, los protocolos de emergencia se activaron en Atlanta tras el tiroteo perpetrado por Patrick Joseph White que dejó un oficial muerto

El atacante de los CDC

MLB en vivo: cuándo y a qué hora juegan los Dodgers de Ohtani

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la MLB

MLB en vivo: cuándo y
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Libertad Avanza diseña un

La Libertad Avanza diseña un acto masivo de Milei en La Plata para lanzar la campaña libertaria en la Provincia

Los looks icónicos de Georgina Rodríguez: cómo construyó su influencia en la moda global

Nuevo pronunciamiento crítico de la Iglesia: “El mercado, por sí solo, no garantiza la inclusión social”

La banda de La Banda: armas, una escopeta tumbera, drogas y cinco detenidos por narcomenudeo

Parejas sin abrazos ni muestras de afecto: estrategias de los expertos para mejorar la conexión emocional

INFOBAE AMÉRICA
Al legado de Roy Lichtenstein

Al legado de Roy Lichtenstein no le quedaron ni los muebles

Revelan imágenes inéditas de la perturbadora colección de arte de Jeffrey Epstein

El misterioso final del filántropo estrella de la alta sociedad que engañó a todos en Nueva York

Tras la polémica, el Smithsonian repuso la muestra sobre el juicio político en el museo de historia de EE.UU.

Cómo el uso de la tecnología ayuda a la salud cognitiva en adultos mayores

TELESHOW
Los desopilantes consejos de Adrián

Los desopilantes consejos de Adrián Suar a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez para una buena convivencia en el escenario

Nicole Neumann mostró la intimidad de su baño después de una tarde con sus hijas y sorprendió a sus seguidores

Lucía Galán habló de su salud a meses de su operación de un quiste premaligno en el páncreas: “Celebrar la vida”

Las razones del sorpresivo regreso de Rufina Cabré al país: por qué no se quedó en Turquía con su mamá China Suárez

El conmovedor posteo de la Negra Vernaci por la muerte de su hermano Nunzio: “La complicidad de toda una vida”