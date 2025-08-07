Estados Unidos

EEUU presentó cargos por delito de odio contra el hombre que asesinó a dos empleados de la embajada israelí en Washington

El acusado será procesado también por violar leyes federales sobre funcionarios extranjeros, además de enfrentar una posible condena capital

Guardar
Elías Rodríguez, de 31 años,
Elías Rodríguez, de 31 años, acusado de asesinar a tiros a dos empleados de la embajada de Israel en Washington DC

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles cargos federales por delito de odio con resultado de muerte contra Elías Rodríguez, de 31 años, acusado de asesinar a tiros a dos empleados de la embajada de Israel en Washington DC el pasado 21 de mayo. Los nuevos cargos permiten al Gobierno solicitar la pena de muerte, medida que permanece vigente a nivel federal aunque rara vez se aplica.

Rodríguez ya enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, asesinato de funcionarios extranjeros y otros delitos relacionados con el ataque que provocó la muerte de Yaron Lischinsky, de 30 años, y Sarah Lynn Milgrim, de 26, quienes salían de un evento en el Museo Judío de Washington cuando fueron baleados.

Fotografía tomada de la página
Fotografía tomada de la página de The History Makers del perfil de Elías Rodríguez. EFE/ Thehistorymakers.org

El documento de acusación del tribunal federal del Distrito de Columbia detalla una lista de casi una decena de cargos, incluidos homicidio premeditado, dos delitos de odio con resultado de muerte, dos asaltos armados con intención de matar, descarga de arma de fuego durante un crimen violento y homicidio por arma de fuego.

Los fiscales federales sostienen que el acusado actuó motivado por animadversión hacia la identidad nacional y religiosa de las víctimas. Según los documentos judiciales, al ser arrestado en el lugar de los hechos, Rodríguez dijo a los agentes: “Lo hice por Palestina, lo hice por Gaza, estoy desarmado”.

La Fiscalía también presentó como evidencia mensajes en redes sociales en los que el acusado pedía “muerte a Israel” y decía: “Por favor, Dios, por favor, vaporicen a todos los israelíes mayores de 18 años para que estos niños tengan alguna oportunidad de ser humanos”.

El asesinato de Sarah Milgrim fue descrito por la Fiscalía como “especialmente atroz, cruel y depravado”, indicando que la víctima intentaba escapar herida mientras era perseguida. La descripción figura en la imputación como un agravante que podría ser considerado en caso de que el Departamento de Justicia decida solicitar formalmente la pena capital.

Rodríguez permanece bajo custodia federal desde el día del ataque. Se espera que comparezca este viernes ante el tribunal federal en Washington DC para una audiencia preliminar. Aunque todavía no presentó una declaración formal de culpabilidad o inocencia, se declaró no culpable durante una audiencia celebrada el 22 de mayo, al día siguiente del tiroteo.

El ataque ocurrió en un contexto de fuerte tensión internacional. Si bien las autoridades no han vinculado el caso a un grupo terrorista o red organizada, el uso de una acusación por crimen de odio refuerza el enfoque federal en combatir actos de violencia motivados por prejuicios étnicos, religiosos o nacionales. La inclusión del cargo de homicidio de autoridad extranjera subraya el carácter diplomático del caso.

Yaron Lischinsky y Sarah Lynn
Yaron Lischinsky y Sarah Lynn Milgrim, fueron asesinados a la salida de un acto en el Capital Jewish Museum (Embajada de Israel en EEUU. vía X/REUTERS)

Las víctimas, identificadas como empleados administrativos de la sede diplomática israelí, habían participado en un acto cultural en el museo cuando fueron atacadas. La seguridad del evento no reportó amenazas previas, y las investigaciones preliminares no han señalado fallos en los protocolos de protección.

El proceso judicial avanza bajo jurisdicción federal, en coordinación con las autoridades locales del Distrito de Columbia. La Casa Blanca y el Departamento de Estado no han emitido comentarios públicos sobre la posible aplicación de la pena de muerte.

(Con información de EFE y EP)

Temas Relacionados

Estados UnidosElías RodríguezAtentado en la embajada de Israel en Washington DCWashington DCDonald TrumpIsraelYaron LischinskySarah Lynn MilgrimÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Entraron en vigor los nuevos aranceles impuestos por Trump a decenas de países tras el fin de la tregua comercial

Las nuevas tarifas, que van del 10 % al 50 %, afectan tanto a socios con acuerdos parciales como a países sancionados por no negociar con Washington

Entraron en vigor los nuevos

Piloto de una aerolínea estadounidense acusado y retirado de su cargo por acosar a dos niños menores

Dominic A. Cipolla, de 40 años, fue apartado de sus funciones luego de que la justicia lo imputara por presunto acoso intencional

Piloto de una aerolínea estadounidense

Madre embarazada y su hijo de tres años, fueron encontrados muertos en su casa en Indiana

La policía de Greenwood investiga la muerte de Karon J. Clay y Karter K. Clay, de tres años. Sus cuerpos, hallados en avanzado estado de descomposición, revelan al menos unos días de haber fallecido

Madre embarazada y su hijo

Donald Trump advirtió que el régimen de China podría enfrentar nuevos aranceles si continúa comprando petróleo ruso

El presidente de Estados Unidos indicó que su Administración estudia nuevas sanciones secundarias, similares a las aplicadas a India, como parte de su estrategia para aislar económicamente a Rusia por su invasión a Ucrania

Donald Trump advirtió que el

El exceso de pantallas aumenta el riesgo para la salud cardíaca de niños y adolescentes, alerta estudio

Investigadores hallaron que cada hora extra frente a dispositivos electrónicos incrementa el riesgo de enfermedades del corazón y metabólicas en menores de edad

El exceso de pantallas aumenta
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Parece un lorito”: Martín Menem

“Parece un lorito”: Martín Menem se enfrentó con Germán Martínez durante la sesión en Diputados

Avanza el juicio contra varios funcionarios penitenciarios por una red narco que funcionaba en un penal de Salta

Eliminaron las retenciones para la exportación de minerales, hierros y metales

Mató de un disparo a su vecino en Río Cuarto tras una discusión y fue detenido

Ordenó un asesinato desde una cárcel de Rosario, lo vio por videollamada y volvió a ser condenado

INFOBAE AMÉRICA
Modi advirtió que está dispuesto

Modi advirtió que está dispuesto a pagar un “alto precio” para defender los intereses de India ante los aranceles de EEUU

Trump celebró la entrada en vigor de sus nuevas tarifas y afirmó que “miles de millones” comenzarán a fluir hacia EEUU

Corea del Sur solicitó la detención de la ex primera dama Kim Keon Hee por presunta manipulación bursátil y sobornos

EEUU cuestionó la presencia de China en el canal de Panamá y pidió terminar la concesión a la empresa portuaria Hutchison

La defensa de Bolsonaro pidió revocar el arresto domiciliario y negó que el ex mandatario haya promovido ataques por redes

TELESHOW
Gastón Edul: “Tema tabú: quiero

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”