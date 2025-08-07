Estados Unidos

Cuáles son los suplementos que prioriza la estrella de CrossFit, Broke Wells, para mantenerse fuerte y recuperar energía

A los 30 años y tras una extensa carrera como atleta de élite, reveló a Business Insider la combinación de productos que incorpora en su rutina diaria para sostener el rendimiento físico y enfrentar nuevos desafíos fuera de la competencia

Por Dante Martignoni

Brooke Wells compitió durante una década en los CrossFit Games, consolidándose como una de las atletas más reconocidas del circuito (Captura de video: YouTube - Brooke Wells)

Durante una década, Brooke Wells fue una de las atletas más reconocidas del circuito profesional de CrossFit, participando en los exigentes CrossFit Games, una competencia que pone a prueba fuerza, velocidad, resistencia y técnica en niveles extremos. Con 30 años recién cumplidos, anunció su retiro oficial de las competencias, marcando el final de una etapa y el comienzo de una nueva vida enfocada en los negocios.

En una entrevista con Business Insider, la exatleta profesional compartió los pilares de su rutina diaria para conservar energía, mantener la musculatura y priorizar su bienestar físico.

Consciente de que su desempeño ya no depende de estar en un podio, decidió sostener un alto nivel de entrenamiento y nutrición como parte de su identidad, ahora enfocada en consolidar su emprendimiento personal.

Wells es cofundadora de una empresa de ropa y calzado deportivo. Desde su retiro de la competencia, dedica su tiempo completo a ese proyecto, con el objetivo de trasladar el mismo enfoque metódico que aplicó como atleta.

“La calidad sobre la cantidad es algo que he aprendido con mi experiencia”, explicó. Además destacó que “se trata de entrenar con inteligencia en lugar de intentar hacer un montón de cosas”.

Creatina y proteína: base de su suplementación

Wells destacó que su enfoque nutricional incluye suplementos clave para mejorar el rendimiento físico, aumentar la energía y favorecer la recuperación. El primero en su lista es la creatina monohidratada, uno de los compuestos más estudiados y recomendados en el ámbito deportivo.

Wells destacó la importancia de la creatina, proteína y BCAA en su nueva etapa (Freepik)

La creatina proporciona combustible a los músculos, permite aumentar la intensidad del entrenamiento y podría tener beneficios en la salud cerebral, como muestran estudios recientes. Según Business Insider, médicos, entrenadores y especialistas en ciencias del ejercicio coincidieron en que su uso es seguro, accesible y eficaz.

En paralelo, consume proteína en polvo dos veces al día: media cucharada por la mañana con la avena y otra media cucharada por la noche. Este hábito le permite complementar su dieta, rica en carbohidratos, un elemento que considera clave para quienes entrenan con intensidad. “He ido añadiendo más y más carbohidratos cada año porque me di cuenta de lo importantes que son”, afirmó.

Hidratación inteligente con BCAA

Durante sus sesiones de entrenamiento, la exatleta prioriza la hidratación continua, combinando agua con una mezcla de carbohidratos y BCAA (aminoácidos de cadena ramificada). Esta estrategia no solo le proporciona energía sostenida, sino que también la ayuda a mantenerse hidratada con mayor facilidad, gracias al sabor añadido de los suplementos.

Wells prioriza la hidratación constante y usa suplementos con aminoácidos como estrategia para sostener el rendimiento físico (Crédito: Freepik)

Los BCAA contienen aminoácidos como leucina, isoleucina y valina, que actúan como bloques estructurales de la proteína. Si bien los estudios muestran resultados mixtos respecto a su impacto directo en el crecimiento muscular, Wells considera que su uso es beneficioso, sobre todo en la recuperación post entrenamiento y como incentivo para beber agua con frecuencia.

Aceite de pescado: una decisión ligada a su lesión

Una de las razones por las que la atleta estadounidense rediseñó su rutina de salud fue la lesión grave que sufrió durante los CrossFit Games de 2021, cuando se dislocó el codo y dañó el tejido conectivo durante una prueba de levantamiento de pesas. Antes de ese episodio, ya experimentaba dolores articulares persistentes, pero continuaba entrenando con intensidad.

A partir de esa experiencia, incorporó un suplemento diario de aceite de pescado, conocido por su alto contenido de ácidos grasos omega-3, con propiedades antiinflamatorias que pueden favorecer la salud articular y acelerar la recuperación física. “Estaba más preocupada por entrenar que por cómo me sentía. Así que fue una lección enorme y tuve que aprenderla a las duras penas”, recordó.

Vitaminas del complejo B para sostener la energía

Además de los suplementos mencionados, incorpora vitaminas del complejo B a su rutina diaria. Este grupo incluye nutrientes esenciales como la niacina, el folato, la biotina y la riboflavina, fundamentales para el funcionamiento del metabolismo y la producción de energía.

Las vitaminas del complejo B son clave en la transición de atleta a empresaria (Crédito: Freepik)

La deficiencia de estas vitaminas puede provocar síntomas como fatiga crónica, debilidad muscular, alteraciones del sueño y disminución de la concentración. Por eso, este grupo de micronutrientes cumple un rol importante en su transición de atleta profesional a empresaria de tiempo completo.

De los Games al mundo empresarial

Aunque ya no compita, mantiene una estricta ética de entrenamiento, trasladando su disciplina y enfoque hacia los desafíos que implica dirigir un emprendimiento en el ámbito deportivo.

“Tengo una enorme ética de trabajo, empuje y motivación para ser la mejor en este ámbito”, aseguró a Business Insider. “Creo que es genial estar en un deporte donde se celebra a las mujeres fuertes, y quiero seguir haciéndolo toda la vida”.

