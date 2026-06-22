La victoria de Estados Unidos cambia el mapa del Mundial 2026 y dispara la reventa por encima de USD 3.000 para los dieciseisavos de final

La clasificación anticipada de Estados Unidos como líder del Grupo D, tras el triunfo 2-0 ante Australia en Seattle, reconfiguró su camino en el Mundial 2026 y tensó de inmediato el mercado secundario.
Es que el valor mínimo de reventa superó los USD 3.000 para su cruce de dieciseisavos en Santa Clara y también quedó por encima de ese umbral para los posibles partidos de octavos y cuartos, en medio de una expectativa que alimenta la idea de un recorrido histórico.
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Según The Athletic, los mayores saltos se concentraron en los dos próximos partidos que podrían incluir al equipo estadounidense.
De acuerdo con TicketData.com, los precios mínimos de entrada para el encuentro de dieciseisavos en el área de la bahía y para el eventual cruce de octavos en Seattle subieron 374% y 285% en los últimos 14 días, más que en cualquier otro partido del torneo.
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La suba ocurrió el viernes, durante y después de la victoria sobre Australia. Ese resultado confirmó al conjunto estadounidense en el primer lugar de su grupo con un partido todavía por disputar y reordenó de inmediato el mercado secundario.
El partido de dieciseisavos en Santa Clara superó los USD 3.200 en varias plataformas
El encuentro de dieciseisavos del 1 de julio en Levi’s Stadium, en Santa Clara, ya tiene entradas de reventa por encima de los USD 3.000 aun cuando el rival todavía no está definido. TicketData.com registró que el valor mínimo superó esa barrera en múltiples sitios de reventa.
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Para las 11:00 del sábado, el boleto más barato disponible en StubHub costaba USD 3.393 con cargos incluidos. En SeatGeek, el precio mínimo era de USD 3.209, frente a los cerca de USD 2.000 que se veían al comienzo de la semana. En la plataforma oficial de reventa de la FIFA, el valor era similar.
El rival más probable para ese partido es Bosnia y Herzegovina. Estados Unidos jugará casi con certeza contra el ganador del cruce entre Bosnia y Qatar en la última jornada de la actividad del Grupo B, aunque un empate abriría otras posibilidades.
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La ruta posterior llevaría al equipo a Seattle para los octavos de final. El 12 de junio por la tarde, el valor mínimo de entrada para ese partido estaba por debajo de los USD 1.000, pero después de la goleada sobre Paraguay en el debut comenzó un ascenso sostenido.
Ese precio llegó a USD 2.000 el martes, según TicketData.com. Más tarde, mientras Estados Unidos vencía a Australia, saltó por encima de los USD 3.000 en los últimos minutos del segundo tiempo.
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Hacia el mediodía del sábado, la entrada más barata para ese posible partido de octavos costaba USD 3.383 en SeatGeek y USD 3.478 en StubHub. Ese encuentro podría enfrentar a los estadounidenses con Bélgica, aunque también hay otros rivales posibles.
El cierre de grupo ante Turquía bajó de precio tras quedar sin consecuencias deportivas
El movimiento fue el opuesto para el último partido del Grupo D entre Estados Unidos y Turquía. Como el resultado dejó de tener incidencia para ambos seleccionados, el mercado reaccionó con una baja clara.
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La caída comenzó el viernes por la noche, cuando Paraguay derrotó a Turquía. Ese marcador eliminó al equipo turco y aseguró que Estados Unidos terminaría primero en el grupo, de modo que el duelo del jueves en SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles, quedó sin nada en juego para ninguno de los dos.
Según TicketData.com, el precio mínimo de entrada para ese partido bajó de más de USD 2.000 el viernes por la mañana a menos de USD 1.400 para la mañana del sábado. La firma releva valores de StubHub, SeatGeek y otras plataformas de reventa de terceros.
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En la plataforma oficial de reventa de la FIFA apareció una entrada de categoría dos a USD 1.150. El valor seguía por encima del precio original fijado por el organismo, pero quedaba muy por debajo de lo que se ofrecía pocos días antes.
La misma lógica se observó en un eventual cruce de cuartos de final, que devolvería a Estados Unidos al sur de California, otra vez en SoFi Stadium, el 10 de junio.
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Allí el precio de partida ya era más alto, pero aun así el valor mínimo pasó de menos de USD 2.000 al inicio de la Copa del Mundo a alrededor de USD 3.800 para la mañana del sábado.
El diario señaló además que el seleccionado masculino de Estados Unidos, conocido popularmente como USMNT, también está empujando cifras récord de audiencia televisiva y una atención pública sin precedentes.
Aunque no es el único equipo que concentra interés y el torneo en su conjunto atraviesa un momento de fuerte atracción, los partidos del área de la bahía y de Seattle son los que más se encarecieron en reventa en las últimas dos semanas.
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