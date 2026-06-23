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Marco Rubio inicia una gira por el Golfo para presentar el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán

El secretario de Estado visitará Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin para abordar las preocupaciones de los aliados árabes sobre el memorando firmado la semana pasada

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Marco Rubio participará en Baréin en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo, que integran también Arabia Saudí, Catar y Omán. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Marco Rubio participará en Baréin en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo, que integran también Arabia Saudí, Catar y Omán. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, inicia este martes una gira de tres días por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin para presentar a los aliados del Golfo el memorando de entendimiento que Washington firmó la semana pasada con Teherán.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, informó que Rubio estará en los tres países entre el 23 y el 25 de junio. Según el comunicado oficial, “abordará diversas prioridades regionales, entre ellas el memorando de entendimiento con Irán, los esfuerzos para garantizar el tránsito seguro y libre por el estrecho de Ormuz y la importancia de la paz y la estabilidad en la región".

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En Baréin participará además en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que integran también Arabia Saudí, Catar y Omán.

El memorando fue rubricado el miércoles pasado por el presidente Donald Trump en el Palacio de Versalles, durante una visita al presidente francés Emmanuel Macron. El documento abre un plazo de 60 días para que ambas potencias negocien un tratado de paz definitivo que contemple el programa nuclear iraní.

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La gira coincide con conversaciones técnicas en Suiza encabezadas por J. D. Vance y con la visita de Masud Pezeshkian a Pakistán por el preacuerdo con Estados Unidos. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
La gira coincide con conversaciones técnicas en Suiza encabezadas por J. D. Vance y con la visita de Masud Pezeshkian a Pakistán por el preacuerdo con Estados Unidos. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Si bien los líderes del CCG han apoyado en términos generales los esfuerzos para poner fin a la guerra, dos puntos del memorando generan inquietud en la región: un fondo de reconstrucción para Teherán de USD 300.000 millones y la ausencia de cualquier mención al desmantelamiento del programa de misiles balísticos iraní.

Los países del Golfo temen que Irán destine esos fondos a reconstruir su capacidad militar y financiar grupos regionales afines. EAU, Arabia Saudí, Kuwait, Baréin y Catar —que albergan bases militares estadounidenses— han sufrido ataques con misiles y drones iraníes en los últimos meses. Cualquier ajuste en esa relación de seguridad tendría un impacto directo en la estrategia militar de Washington en Oriente Medio.

La gira se enmarca en una semana de movimientos diplomáticos simultáneos. El vicepresidente J. D. Vance encabezó durante el fin de semana en Suiza una ronda de conversaciones con mediadores cataríes y paquistaníes para trabajar los aspectos técnicos del pacto; la primera ronda concluyó el lunes y se espera que las discusiones prosigan a lo largo de la semana.

En paralelo, el presidente iraní Masud Pezeshkian realiza este martes una visita de Estado a Pakistán, a invitación del primer ministro Shehbaz Sharif, para tratar el preacuerdo con Estados Unidos.

(Con información de EFE, EP y Reuters)

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