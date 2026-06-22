Las grandes tecnológicas arrastran al Nasdaq y dejan a Wall Street con cierres mixtos

Fotografía de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Las bolsas estadounidenses cerraron el lunes con resultados dispares, presionadas por el retroceso de las grandes tecnológicas y la caída del precio del petróleo tras los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El S&P 500 cedió 27,79 puntos, un 0,34%, hasta las 7.472,79 unidades, acumulando una distancia de 1,8% respecto a su máximo histórico alcanzado a principios de mes. El Nasdaq Composite retrocedió 351,33 puntos, un 1,3%, hasta los 26.166,60 enteros. El Promedio Industrial Dow Jones fue la excepción: sumó 148,01 puntos, un 0,29%, para cerrar en 51.712,71 unidades, impulsado por los sectores sanitario e industrial.

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Alphabet registró una caída del 5%, mientras que Amazon perdió un 4,7% y Broadcom un 4,5%. Meta y Microsoft también cerraron en terreno negativo. El retroceso generalizado del sector refleja una creciente inquietud entre los inversores sobre el elevado gasto en expansión de infraestructuras de inteligencia artificial.

“Se trata de un sector muy impulsado por la confianza del mercado y el grupo tiende a evolucionar al unísono en el día a día”, señaló Bill Northey, director sénior de inversiones de US Bank. El ejecutivo matizó que “algunos de los fundamentos más sólidos se encuentran en el ámbito de la expansión de los centros de datos de IA”, lo que abarca tanto a los hiperescaladores como a los proveedores de componentes vinculados a esa expansión.

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La próxima referencia para el sector será la publicación, el miércoles, de los resultados trimestrales de Micron Technology, fabricante de chips de memoria cuyas acciones acumulan una revalorización de casi el 300% en lo que va de año.

Los datos del mercado se muestran en una pantalla dentro del recinto del mercado Nasdaq en Times Square, Nueva York, EE. UU., el 4 de abril de 2025. REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo

SpaceX fue el lastre más pesado del Nasdaq Composite, con una caída del 16,4% hasta los USD 154,60 por acción, su tercera jornada consecutiva a la baja desde el repunte que siguió a su debut en el mercado bursátil estadounidense, donde colocó inicialmente sus títulos a USD 135 por acción. La empresa dirigida por Elon Musk lanzó el lunes su primera emisión de deuda y reveló que, al 19 de junio, disponía de unos USD 100.800 millones en efectivo y equivalentes de efectivo.

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Los precios del crudo retrocedieron después de que Washington y Teherán acordaran una hoja de ruta hacia un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, describió las conversaciones del fin de semana como una “buena base para un acuerdo final exitoso”. Un cierre del conflicto despejaría el estrecho de Ormuz para los petroleros y permitiría la reanudación sin restricciones de los suministros desde el Golfo Pérsico. El ejército iraní había anunciado el sábado que volvía a bloquear el estrecho, aunque el Mando Central de Estados Unidos (US Central Command) desmintió esa afirmación.

El barril de Brent cayó un 3,2%, hasta los USD 77,52, acercándose al entorno de los USD 70 que registraba antes del conflicto. El crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajó un 2,6%, hasta los USD 73,86 por barril.

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Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

La caída del crudo no se trasladó al mercado de bonos. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años escaló hasta el 4,50%, frente al 4,46% del jueves anterior y el 3,97% previo al inicio del conflicto con Irán. Los operadores asignan ya una probabilidad de casi el 90% a que la Reserva Federal (Fed) eleve su tasa de fondos federales al menos una vez antes de fin de año, frente al 57% registrado apenas una semana atrás, según datos de CME Group. Una minoría llega a contemplar hasta cuatro subidas.

Los economistas esperan que el informe del jueves muestre que la inflación para los consumidores estadounidenses se aceleró hasta el 4,1% en mayo, desde el 3,8% de abril. Los altos rendimientos en los mercados de deuda a nivel global amenazan con enfriar las economías y ya han encarecido las hipotecas y otros tipos de préstamos.

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En el capítulo corporativo, AbbVie avanzó un 6,2% tras anunciar un acuerdo para comprar Apogee Therapeutics, empresa con tratamientos en desarrollo para pacientes con enfermedades dermatológicas, respiratorias y otras afecciones inflamatorias e inmunológicas. La operación fue valorada en aproximadamente USD 10.900 millones. Las acciones de Apogee se dispararon un 46,7% tras conocerse el acuerdo.

En los mercados internacionales, el índice Nikkei 225 de Tokio avanzó un 1,5% y cerró en un nuevo máximo histórico, liderado por los valores vinculados a la inteligencia artificial. El Kospi de Corea del Sur subió un 0,7% hasta su propio récord, también impulsado por empresas del sector. En Europa, el FTSE 100 del Reino Unido ganó un 0,7% después de que el primer ministro Keir Starmer anunciara su dimisión como líder del gobernante Partido Laborista y su salida del cargo en las próximas semanas.

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(Con información de AP y Reuters)