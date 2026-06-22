Por qué la FIFA aplicó el protocolo de rayos en Francia-Irak por el Mundial y cuánto tiempo esperó

La suspensión temporal quedó sujeta a la evolución del clima y a la evaluación conjunta de la FIFA y las autoridades estadounidenses (AP Foto/Petr David Josek)

Finalmente, a las 20:00 (hora de Filadelfia), se reanudó el partido. Miles de aficionados en Filadelfia debieron refugiarse en áreas cubiertas del Lincoln Financial Field cuando el partido entre Francia e Irak por el Mundial 2026 fue suspendido temporalmente por una tormenta eléctrica, en una escena que dejó al descubierto el alcance del protocolo climático de la FIFA en Estados Unidos.

El encuentro, que tenía a Francia en ventaja 1-0 gracias a un tanto de Kylian Mbappé, se convirtió en el primero del torneo en ser interrumpido por razones meteorológicas y marcó un precedente en la edición con 48 selecciones.

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La interrupción se anunció a las 17:49 (hora del Este), justo en el entretiempo, después de que una fuerte lluvia y la amenaza de rayos obligaran a activar el sistema de alerta del estadio.

Personal de seguridad y mensajes en las pantallas les pidieron a los espectadores que abandonaran las tribunas y buscaran protección en las zonas internas.

El partido no puede reanudarse hasta que transcurrieran al menos 30 minutos sin descargas eléctricas en un radio de 12,9 kilómetros (ocho millas) del recinto, una medida basada en la normativa local y supervisada por las autoridades estadounidenses.

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Kylian Mbappé había puesto en ventaja a Francia por 1-0 antes de la interrupción del primer partido del Mundial 2026 afectado por razones meteorológicas (REUTERS/Omar Aziz)

Hasta las 19:20, los jugadores siguieron fuera del césped, mientras el público permaneció bajo resguardo, a la espera de novedades. Está previsto que se reanude a las 20:00 (hora local).

La FIFA confirmó oficialmente la suspensión temporal por “condiciones meteorológicas adversas, incluido el riesgo de rayos en las cercanías del estadio”, y subrayó que la reanudación quedaría supeditada a la evolución del clima.

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El operativo de seguridad se activó apenas se confirmaron descargas eléctricas cercanas, siguiendo el protocolo estadounidense, que exige evacuar a los espectadores y enviar a futbolistas y cuerpos técnicos a los vestuarios.

El partido solo puede reanudarse si en 30 minutos no se registra una nueva descarga; si esto ocurre nuevamente, el conteo se reinicia desde cero.

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No existe límite reglamentario para la duración de la demora, por lo que la decisión de posponer o continuar depende de la evaluación de la FIFA y las autoridades locales.

La FIFA activó el protocolo climático en Estados Unidos y ordenó que los aficionados buscaran resguardo en áreas cubiertas del estadio (REUTERS/Bernadett Szabo)

Riesgo logístico para el calendario del torneo

El episodio no solo afectó la experiencia de los hinchas presentes, sino que expuso un riesgo logístico para el torneo más extenso de la historia.

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Con 48 equipos y un calendario apretado, cualquier postergación podría complicar la programación, en especial en la última fecha de la fase de grupos, cuando los partidos deben disputarse de manera simultánea para evitar ventajas deportivas.

Antes del inicio, el área de Filadelfia ya estaba bajo vigilancia por inundaciones y tormentas, lo que retrasó la apertura de puertas.

Aunque el clima mejoró y el partido pudo comenzar a las 17:00, la situación se deterioró nuevamente cerca del entretiempo, con el regreso de lluvias intensas y actividad eléctrica.

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Qué dice la FIFA sobre el protocolo por clima severo

La FIFA, en coordinación con autoridades meteorológicas y de emergencia de Estados Unidos, Canadá y México, fortaleció los procedimientos para enfrentar episodios climáticos severos.

“Un ejercicio integral de preparación para todo el torneo, centrado en escenarios de clima severo, ha fortalecido aún más la coordinación entre agencias y la capacidad operativa”, explicó el organismo.

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El partido entre Francia e Irak por el Mundial 2026 fue suspendido en Filadelfia por una tormenta eléctrica en el Lincoln Financial Field (REUTERS/Bernadett Szabo)

Los estadios están obligados a mantener protocolos de evacuación y gestión de riesgos, en línea con la legislación local y estándares internacionales.

Antecedentes recientes en Estados Unidos y posibles efectos en otros partidos

Casos recientes en Estados Unidos muestran que estas interrupciones pueden prolongarse. En el Mundial de Clubes anterior, el partido entre Chelsea y Benfica en Charlotte demoró más de cuatro horas y media en completarse debido a un episodio similar, y otros encuentros en Orlando y Nashville también sufrieron demoras por tormentas eléctricas.

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La tormenta que afectó Filadelfia formaba parte de un frente meteorológico más amplio, y las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey advirtieron que el partido entre Noruega y Senegal, previsto en el MetLife Stadium, también podría verse alterado por condiciones climáticas adversas.

La experiencia de este lunes en Filadelfia dejó claro que el protocolo por tormentas eléctricas puede alterar de manera significativa el desarrollo del Mundial, con el potencial de desencadenar demoras de varias horas y movilizar a miles de personas para preservar la seguridad de todos los presentes.