Montana moviliza recursos adicionales como prioridad máxima en la captura del exmilitar que mató a cuatro personas

Michael Paul Brown, descalzo y sin camisa, huye tras el tiroteo mortal en Anaconda, Montana. (Departamento de Justicia de Montana vía AP)

Descalzo y sin camisa, Michael Paul Brown descendió por una escalera de concreto poco después de haber perpetrado un tiroteo en el pequeño pueblo de Anaconda, en Montana.

La imagen, difundida por las autoridades, muestra al sospechoso con pantalones cortos negros, en plena huida tras el ataque que dejó cuatro víctimas mortales en el bar The Owl Bar.

Este retrato, captado instantes después de los hechos, ha marcado el tono de una búsqueda que ya se extiende por cinco días y que, según el gobernador Greg Gianforte, representa la máxima prioridad para el estado.

Una orden ejecutiva que permite el despliegue de fuerzas del orden

Más de 30 agencias policiales y la Guardia Nacional participan en la búsqueda de Brown en zonas montañosas. (Joseph Scheller/The Montana Standard vía AP)

La gravedad del caso llevó al gobernador a firmar una orden ejecutiva que permite movilizar recursos adicionales para las fuerzas del orden locales. Más de tres decenas de agencias policiales participan en el operativo, que incluye la colaboración de la Guardia Nacional de Montana.

Desde el viernes, un equipo de esta fuerza ha acumulado casi 20 horas de vuelo en la zona montañosa donde se presume que Brown podría ocultarse, mientras un número no especificado de agentes rastrea el terreno a pie. El despliegue también contempla el uso de drones equipados con tecnología de detección de calor y unidades caninas especializadas.

El fiscal general Austin Knudsen subrayó que las autoridades consideran a Brown armado y extremadamente peligroso. Sin revelar detalles específicos, Knudsen aseguró que existen indicios sólidos de que la búsqueda se concentra en el área correcta.

Como medida de precaución, el Sistema Forestal Nacional ha restringido el acceso a aproximadamente 57 kilómetros cuadrados (22 millas cuadradas) de bosque al suroeste de Anaconda, espacio que permanece cerrado al público mientras continúan las labores de rastreo. Hasta el momento, no hay señales de que el sospechoso haya irrumpido en viviendas o cabañas para abastecerse de alimentos o provisiones.

Brown escapó en una camioneta blanca que posteriormente dejó abandonada

Brown, de 45 años, huyó en dos vehículos y se presume que lleva suministros para acampar en la zona. (Joseph Scheller/The Montana Standard vía AP)

El tiroteo, ocurrido el viernes pasado, conmocionó a la comunidad de cerca de 9.000 habitantes. Brown, de 45 años, es señalado como el responsable de disparar con un rifle, presuntamente de su propiedad, contra una camarera y tres clientes del bar.

Las víctimas fueron identificadas como Nancy Lauretta Kelley (64 años), Daniel Edwin Baillie (59), David Allen Leach (70) y Tony Wayne Palm (74). Tras el ataque, Brown huyó en una camioneta blanca, que luego abandonó para robar otro vehículo, también blanco, cargado con ropa, calzado y suministros para acampar.

La dimensión del operativo policial se mantiene bajo reserva, aunque se sabe que participan unidades federales, estatales y locales. Las autoridades federales han ofrecido una recompensa de hasta 10.000 dólares por información que conduzca a la captura de Brown. La tensión en Anaconda es palpable, con residentes en estado de alerta mientras el sospechoso permanece prófugo.

Brown es un exmilitar con problemas mentales que sirvió en Irak en 2004

El historial militar y los problemas de salud mental de Brown complican el caso y la interpretación del ataque. (Anaconda-Deer Lodge County Law Enforcement Center/Handout via REUTERS)

Según la portavoz del Ejército de los Estados Unidos, la teniente coronel Ruth Castro, Brown sirvió como miembro de la tripulación de blindados entre 2001 y 2005, con un despliegue en Irak desde principios de 2004 hasta marzo de 2005. Posteriormente, integró la Guardia Nacional de Montana hasta marzo de 2009, alcanzando el rango de sargento. Su residencia se encontraba junto al bar donde ocurrieron los hechos.

La familia del sospechoso ha manifestado que Brown enfrenta problemas de salud mental desde hace años y que han intentado buscar ayuda en repetidas ocasiones. Su sobrina, Clare Boyle, explicó a The Associated Press que su tío no es simplemente “un hombre borracho o drogado que se descontrola”, sino alguien que “a veces no sabe quién es y, con frecuencia, tampoco sabe dónde ni cuándo está”. Esta perspectiva refuerza la hipótesis de que el ataque no respondió a una disputa personal.

El propietario de The Owl Bar, David Gwerder, quien no se encontraba en el local durante el tiroteo, confirmó a The Associated Press que Brown conocía a todas las víctimas y que no existía ningún conflicto previo entre ellos. Gwerder sostuvo que “no tuvo ninguna disputa con ninguno de ellos” y atribuyó el episodio a una pérdida de control vinculada a la inestabilidad mental del sospechoso.