Escuchó un estallido y cuando volteó, su hijo de 2 años se había disparado con un arma que sacó de su bolsa

Christina Doyle, madre de 33 años, fue arrestada y acusada de negligencia infantil con graves lesiones corporales y negligencia culposa después de que su hijo de 2 años se disparara accidentalmente en la pierna con una pistola que había tomado de su bolso.

El suceso ocurrió poco después de la 1:30 horas (hora local) de la madrugada en el estacionamiento de un complejo de apartamentos en la 21001 NW 22nd Avenue, al norte del Hard Rock Stadium.

Según el informe policial citado por el medio, Doyle estaba estacionando en reversa con su hijo y el hijo de un primo en el asiento trasero cuando escuchó un fuerte estallido.

Al girarse, observó que su hijo le había arrebatado el arma y se había disparado en la pierna derecha.

El menor fue trasladado de inmediato a un hospital cercano

El niño fue trasladado a un hospital y se recupera tras dispararse en la pierna derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bisabuela del niño, Paula Campbell-Stone, manifestó su alivio porque el niño no resultó gravemente herido, y subrayó que “doy gracias a Dios de que solo fuera su pierna y que ahora esté recuperándose”.

La policía de Miami Gardens arrestó a Doyle cuando acudió a la comisaría y la acusó formalmente. Un juez fijó la fianza en 5.000 dólares y dictaminó que la madre solo podrá tener visitas supervisadas con sus cuatro hijos mientras el Departamento de Niños y Familias de Florida investiga el caso.

En declaraciones a CBS News, Campbell-Stone insistió en que el tiroteo fue un accidente: “Definitivamente fue un accidente. No hubo nada intencional. Estoy segura de que ella no planeó que esto sucediera. Creo que los cargos podrían ser un poco exagerados”.

La familiar también reconoció que Doyle podría haber sido más consciente del arma en su bolso, aunque consideró improbable que la madre pensara que un niño tan pequeño pudiera disparar un arma. “Hay que tener cuidado cuando se lleva un arma de fuego en el bolso. Hay que asegurarlas y no dejarlas en ningún lugar donde el niño esté al alcance y tenga acceso a ellas”, advirtió.

El abogado de Doyle señaló que el incidente fue un terrible error

El abogado de Doyle destaca que su clienta es propietaria legal del arma y no tiene antecedentes penales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jueza del Tribunal de Circuito, Mindy Glazer, halló causa probable para los cargos y emitió una advertencia sobre la importancia de asegurar las armas de fuego. “Un niño puede acceder a cualquier cosa”, afirmó, y enfatizó que tanto armas como cuchillos deben guardarse bajo llave o en una caja fuerte.

Por su parte, el abogado de Doyle, Dustin Tischler, subrayó que su clienta no tiene antecedentes penales y es propietaria legal del arma involucrada. “No tiene antecedentes y es propietaria legal de un arma. Fue un terrible error, y fue una lástima que le ocurriera a la niña, pero afortunadamente no fue más grave. La niña ya salió del hospital y está en casa con su abuela”, explicó el letrado.

El informe policial recogido por el Miami Herald indica que Doyle declaró a los investigadores que la niña había sacado la pistola negra de su bolso mientras estaba sentada en el asiento trasero. La acusación formal es por permitir que un menor tuviera acceso a un arma de fuego, lo que derivó en lesiones.

Doyle salió en libertad tras pagar la fianza impuesta

La bisabuela considera que el tiroteo fue un accidente y pide precaución con el almacenamiento de armas de fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras pagar la fianza, Doyle salió del Centro Correccional Turner Guilford Knight el martes por la noche. No realizó declaraciones a los medios.

“Me sorprende que un niño de dos años pueda apretar el gatillo. Eso es lo que me desconcierta. Lo que me desconcierta es que no sé el tamaño del arma, pero me pregunto cómo pudo apretar el gatillo con sus deditos”, expresó Campbell-Stone, bisabuela del menor herido en Miami.

Su incredulidad ante la capacidad física de un niño tan pequeño para manipular un arma de fuego resume la conmoción que rodea el caso de Christina Doyle, la madre de 33 años que ahora enfrenta cargos penales tras el incidente.