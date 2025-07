SIP Connect 2025: entre la transformación tecnológica y las amenazas a la libertad de prensa

José Roberto Dutriz, presidente de SIP, abrió el encuentro SIP Connect 2025, con el lema "Reinventar el futuro".

“Lo que nos reúne hoy no es solo conocer las últimas tendencias tecnológicas que marcan el futuro, sino algo más profundo: la certeza de que el periodismo está en juego y, con él, el derecho de nuestras sociedades a estar informadas con libertad y con pluralismo”: así abrió Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la undécima reunión SIP Connect en Miami. El mensaje, oscuro como el cielo sobre la localidad de Doral, continuaba el que momentos antes, el presidente de la organización, José Roberto Dutriz, había brindado sobre cómo el lema del encuentro de 2025, Reinventar el futuro, imbrica ambas cuestiones.

Pensar en cómo darle una vuelta de tuerca al futuro de los medios de comunicación, dijo, “no es una declaración retórica: es una tarea urgente”. La razón: “El entorno en el que trabajamos está siendo rediseñado a una velocidad sin precedentes. Y si no somos protagonistas de ese cambio, seremos sus víctimas”.

Por un lado, una transición tecnológica de escala transformadora —la inteligencia artificial, un tema recurrente en las conferencias de SIP Connect 2025— “atraviesa nuestras redacciones, nuestras audiencias y nuestros modelos de negocio”, siguió Dutriz; “por otro, la crisis de la sostenibilidad pone en riesgo la continuidad de cientos de medios, especialmente locales e independientes”.

Y todo eso sucede en coincidencia con “una creciente erosión de la confianza pública, alimentada por la desinformación, la polarización y el descrédito hacia el trabajo periodístico, en un contexto de creciente autoritarismo y deterioro de la libertad de prensa en varios países de nuestra América”.

"El periodismo está en juego y, con él, el derecho de nuestras sociedades a estar informadas con libertad y con pluralismo”, dijo Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Para Lauría la capacidad de innovar y conectar con las audiencias es central para la supervivencia de los medios, “pero nada de eso puede pensarse al margen de la libertad de prensa”, subrayó. “El autoritarismo avanza cada vez con menos máscaras. Este país no es la excepción”, dijo, y el público de publishers, editores, periodistas y expertos de 19 países de América Latina y Europa repitió el gesto de resignado asombro que parece multiplicarse en distintos aspectos de la vida pública reciente en los Estados Unidos. “Pero también en otros se normaliza el discurso de odio contra la prensa, se promueven leyes ambiguas que facilitan la censura y la manipulación se convierte en un arma para manipular el debate público, erosionar la confianza ciudadana y dividir a nuestra sociedad”.

Ante este panorama, dijo Dutriz, la SIP podría elegir la resignación. “Pero estamos aquí porque optamos por la transformación, por la adaptación con principios, por la innovación con propósito. Y por eso estructuramos esta conferencia con tres ejes que definen nuestra hoja de ruta: explorar, co-crear y conectar”.

Los desarrolló: “Explorar porque la ignorancia tecnológica ya no es una opción. Co-crear porque nadie tiene todas las respuestas, las soluciones surgen del intercambio. Y conectar porque necesitamos reconstruir redes de confianza entre periodistas, entre medios y ciudadanía, entre actores del ecosistema informativo".

Ante una audiencia de publishers, editores, periodistas y expertos de 19 países, el presidente de la SIP propuso una "adaptación con principios", con tres ejes: "explorar, co-crear y conectar”.

SIP Connect 2025 abrió como un espacio donde hablar sobre la inteligencia artificial: no ya cómo se la utiliza sino “para qué se la utiliza”, distinguió Dutriz. “Cómo garantizar que estas herramientas potencien el trabajo periodístico sin reemplazar su esencia. Cómo identificar riesgos, por ejemplo la manipulación automatizada o los sesgos algorítmicos, y contrarrestarlos con transparencia, ética y sentido crítico”.

Y el encuentro de medios y sus profesionales también se propuso como “un espacio para afirmar los valores del periodismo, que no es una actividad cualquiera sino una institución que garantiza el equilibrio democrático y la rendición de cuentas”, retomó Lauría. “Y para cumplir con ese rol necesita libertad, seguridad y viabilidad económica”.

“Existe democracia porque hay periodismo, no al revés”: Coronell

A diferencia de otros años, antes y después de las sesiones de SIP Connect el programa de 2025 ha sumado dos talleres, uno con Mariana Alvarado, periodista y educadora de Google News Initiative, y otro —el cierre del evento, el viernes 18— con el consultor y experto en IA y periodismo Álvaro Liuzzi.

SIP Connect 2025 se desarrolla en Miami hasta el viernes 18, con mesas, conferencias y talleres.

Pero la situación de los ataques a la prensa —de Donald Trump, de Gustavo Petro, de Javier Milei, entre otras autoridades de cada vez más países— volvió en las conversaciones del encuentro, por especializado que fuera el tema. Dale Robinson Anglin, directora de Press Forward, una coalición de patrocinadores que sostienen el modelo sin fines de lucro para medios locales en Estados Unidos, con más de USD 500 millones, habló del asunto: “Hoy, cuando veo a un periodista, le digo ‘gracias por tu servicio’”, como se suele saludar a los miembros de las fuerzas armadas.

“Estamos en una época de transformación profunda y no vamos a regresar al pasado”, afirmó durante una conferencia en SIP Connect 2025. Señaló que el reto es “cómo afrontamos ese cambio”. Advirtió que las amenazas a periodistas no se limitan a extremistas: “Las amenazas vienen de un sheriff que sigue a un reportero hasta su casa”.

(En cuanto a su tema, Anglin aportó su perspectiva en la presentación “Innovación con propósito: nuevas estrategias de apoyo a medios locales”: hoy para mantenerlos abiertos se requieren “múltiples fuentes de ingreso”.)

José Roberto Dutriz (izq.) y Carlos Lauría, presidente y director ejecutivo de la SIP.

Y Daniel Coronell, presidente de Univision Noticias, cerró su conferencia, “Digitalización y Democracia”, sin ambages: “Lo que está en juego no es solo el futuro de los medios, sino el futuro mismo de la democracia. No existe periodismo como consecuencia de la democracia. Es al revés: existe democracia porque hay periodismo. Y si el periodismo desaparece, si el plan de desintermediación de la nueva comunicación política sigue avanzando, vamos a tener menos democracia en el futuro".

Ese término, desintermediación, alude a “la desaparición del periodismo que hacía preguntas molestas y que, repentinamente, pasó de ser visto como un mal necesario para la dirigencia política de muchos países a ser un mal no necesario", explicó.

Presidentes contra periodistas

El experto colombiano, referente regional por su trabajo, habló del impacto de la tecnología en el acceso a la información y cómo eso se convirtió en una oportunidad política para algunos populistas de reflejos rápidos: “Ahora, a través de las redes sociales, los dirigentes políticos pueden comunicarse de manera directa con la gente sin la presencia de quien hace preguntas que no les gustan”.

Daniel Coronell, presidente de Univision Noticias, advirtió sobre “la desaparición del periodismo que hacía preguntas molestas" en una coyuntura de líderes autoritarios y tecnologías de cámaras de eco.

Coronell repasó la evolución histórica de la comunicación política y el papel del periodismo, desde la era de la prensa impresa en el siglo XIX hasta la transformación que supuso en el siglo XX la llegada de la radio, el cine y, especialmente, la televisión, que impuso la brevedad, la inmediatez y la adaptación de los políticos a mensajes más simplificados.

Con el teléfono móvil en la mano, el presidente de Univision Noticias describió cómo continuó el asunto: “Mientras sentimos que estamos comunicados con el mundo, estamos cada vez más condenados a nuestros propios prejuicios“. La configuración de las redes sociales, con la capacidad de seguir y silenciar a gusto, “nos condena a reproducir una cámara de eco diaria en donde recibimos prioritariamente las informaciones y opiniones con las que estamos de acuerdo”.

La inmensa mayoría de las personas va a las redes sociales a buscar información, y acepta “interpretaciones de segunda y tercera mano”, siguió. “Eso multiplica el fenómeno de desintermediación“, elimina la intermediación, que era el papel periodístico en la comunicación entre la dirigencia político y la sociedad civil.

Dale Robinson Anglin, directora de Press Forward, una coalición de patrocinadores que sostienen el modelo sin fines de lucro para medios locales en Estados Unidos.

Y los líderes políticos del momento parecen compartir, de derecha a izquierda, algunas características en su comunicación, destacó Coronell: “Buscan proclamarse como los únicos que dicen la verdad. Todo aquel que los contradiga o que no esté alineado con sus intereses representa algo perverso, una manipulación para separar a la gente de la verdad y del caudillo”. Mostró varios videos —de Trump, de Milei, de Petro, de Andrés Manuel López Obrador— que ilustraron penosa y precisamente sus palabras.

El problema que permite esta desintermediación es doble, planteó. Por un lado, “el discurso de descalificación sistemática de las noticias, de los medios que se atienen al esquema tradicional del periodismo, de la verificación, de mostrar varias versiones sobre los hechos, no es suficiente para el caudillo: busca que la única voz reproducible sea la suya. Parte de esa descalificación es una campaña de acoso judicial contra los medios”, agregó y dio como caso el reciente pago de CBS a Trump por un litigio que causó estupor entre los profesionales del sector.

Y por el otro lado, completó, “enfrentamos una generación a la que es difícil de persuadir sobre lo que está pasando, porque muchas personas que se informan a través de redes sociales resultan absolutamente inmunes a la verdad”. Como consecuencia de las echo chambers de las redes sociales, “solo creen en lo que les da la razón a sus propios prejuicios”.

Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, y Darío Coronel, presidente de Univisión, en la apertura de SIP Connect 2025.

En su opinión, a todos los deberes que ya tiene el periodismo hay que agregar el de alfabetizar a las audiencias y aguzar el sentido crítico de los ciudadanos. Porque si no, lo que está en juego es mucho más que la sobrevida de la prensa. Y dijo entonces sus duras palabras de cierre.

Qué más trae SIP Connect 2025

El resto del miércoles 16 en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Miami continuó con un intercambio sobre “Ideas disruptivas que están transformando el periodismo” entre Carlos Salas, subdirector periodístico de El Comercio, Perú; Gerardo Castilla, director de Producto de Vanguardia, México, y Gastón Roitberg, secretario de Redacción de La Nación, Argentina, con moderación de Roberto Rock, de La Silla Rota, México, y ex presidente de la SIP.

Luego, un tema clave para todos los presentes, la sostenibilidad financiera en tiempos de incertidumbre y cambio: se lo abordó en “Acelerador de Ingresos Digitales GNI/SIP: logros y desafíos”, el diálogo entre Alejandra Brambila, gerente de alianzas de noticias para Hispanoamérica en Google, y Ezequiel Arbusti, CEO y fundador de MarkTube Group en México. Brambila y Arbusti discutieron los programas de acompañamiento a medios regionales y las tendencias en monetización de contenidos y consolidación de audiencias digitales.

Roberto Rock, de La Silla Rota, México, y ex presidente de la SIP, moderó la primera mesa de SIP Connect 2025.

La sesión de la tarde fue abierta por Sonal Shah, CEO de The Texas Tribune, y le siguió una mesa sobre la relevancia y la fidelización de públicos, “Personalización de contenido para audiencias”, en la que Aldana Vales, ex directora de Experiencia de Audiencia en Gannett-USA Today Network de Estados Unidos, y Claudio Cabrera, vicepresidente de Audience en The Athletic, compartieron enfoques sobre el uso de datos, algoritmos y experiencia de usuario para adaptar el periodismo a los intereses y hábitos de consumo de distintos segmentos sociales. La charla contó con la moderación de Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI).

Siguen luego el panel sobre innovación y sostenibilidad en medios con Jonathan Bock (Futuro, Colombia), Andrés D’Alessandro (ADEPA, Argentina) y Alejandro Alvarado (Florida International University, Estados Unidos), moderados por Néstor Altuve. El cierre se dedica a IA y contenidos por distintos referentes de la región.

El jueves abrirá con la conferencia de Daniel Hadad (CEO y fundador de Infobae, Argentina), seguida por el panel sobre medios hiperlocales y estrategias de crecimiento con José Jassan Nieves (eITOQUE, Cuba), Juan Andrés Muñoz (PamploNews, España) y Ezequiel Franco (0221, Argentina), con moderación de Sofía Alvarez (SembraMedia, Argentina).

La inteligencia artificial y la desinformación, ejes centrales en la agenda de la Sociedad Interamericana de Prensa.

La discusión sobre audiencias jóvenes estará a cargo de Marta Planells (Telemundo, EE. UU.) y Ramin Beheshti (The News Movement, EE. UU.), mientras que las propuestas para periodismo e inteligencia artificial serán presentadas por Belén Jodar y David Sancha (Xalox, Hiberus Media Labs, España). Miguel Ángel Oliver (presidente de EFE, España) será el keynote speaker y se centrará en las narrativas emergentes; Carlos Andrés Ardila (Protecmedia, Colombia) hablará sobre ideas transformadoras; Pierre Manigault (Evening Post Publishing Inc., Estados Unidos) compartirá métodos innovadores de financiamiento, y Néstor Altuve conducirá un taller práctico sobre modelos sostenibles en la era de la IA, entre otros expositores.

Fotos: @NachoMartinFilms