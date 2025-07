Donald Trump anunció aranceles del 30% para México y la Unión Europea desde el 1 de agosto

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (REUTERS/Carlos Barria)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la imposición de aranceles del 30% a productos provenientes de México y la Unión Europea (UE).

La medida entrará en vigor el 1 de agosto, según comunicó a través de dos cartas publicadas en la plataforma Truth Social.

En sus mensajes, Trump justificó los aranceles a México por su papel en la entrada de drogas ilegales a territorio estadounidense y decidió incrementar el impuesto citando la “crisis del fentanilo”, a la que se refirió como “causada en parte por el fracaso de México a la hora de parar a los cárteles, integrados por las personas más despreciables que jamás hayan puesto un pie en la Tierra”.

El jefe de Estado señaló: “México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (REUTERS/Raquel Cunha/Foto de archivo)

A partir del primer día de agosto, regirá un arancel general del 30%, al que se sumarán gravámenes adicionales para ciertos sectores económicos. Productos que intenten evadir estos impuestos quedarán sujetos a aranceles aún mayores.

El mandatario aclaró que “no habrá aranceles si México o las empresas de su país deciden construir o fabricar productos dentro de Estados Unidos y, de hecho, haremos todo lo posible para que se apruebe rápida, profesional y rutinariamente en cuestión de semanas”.

Luego, el estadounidense advirtió: “Si México decide subir los aranceles en respuesta, sea cual sea la subida, esta cifra será añadida al 30% de arancel estadounidense”.

La imposición de este arancel supera el impuesto del 25% aplicado previamente a productos mexicanos, aunque los productos amparados bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantienen su exención.

Canadá había recibido previamente una carta similar que establecía aranceles del 35% para sus productos.

Donald Trump junto a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen (Europa Press/Contacto/Shealah Craighead/Archivo)

En el caso de la Unión Europea, el arancel del 30% representa un aumento respecto al 20% anunciado por Trump en abril, en medio de negociaciones con el bloque europeo.

La UE, junto a otras economías, preveía un incremento de los aranceles estadounidenses desde una base del 10% para mediados de la semana pasada, pero Trump extendió el plazo hasta el 1 de agosto, días antes de la entrada en vigor de los nuevos gravámenes.

Desde principios de esta semana, Donald Trump envió cartas a más de 20 países dándoles cuenta de los aranceles que aplicará ahora a cada uno de ellos.