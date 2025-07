Estados Unidos negó el visado al equipo femenino cubano de voleibol para competir en Puerto Rico

La selección femenina de voleibol de Cuba queda fuera del torneo NORCECA Final Four por restricciones de visado de Estados Unidos. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Al equipo nacional femenino de voleibol de Cuba le fueron denegadas las visas que les permitirían participar en el torneo NORCECA Final Four, a celebrarse este mes en Manatí, Puerto Rico.

La negativa de ingreso se da tras la implementación de nuevas restricciones migratorias por parte del gobierno de los Estados Unidos, que ahora incluye a Cuba en una lista de 12 países con limitaciones para entrar al país o a sus territorios.

La Federación Cubana de Voleibol confirmó que la delegación afectada incluía a 12 atletas, un árbitro y varios entrenadores, quienes no podrán viajar ni competir.

La jugadora Laura Suárez expresó su desilusión a The Associated Press: “La decepción es enorme porque entreno todos los días. Cada hora de entrenamiento es con miras a esta competencia. Es muy frustrante no poder participar en algo para lo que me he preparado”.

Otra integrante del equipo, Dayana Martínez, añadió: “Estábamos enfocadas en la competencia porque estábamos tan cerca. Llegar a la embajada y que nos nieguen la visa nos afecta mucho, ya que esta competición otorga puntos que mejoran nuestro ranking.”

El entrenador del equipo, Wilfredo Robinson, lamentó las consecuencias a largo plazo: “Este torneo otorga puntos importantes. En septiembre hay otra competición, y si llegamos necesitando 80 o 100 puntos, no podremos lograrlo”, advirtió el técnico, quien ve cómo se complica el camino de Cuba hacia la élite del voleibol internacional.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba respondió a las consultas de The Associated Press señalando que, de acuerdo con sus políticas de privacidad, no puede comentar sobre casos específicos. No obstante, la sede diplomática subrayó que las directrices actuales buscan “asegurar las fronteras y proteger a las comunidades y ciudadanos estadounidenses”.

El torneo NORCECA Final Four, del cual Cuba quedó excluido, reúne a Puerto Rico, México, Costa Rica y, originalmente, Cuba. Esta competencia es clave para acumular puntos de clasificación hacia la Volleyball Nations League, una de las citas internacionales más relevantes en este deporte.

La inclusión de Cuba en la lista de países con restricciones migratorias responde a una política estadounidense, que también afecta a ciudadanos de Afganistán, la República del Congo, Irán, Venezuela, entre otros. El motivo declarado por la administración es el de fortalecer la seguridad interna y las fronteras.

Un equipo olímpico

El golpe no es solo deportivo. Cuba, con una historia gloriosa en el voleibol femenino —campeonas mundiales en 1994 y 1998 y tres oros olímpicos consecutivos en Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sídney 2000— ahora ve comprometido su futuro internacional.

La participación en competencias como la Nations League y el acceso a eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se ven seriamente comprometidos.

La medida podría afectar también a otros atletas cubanos que necesitan competir en eventos internacionales, algunos de ellos en suelo estadounidense, para sumar puntos que les permitan acceder a campeonatos mundiales y a las olimpiadas.

La competencia

El torneo NORCECA Women’s Final Four forma parte de las competiciones organizadas por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA), el ente rector del voleibol en esa región.

Este torneo reúne a cuatro selecciones nacionales femeninas de la zona, seleccionadas según su rendimiento y clasificación regional. En la edición de este año, los países participantes eran Puerto Rico, México, Costa Rica y, originalmente, Cuba, antes de que se le negara la visa.

Además de ser una competencia de alto nivel, el torneo NORCECA es fundamental para el sistema de clasificación internacional. Otorga puntos oficiales de ranking que son determinantes para que las selecciones nacionales asciendan en la clasificación de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Estos puntos también influyen directamente en el acceso a competencias mayores como la Volleyball Nations League, los Campeonatos Mundiales y los Juegos Olímpicos.