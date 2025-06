F1 rompe récords: la película de Brad Pitt lidera la taquilla mundial con 140 millones de dólares

La película F1, protagonizada por Brad Pitt, logra el mejor debut global de su carrera con 140 millones de dólares en su primer fin de semana. (Warner Bros. Pictures via AP)

La película F1, protagonizada por Brad Pitt y producida por Apple Original Films en asociación con Warner Bros., registró una recaudación global estimada de 140 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera. Este resultado incluye 85 millones de dólares obtenidos en mercados internacionales y 55 millones en Estados Unidos.

La cifra representa el mejor debut global en la carrera de Pitt como protagonista, superando los 112 millones de dólares recaudados por World War Z durante su estreno global en 2013. También constituye el mayor estreno para una producción original de Apple en salas de cine, según informó el medio especializado Deadline.

La cinta fue dirigida por Joseph Kosinski y producida por Jerry Bruckheimer, Plan B (la productora de Pitt) y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Warner Bros. asumió la distribución y compartió con Apple los costos de la campaña de promoción global. Ambas compañías recuperarán primero esos gastos antes de que Warner Bros. reciba una comisión de distribución estimada en 8%.

Recaudación en taquilla de F1 en su primer fin de semana en Estados Unidos

El viernes 27 de junio, F1 alcanzó ingresos por 25 millones de dólares solo en el mercado estadounidense, quedando a apenas 100,000 dólares del mejor día de estreno en la carrera de Pitt. La recaudación estimada para el fin de semana de tres días en Estados Unidos se situó en 55 millones de dólares.

La película se proyectó en 3,661 salas en todo el país. Formatos como PLF (pantallas de gran formato) e Imax representaron el 58% de los ingresos domésticos, con Imax aportando el 25%.

F1 supera a Ford v Ferrari y Days of Thunder en su estreno y marca récord para una producción original de Apple en cines. (Warner Bros. Pictures)

Comparativa entre F1 y otras películas de carreras

El desempeño de F1 superó a otros títulos similares, como Ford v Ferrari, que abrió con 31.4 millones de dólares en su primer fin de semana doméstico, y Days of Thunder (1990), que debutó con 15.4 millones y acumuló 157.9 millones globalmente.

¿Cuál fue el perfil del público que fue a ver F1 en cines?

El 29% de los espectadores tenía entre 13 y 24 años. El público menor de 35 años representó el 53%, mientras que el 47% restante tenía 35 años o más. En términos de composición étnica, el público fue 52% caucásico, 23% latino o hispano, 11% asiático-americano y 10% afroamericano.

Las razones principales para asistir fueron el interés por las carreras de autos (40%) y la presencia de Pitt en el elenco (35%).

¿Dónde tuvo más éxito en taquilla la película F1 en EEUU?

El AMC Lincoln Square de Nueva York fue la sala con mayor recaudación del país, con ingresos de aproximadamente 119,000 dólares. Las regiones con mejor desempeño para la película fueron el sur central, el oeste y la zona montañosa.

El 53% del público de F1 en Estados Unidos tiene menos de 35 años, con fuerte presencia de jóvenes y diversidad étnica. (Captura de pantalla)

¿Cómo evaluaron los espectadores la película F1?

F1 obtuvo una calificación A en CinemaScore, 5 estrellas en PostTrak con un 92% de aprobación y un 78% de “recomendación definitiva”. Según Deadline, el alcance digital de la campaña promoción fue de 845.6 millones de interacciones en TikTok, YouTube, Facebook, X e Instagram, un 62% por encima del promedio del género de acción y aventura.

¿Cuánto ganó F1 en sus funciones de preestreno?

Durante las funciones de preestreno realizadas entre el miércoles 25 y el jueves 26 de junio, F1 generó 10 millones de dólares: 7 millones el jueves a partir de funciones iniciadas a las 3 p.m. y 3 millones adicionales recaudados previamente en funciones Imax y PLF.

Estas cifras superaron los preestrenos de otras películas producidas por Apple: Napoleon (3 millones), Killers of the Flower Moon (2.6 millones), Argylle (1.7 millones) y Fly Me to the Moon (875,000 dólares).

¿Cuál fue el presupuesto de producción de la película F1?

El presupuesto de producción de F1 se estima oficialmente en 200 millones de dólares. Sin embargo, otras fuentes citadas por Deadline mencionan cifras cercanas a los 300 millones.

La campaña digital de F1 alcanza 845 millones de interacciones, superando ampliamente el promedio del género de acción y aventura. (REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

¿Cuánto recaudó M3GAN 2.0 en su fin de semana de estreno?

M3GAN 2.0, secuela del filme de terror de 2023, recaudó 10.4 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. Esta cifra se encuentra por debajo de los 30 millones proyectados inicialmente. Su antecesora había debutado con 30.4 millones tras obtener 2.75 millones en preestrenos.

La segunda entrega generó solo 1.5 millones en funciones anticipadas. Obtuvo una calificación B+ en CinemaScore (frente a la B de la original) y 58% en Rotten Tomatoes, lejos del 93% de su predecesora. En PostTrak, el 62% del público manifestó una “recomendación definitiva”.

¿Quiénes fueron a ver M3GAN 2.0 y dónde tuvo mejor desempeño?

El 53% del público fue femenino. Mujeres y hombres mayores de 25 años representaron el 34% cada uno. El grupo de 25 a 34 años fue el más numeroso, con el 32% del total. Por diversidad étnica: 46% caucásico, 24% latino o hispano, 18% afroamericano y 6% asiático-americano.

La sala AMC Burbank, en las afueras de Los Ángeles, fue la de mejor recaudación para este filme, con 21,000 dólares. Su desempeño fue más fuerte en el este, el sur y el sur central de Estados Unidos.

¿Cuáles fueron las películas más taquilleras del fin de semana en EEUU?

F1 – 55 millones de dólares (estreno) How to Train Your Dragon – 19 millones (acumulado: 199.6 millones) Elio – 10.8 millones (acumulado: 42.3 millones) M3GAN 2.0 – 10.4 millones (estreno) 28 Years Later – 9.5 millones (acumulado: 50.1 millones) Lilo & Stitch – 6.7 millones (acumulado: 399.8 millones) Mission: Impossible – Final Reckoning – 4 millones (acumulado: 185.8 millones) Materialists – 2.8 millones (acumulado: 30.2 millones) Ballerina – 2 millones (acumulado: 55.3 millones) Final Destination: Bloodlines – 892,000 dólares (acumulado: 136.6 millones)