Así fue la extraordinaria operación de tres días en Florida que rescató a 25 niños desaparecidos

La operación "Light Shine" logró rescatar a 25 niños extraviados en un rango de una semana hasta 400 días. (National Child Protection Task Force)

Durante una operación conjunta realizada entre el 16 y el 18 de junio, 25 niños, con edades comprendidas entre 7 y 17 años, fueron localizados en seis condados del noreste de Florida, según la National Child Protection Task Force (NCPTF). La iniciativa, impulsada por más de 30 agencias policiales locales, estatales y federales, junto con organizaciones de protección infantil y socios del sector privado, se presentó como la primera de su tipo en la región, de acuerdo con los comunicados oficiales de la NCPTF.

El operativo, denominado oficialmente Northeast Florida Missing Child Rescue Operation, incluyó extensas revisiones de casos, el seguimiento de investigaciones y la utilización de tecnología avanzada para ubicar a los menores reportados como desaparecidos en los condados de Clay, Duval, St. Johns, Nassau, Putnam y Flagler. Entre los niños encontrados, algunos habían estado ausentes poco más de una semana, mientras que otros llevaban desaparecidos más de 400 días, informó la NCPTF. Durante los tres días de búsqueda, especialistas de diversas áreas unieron esfuerzos para recopilar pistas y diseñar estrategias centradas en la estabilidad y seguridad de cada menor recuperado.

La gestión de la intervención y la atención a los menores no se limitó a su localización. El Departamento de Niños y Familias de Florida coordinó acciones con entidades de apoyo y proveedores locales de servicios para asegurarse de que los menores recibieran cuidados con enfoque en el trauma, evitando así posibles reincidencias. Además, se entregaron suministros básicos, alimentos y elementos de confort, gracias a donaciones de particulares y la colaboración de la comunidad.

¿Cómo se desarrolló la operación?

Los menores recuperados tienen edades entre siete y 17 años, según la información publicada. (National Child Protection Task Force)

La NCPTF lideró la operación con la participación de Operation Light Shine y la Tim Tebow Foundation, contando también con el respaldo de agencias como las oficinas del sheriff de Clay County y St. Johns County, así como con empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. El despliegue se centralizó en la oficina de Operation Light Shine en Jacksonville, desde donde se coordinaron las labores intensivas de seguimiento y análisis de los casos.

El proceso incluyó la colaboración de más de 70 personas, de acuerdo con imágenes difundidas por las agencias involucradas. El equipo estaba integrado por profesionales de protección infantil, abogados, prestadores de servicios sociales, organizaciones no gubernamentales y expertos privados, quienes desarrollaron métodos de búsqueda y respuesta para contar con una red preventiva ante casos futuros. La utilización de técnicas de investigación y recursos tecnológicos permitió no solo la localización de los 25 menores, sino también la identificación de nuevas pistas en otros expedientes abiertos.

En palabras de Kevin Branzetti, director ejecutivo y cofundador de la NCPTF, la respuesta en Northeast Florida fue resultado de la colaboración de fuerzas del orden, servicios sociales y socios comunitarios “no solo para encontrar, sino para escuchar y ayudar”. Branzetti detalló que el modelo operativo extendido durante estos días se convierte en un precedente para iniciativas similares en otras regiones, subrayando que “la colaboración, la amabilidad y la determinación generan cambios reales”.

¿Quiénes participaron en la operación?

Además de las autoridades, diferentes entidades privadas y organizaciones civiles participaron en el operativo. (Instagram: Operation Light Shine)

El respaldo financiero y logístico de la Tim Tebow Foundation permitió movilizar equipos y recursos para la operación, según consta en los comunicados oficiales de la fundación y la NCPTF. Tim Tebow, fundador y presidente, declaró que “uno de nuestros principios es que hay poder cuando trabajamos juntos”. Agregó que la fundación “se siente honrada de asociarse con agencias de ley, profesionales de la protección infantil y otros aliados para apoyar a los niños más vulnerables”. La Tim Tebow Foundation se especializa en el apoyo a víctimas de trata de personas, explotación infantil y necesidades especiales, trabajando en más de 100 países.

En apoyo a la labor, la fundación identificó su compromiso de “proporcionar recursos vitales para rescatar y devolver la esperanza a los menores vulnerables en todo el país”, integrándose al operativo junto con organizaciones como Operation Light Shine, responsable a su vez de proporcionar soporte técnico y experiencia operativa a través de su modelo INTERCEPT Task Force. Según información oficial, esta última capacitó a cuerpos policiales en el uso de tecnología y metodologías centradas en las víctimas, organizando además la infraestructura operativa en Jacksonville.

Otras entidades privadas y organizaciones civiles, como The Jensen Project, Block, Inc., WhoIsXML API, Snap, Inc., Clearview AI, Target, Meta, TikTok, Verizon, Thomson Reuters, The National Cyber-Forensics and Training Alliance, Her Song, Northeast Florida Human Trafficking Coalition, Isaiah 117, UF Health, SMA Healthcare, Duval County SAFE Center, Open Doors, First In, See the Girl, K9s for Warriors y Starbucks, prestaron apoyo logístico, tecnológico y comunitario en diferentes etapas de la operación, según lo documentado por la NCPTF.

Declaraciones de las autoridades tras el operativo

Debido al éxito del operativo, se anunciaron acciones similares en los próximos días. (National Child Protection Task Force)

El Departamento de Niños y Familias de Florida organizó la recepción de los menores en cooperación con organizaciones de defensa y prestadores de servicios, enfocados en cuidados especializados y prevención de futuras ausencias. Los representantes de los organismos de seguridad y protección social destacaron que toda la información sobre casos individuales quedará bajo confidencialidad, para resguardar la privacidad de los menores, de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades y recogidas por la NCPTF.

El sheriff del condado de Clay, citado en los comunicados oficiales, enfatizó: “No hay mayor responsabilidad que proteger a los más vulnerables: nuestros jóvenes, y mantener a la comunidad segura. Operaciones como esta demuestran el poder de la acción conjunta bajo un propósito compartido”. Por su parte, Bryan Weight, director de operaciones de Operation Light Shine, indicó que coordinar la operación desde su sede INTERCEPT fue un reflejo de la capacidad de los aliados comprometidos, afirmando que la misión “es profundamente personal para nosotros y estamos orgullosos de trabajar junto a quienes están en la primera línea en el noreste de Florida”.

Howard Cole, sheriff del condado de St. Johns y presidente de la junta ejecutiva de INTERCEPT, añadió que la operación “demostró la firme asociación entre las agencias policiales locales, estatales y federales, así como nuestros socios no gubernamentales”, remarcando el uso de todos los recursos disponibles para la recuperación segura de los menores.