Cómo se vivió en las calles de Estados Unidos el triunfo ante Australia y la clasificación en el Mundial

Fanáticos de Estados Unidos celebran en las calles el triunfo y clasificación ante Australia

El triunfo de la selección masculina de Estados Unidos ante Australia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 desató una ola de celebraciones en las calles y puntos neurálgicos de Seattle. La ciudad, anfitriona del encuentro, se transformó en un escenario de júbilo y comunión futbolística tras la victoria por 2-0 que aseguró la clasificación del equipo estadounidense a la siguiente fase del torneo.

Desde horas antes del pitido inicial, miles de seguidores comenzaron a congregarse en los alrededores del Seattle Stadium y en distintos espacios públicos de la ciudad. A lo largo de la jornada, la marea humana se hizo notar tanto dentro del estadio, donde no quedó un solo asiento libre, como en las calles adyacentes y zonas emblemáticas de Seattle. La emoción colectiva era palpable en cada rincón: banderas, camisetas y cánticos acompañaron la previa y se intensificaron con el desenlace del partido.

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La energía no se limitó a las inmediaciones del estadio. Diversos puntos de la ciudad, como Pioneer Square y el paseo marítimo, se llenaron de grupos de aficionados que, tras el silbatazo final, se volcaron a la celebración. El ambiente se completó con la presencia de artistas callejeros, música y un despliegue de festejos espontáneos que convirtieron la victoria en un acontecimiento social de magnitud. La policía local, consciente del fervor, debió intervenir para garantizar la seguridad y evitar incidentes, como la subida de espectadores a árboles y estructuras para mejorar su vista del espectáculo. A pesar de algunas dificultades para ver las pantallas en espacios públicos debido a la multitud, la sensación de comunión y euforia superó cualquier incomodidad.

Seattle, ciudad anfitriona del partido entre Estados Unidos y Australia, concentró celebraciones masivas antes y después del encuentro

El desarrollo del encuentro entre Estados Unidos y Australia estuvo marcado por una actuación convincente de los dirigidos por Mauricio Pochettino. Ambos goles estadounidenses llegaron durante la primera mitad, sellando un resultado que nunca se vio en peligro. Desde el inicio, el equipo local mostró una intensidad y determinación que rápidamente inclinó la balanza a su favor. La selección estadounidense, que venía de vencer a Paraguay por 4-1, repitió la fórmula del éxito: presión alta, control del ritmo y efectividad frente al arco rival.

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El primer gol desató la euforia en las tribunas y en los puntos de encuentro repartidos por Seattle. El segundo tanto consolidó la confianza de los aficionados, que veían cada vez más cerca la clasificación a la siguiente ronda. A lo largo de los 90 minutos, la afición no dejó de alentar. Incluso al término del tiempo reglamentario, la celebración continuó, con cánticos y gritos de apoyo que se extendieron más allá del estadio y se replicaron en diferentes barrios de la ciudad.

Las reacciones de los aficionados reflejan la diversidad y el fervor del momento. Un seguidor, envuelto en la camiseta de Estados Unidos, resumió el sentir general: "Partido fenomenal! Los chicos jugaron con mucha intensidad. Lucharon hasta el minuto 90, incluso seis, quizás nueve. Se llevaron los puntos“. Para muchos, el triunfo ante Australia tenía un sabor especial. “Fue genial, sobre todo ganarle a Australia. Tenemos amigos en Australia y ahora podemos presumir de ello”, comentó otro aficionado, evidenciando cómo la rivalidad deportiva se mezcla con historias personales.

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Estados Unidos venció 2-0 a Australia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseguró la clasificación a la siguiente fase

La celebración no fue exclusiva de los estadounidenses. Dentro del ambiente festivo, se notó la presencia de seguidores australianos que compartieron la jornada con los locales, en un clima de camaradería y respeto mutuo. El bar Kangaroo & Kiwi, fundado hace 25 años por Brad Howe, originario de Australia, se convirtió en uno de los epicentros de la jornada. Allí, cientos de personas, tanto de Estados Unidos como de Australia, se dieron cita desde temprano, generando un ambiente único de convivencia deportiva. Howe expresó: "Este es un lugar estupendo para sentirme conectado con todos mis amigos de casa“, poniendo en valor el rol de estos espacios como punto de encuentro para las comunidades internacionales.

En el mismo local, se vivieron historias personales como la de Jason Rukman —nacido en Brisbane— y su esposa Cheryl, de Montana, quienes alentaban a equipos diferentes. Finalmente, la alegría fue para Cheryl y la parcialidad local, mientras Jason reconocía deportivamente el resultado adverso para Australia.

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La ciudad de Seattle ofreció múltiples alternativas para ver el partido. Además de la masiva presencia en el estadio y en Pioneer Square, se organizaron eventos oficiales en el paseo marítimo y en el Seattle Center. En todos los casos, la convocatoria superó expectativas, al punto que en varios locales y espacios públicos hubo que hacer fila desde temprano para conseguir lugar. La demanda de entradas y la afluencia en bares y zonas de transmisión demuestran el creciente interés y la pasión por el fútbol en la ciudad.

Desde la perspectiva deportiva, el triunfo ante Australia no solo significó una celebración momentánea, sino que tuvo consecuencias directas en la clasificación. Con seis puntos en dos jornadas, Estados Unidos lidera el Grupo D y aseguró matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final, aún con una fecha por disputarse. La victoria frente a los australianos, sumada al debut exitoso ante Paraguay, permitió a los dirigidos por Pochettino sellar su pase a la siguiente ronda con anticipación y consolidar su condición de favoritos en la fase de grupos. Australia, en cambio, quedó obligada a definir su futuro en el Mundial en la última jornada, dependiendo de otros resultados para avanzar.

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La jornada del triunfo estadounidense sobre Australia quedará grabada en la memoria colectiva de Seattle, no solo por el resultado deportivo sino por la manera en que la ciudad vivió y celebró el acontecimiento.