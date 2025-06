Era el sustento de su familia, pero perdió el brazo al escapar de agentes de ICE en California

Agentes de ICE lo persiguieron y lo dejaron tirado tras verlo en el suelo. (AP Foto/Alex Brandon)

Un migrante mexicano perdió un brazo tras ser arrollado por un tren mientras huía de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en La Mirada, California, el 11 de junio, según relató él mismo desde el hospital donde se recupera.

Jesús González, de 33 años, originario de Veracruz, trabajaba en la construcción y era el principal sostén económico de su familia, compuesta por su esposa y dos hijos que residen en México.

El día del incidente, González regresaba a su hogar en Compton, California, tras una jornada de horas extras.

El migrante regresaba del trabajo tras hacer horas extra

El migrante mexicano Jesús González perdió un brazo tras ser arrollado por un tren mientras huía de agentes de inmigración en California. (Captura de pantalla de Univisión)

González, recibió una alerta sobre la presencia de agentes de inmigración en La Mirada y, al llegar a la intersección de Alondra Boulevard y Stage Road, decidió bajarse del autobús para evitar un posible arresto.

En declaraciones recogidas por Univisión, González explicó: “Pero me los encontré en un 7-Eleven”. En ese momento, observó tres patrullas y, aunque intentó mantener la calma y seguir caminando, la situación se tornó tensa cuando los agentes activaron la sirena.

El miedo a ser detenido por su estatus migratorio llevó a González a huir

Recibió atención médica, pero fue demasiado tarde. (Captura de pantalla de Univisión)

Se dirigió hacia las vías del tren, donde un tren que se aproximaba lo arrolló, causándole la pérdida de su brazo. “Desafortunadamente, perdí el brazo, y esos agentes de ICE me vieron y se fueron”, relató González en un video publicado en la cuenta de TikTok de su hermana, citado por Univisión.

“Cuando salí a la calle, no vi a nadie. Tenía la vista muy borrosa”. Tras el accidente, un residente local lo auxilió y logró que recibiera atención médica, aunque para entonces la amputación ya era irreversible.

“Desafortunadamente ya había perdido el brazo”, afirmó. Además, advirtió a otros inmigrantes sobre la importancia de estar atentos a su entorno y limitar sus salidas solo a lo estrictamente necesario. “Bueno, están agarrando gente, y por desgracia, no me agarraron a mí porque me vieron tirado”, expresó. “Quizás pensaron que estaba muerto. Bueno, por desgracia no. Me levanté y luché por mi vida para salir adelante porque tengo dos hijos”.

En su mensaje, González también dirigió palabras a la comunidad migrante

Hizo un llamado a la unidad y rechazó la criminalización de los inmigrantes. “A cada compatriota, a cada hermano de otro país, debemos mantenernos unidos”, dijo. “Unidos, jamás seremos vencidos porque vinimos aquí con un solo objetivo: trabajar, sobresalir y alcanzar nuestros sueños. No somos criminales”.

Las declaraciones de González fueron criticadas por un portavoz de ICE

Un portavoz de ICE mencionó que el incidente no corresponde a un evento de las autoridades de migración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información de Univisión, la versión de los hechos presentada por González fue cuestionada por un portavoz de ICE, quien, en respuesta a una consulta de Univisión, afirmó: “Podemos confirmar que este no es un incidente de ICE”. Esta declaración introduce un elemento de controversia sobre la responsabilidad de los agentes en el suceso, aunque el relato de González y el contexto en el que ocurrió el incidente han sido ampliamente difundidos.

El accidente de González se produjo en un contexto de creciente tensión migratoria en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos.

Días antes, una serie de redadas provocó enfrentamientos entre residentes locales, agentes federales y la policía, lo que derivó en protestas que se extendieron a nivel nacional. Como respuesta, el gobierno federal desplegó 4.000 tropas de la Guardia Nacional en California.

El gobernador Newsom presentó una demanda para impugnar el despliegue de la Guardia Nacional, pero un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, permitió que el gobierno federal mantuviera el control sobre las tropas en California.