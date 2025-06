Calendario de pagos de Seguridad Social y SSI en julio de 2025, clave para millones de beneficiarios en EEUU

El promedio de pagos de la Seguridad Social para jubilados supera los USD 2.000 en mayo de 2025, según la SSA. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El promedio de los pagos de la Seguridad Social para trabajadores jubilados superó por primera vez los USD 2.000 en mayo de 2025, alcanzando los USD 2.002,39, según datos de la Administración del Seguro Social (SSA).

Este incremento refleja el impacto de los salarios crecientes y la actualización de los cálculos de beneficios, mientras millones de beneficiarios esperan sus depósitos programados para julio. La noticia principal es que los pagos de la Seguridad Social en julio de 2025 seguirán un calendario específico según el tipo de beneficio y la fecha de nacimiento del beneficiario.

De acuerdo con Newsweek, más de 70 millones de personas en Estados Unidos reciben pagos de la SSA, lo que obliga a la agencia a distribuir los fondos en diferentes fechas para evitar sobrecargas en el sistema.

La mayoría de los beneficiarios recibe sus pagos según el día de su cumpleaños, aunque existen excepciones para quienes comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 o quienes también reciben Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Este último es un programa federal que otorga apoyo mensual a adultos y niños con discapacidades o ceguera, así como a personas mayores de 65 años.

La SSA explica que el monto promedio del beneficio de la Seguridad Social cambia cada mes. (AP Foto/Jenny Kane)

El calendario de pagos para julio de 2025, detallado por Newsweek, establece que los pagos de SSI se emitirán el martes 1 de julio. El jueves 3 de julio se realizarán los depósitos para quienes han estado recibiendo beneficios de jubilación desde antes de mayo de 1997 y para los jubilados que también perciben SSI.

El miércoles 9 de julio corresponde a quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes, mientras que el miércoles 16 de julio se pagará a los nacidos entre el 11 y el 20. Finalmente, el miércoles 23 de julio recibirán sus fondos quienes cumplen años entre el 21 y el 31.

De acuerdo con la SSA el monto promedio del beneficio de la Seguridad Social cambia cada mes. Los beneficios se calculan en función de los 35 años de mayores ingresos de un trabajador.

Como los salarios tienden a aumentar con el tiempo, cada nuevo grupo de jubilados eleva el promedio, ya que sus cálculos suelen reflejar ingresos más altos. “El monto promedio del beneficio de la Seguridad Social cambia cada mes”, reiteró al medio el portavoz de la agencia.

Aunque el promedio para los jubilados en mayo fue de USD 2.002,39, los pagos individuales pueden variar considerablemente. Los beneficios de jubilación se calculan tomando los 35 años de mayores ingresos del trabajador, ajustados por inflación.

El calendario de pagos de la Seguridad Social en julio de 2025 varía según el tipo de beneficio y la fecha de nacimiento. (REUTERS/José Luis González)

En 2025, quienes se jubilan a la edad plena de 67 años pueden recibir un máximo mensual de USD 4.018. Si el retiro se solicita anticipadamente a los 62 años, el máximo baja a USD 2.831.

Por el contrario, si se retrasa la jubilación hasta los 70 años, el monto máximo mensual asciende a USD 5.108. En cuanto a los pagos de SSI, el promedio en mayo fue de USD 718,30 para los 7,4 millones de beneficiarios de este programa, según consignó Newsweek.

Este apoyo resulta fundamental para personas con discapacidades, ceguera o adultos mayores que cumplen con los requisitos de elegibilidad. Un aspecto relevante para los beneficiarios es la inminente transición hacia los pagos electrónicos.

La agencia reportó que cerca de 500.000 personas aún reciben sus beneficios mediante cheque físico, lo que representa el 8,7% de todos los pagos realizados por la SSA en los 50 estados y territorios estadounidenses.

Sin embargo, esta modalidad está próxima a desaparecer debido a una orden ejecutiva firmada por el gobierno nacional en marzo, titulada “Modernizing Payments To and From America’s Bank Account” (Modernización de los pagos desde y hacia la cuenta bancaria de Estados Unidos).

Una orden ejecutiva exige que todos los pagos federales, incluidos los de Seguridad Social y SSI, sean electrónicos desde el 30 de septiembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta disposición exige que todos los pagos federales, incluidos los de Seguridad Social, SSI, SSDI, pagos a proveedores y reembolsos de impuestos, se realicen de manera electrónica a partir del 30 de septiembre de 2025. La SSA confirmó que en el mes actual se emitieron 493.775 remesas mediante cheque físico, cifra que se mantiene estable mientras se prepara la transición.

“Todos los pagos federales deberán realizarse electrónicamente después del 30 de septiembre de 2025”, recordó la agencia, lo que obligará a los beneficiarios que aún dependen de cheques a adaptarse a métodos digitales como depósitos directos o tarjetas de débito prepagadas.

La estructura escalonada de pagos busca evitar retrasos y congestiones en el sistema bancario, además de facilitar la administración de los fondos para los beneficiarios. La SSA recomienda a quienes aún reciben cheques que inicien el proceso de cambio a pagos electrónicos antes de la fecha límite para evitar interrupciones en la recepción de sus beneficios.

El impacto de estos cambios se extiende a todos los programas federales de asistencia, y la SSA ha intensificado sus campañas de información para asegurar que los beneficiarios comprendan el nuevo sistema y realicen la transición sin inconvenientes.