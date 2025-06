Trump negó que su salida anticipada del G7 en Canadá esté relacionada con un posible alto el fuego entre Israel e Irán (REUTERS/Amber Bracken)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este martes que su salida anticipada de la cumbre del G7 en Canadá tenga relación con un posible alto el fuego entre Israel e Irán. A través de su red Truth Social, el mandatario republicano desmintió declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, quien había sugerido que Washington estaba haciendo gestiones diplomáticas para frenar la escalada militar en Medio Oriente.

“El presidente Emmanuel Macron, que busca publicidad, dijo erróneamente que abandoné la cumbre del G7 en Canadá para volver a Washington a trabajar en un ‘alto el fuego’ entre Israel e Irán”, escribió Trump. “¡Está equivocado! No tiene idea de por qué estoy en camino a Washington, pero ciertamente no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es algo mucho más grande. Ya sea intencionalmente o no, Emmanuel siempre se equivoca. ¡Estén atentos!”, añadió.

Las declaraciones de Trump responden a comentarios realizados horas antes por Macron durante una rueda de prensa al margen de la cumbre, celebrada en la localidad canadiense de Kananaskis.

El mensaje de Trump en sus redes sociales

El mandatario francés había afirmado que existía “una oferta para mantener un encuentro e iniciar discusiones más amplias”, en referencia a un posible acercamiento diplomático entre Washington y Teherán. “Si Estados Unidos logra obtener un alto el fuego, es algo muy positivo, y Francia lo apoyará. Lo deseamos”, dijo Macron ante periodistas, hablando en francés.

El presidente estadounidense partió de la cumbre un día antes de lo previsto, en medio del quinto día consecutivo de intercambio de fuego entre Israel e Irán. Las tensiones en la región han escalado con ataques cruzados y han generado preocupación internacional. Antes de partir, Trump declaró brevemente ante la prensa: “Tengo que volver lo antes posible. Me gustaría quedarme hasta mañana, pero ellos entienden, esto es algo importante”.

Los líderes del G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón, emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron la desescalada del conflicto entre Israel e Irán, y recordaron el derecho de Israel a defenderse. “Subrayamos la necesidad de proteger a la población civil en ambos lados del conflicto”, señalaron.

A pesar del mensaje unificado del G7, las versiones sobre una posible mediación estadounidense generaron contradicciones públicas entre los jefes de Estado de dos de sus principales miembros. Mientras Macron aludió a un intento de diálogo, Trump negó rotundamente cualquier vinculación entre su regreso anticipado a Washington y una iniciativa de alto el fuego.

La situación se da en un contexto de tensión regional y esfuerzos diplomáticos fragmentados. Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna mediación formal por parte de Estados Unidos, y las hostilidades entre Israel e Irán continúan sin señales de contención inmediata.

(Con información de AFP y Europa Press)