Corte Suprema de Estados Unidos desestima demanda contra Ed Sheeran por derechos de autor

Ed Sheeran se encuentra en una batalla legal por los derechos de autor de una de sus obras más importantes.

La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió este lunes no aceptar la apelación de Structured Asset Sales, una empresa del banquero de inversiones David Pullman, que buscaba revivir una demanda por infracción de derechos de autor contra el famoso cantante Ed Sheeran. Según informó Reuters, se acusaba a Sheeran de haber copiado de manera ilícita elementos del clásico de 1973 “Let’s Get It On” de Marvin Gaye en su exitosa canción de 2014 “Thinking Out Loud”.

La decisión original, tomada por el juez de distrito Louis Stanton en 2023, desestimó la demanda al considerar que los elementos musicales que Sheeran fue acusado de copiar no eran suficientemente únicos para recibir protección bajo la ley de derechos de autor. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito en Nueva York, que también rechazó el argumento de Structured Asset Sales que pedía considerar elementos de “Let’s Get It On” no presentes en la copia depositada en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.

La empresa Structured Asset Sales, que posee un interés en los derechos de la canción gracias a una participación adquirida de Ed Townsend, coautor de la obra junto a Gaye, acusaba a Sheeran de usar ilegalmente la melodía, armonía y ritmo de la canción de 1973.

Este caso es independiente a un juicio previo en 2023, donde en otra demanda relacionada presentada por los herederos de Townsend, un jurado en la corte federal de Manhattan falló a favor de Sheeran. Tras ese veredicto, Sheeran expresó su desagrado diciendo que “es devastador ser acusado de robar la canción de alguien más cuando hemos puesto tanto trabajo en nuestros medios de vida”. Por otro lado, todavía está pendiente otra demanda presentada por Structured Asset Sales basada en sus derechos sobre la grabación de audio de “Let’s Get It On”, que actualmente se encuentra en pausa.

