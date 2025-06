Exhibición en Nueva York mostrará objetos de astros del deporte: Jordan, James, Ohtani, Bryant y Messi

Se exhibirán objetos de Michael Jordan, Lionel Messi y Shohei Ohtani usados en competencias oficiales. (REUTERS/AP)

La empresa Fanatics, especializada en productos deportivos con licencia oficial, organizará en junio una convención centrada en el coleccionismo y la memorabilia deportiva en el Javits Center de Manhattan. El evento, denominado Fanatics Fest, tendrá lugar entre el 20 y el 22 de junio de 2025, y contará con una exposición que reunirá objetos vinculados a figuras como Michael Jordan, LeBron James, Tom Brady y Kobe Bryant, entre otros.

La muestra principal, titulada “Museum of Greatness”, presentará artículos valorados en conjunto en más de 200 millones de dólares, distribuidos en un espacio de 975 metros cuadrados (10.500 pies cuadrados), según confirmó la empresa organizadora en su sitio oficial. La exposición estará abierta al público durante los tres días del evento y estará dividida en más de 20 zonas temáticas clasificadas por épocas, disciplinas y categorías como “GOATs” (siglas en inglés de “mejores de todos los tiempos”) y “Rising Stars”.

Fanatics ya había organizado una primera edición de esta convención en 2024, la cual atrajo a más de 70.000 asistentes, según datos proporcionados por Sports Business Journal en su informe del 19 de diciembre de 2024. En esta ocasión, la empresa prevé superar esa cifra con una muestra ampliada de piezas históricas, activaciones con ligas deportivas y participación de atletas.

Formará parte de la muestra la camiseta de las Finales de la NBA usada por Kobe Bryant, correspondiente a una de sus participaciones por el título con Los Angeles Lakers. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

¿Qué se exhibirá en el Museum of Greatness de Fanatics Fest?

La exhibición Museum of Greatness incluirá objetos vinculados a algunos de los momentos más recordados de la historia deportiva reciente. Según TimeOut New York, que publicó una nota sobre el evento el 11 de junio de 2025, entre las piezas más relevantes se encuentra la camiseta usada por Michael Jordan durante las Finales de la NBA de 1998, conocida por su asociación con el documental The Last Dance. Esta prenda fue subastada anteriormente por más de 10 millones de dólares, de acuerdo con Forbes.

También se exhibirá la tarjeta Ultimate Rookie Logoman de LeBron James, valorada en aproximadamente 10 millones de dólares según estimaciones compartidas por Goldin Auctions y citadas en Sports Illustrated. Además, se presentarán más de 30 tarjetas coleccionables de Tom Brady, algunas de las cuales contienen fragmentos de uniformes usados en partidos del Super Bowl.

Fanatics confirmó que el museo temporal incluirá también el uniforme de Shohei Ohtani usado en el Juego de las Estrellas de 2024, así como una camiseta de las Finales de la NBA de Kobe Bryant, valorada en más de tres millones de dólares, según reportes de ESPN. Otros objetos destacados corresponden a figuras como Babe Ruth, Lionel Messi, Tiger Woods, Serena Williams y Muhammad Ali.

Entre los objetos destacados figuran la camiseta de Michael Jordan de las Finales de 1998 y la tarjeta Ultimate Rookie Logoman de LeBron James. (REUTERS/Gary Hershorn)

¿Dónde y cuándo se realizará Fanatics Fest 2025?

La convención se desarrollará en el Javits Center de Nueva York, un recinto de exposiciones ubicado en el sector oeste de Manhattan. Las actividades están programadas entre el viernes 20 y el domingo 22 de junio de 2025, con horarios de apertura desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., según el cronograma preliminar publicado por Fanatics en su página web oficial.

De acuerdo con Sports Business Journal, la elección de la sede responde a su capacidad para albergar exposiciones de gran escala y eventos con múltiples espacios simultáneos. El Javits Center ya ha sido escenario de convenciones deportivas, tecnológicas y de entretenimiento.

La muestra incluirá el uniforme usado por Shohei Ohtani en el Juego de las Estrellas de 2024, cuando representó a la Liga Americana. (Denis Poroy-Imagn Images)

¿Qué medidas de seguridad se implementarán durante la exhibición?

Fanatics informó que se desplegarán protocolos de seguridad estrictos durante toda la duración del evento. En declaraciones recogidas por Forbes, la empresa indicó que la muestra estará protegida mediante vigilancia permanente, que incluirá cámaras, sensores, personal de seguridad entrenado y sistemas de control de acceso.

Dado que el valor total de los artículos supera los 200 millones de dólares y que muchos de ellos son piezas únicas o de difícil reposición, se han coordinado medidas adicionales en colaboración con las autoridades locales. Fanatics también señaló que se realizarán controles en los puntos de ingreso y que los objetos estarán exhibidos en vitrinas especializadas diseñadas para preservar condiciones ambientales y estructurales.

Fanatics informó que se presentará memorabilia vinculada a Lionel Messi, sin especificar el objeto exacto que formará parte de la exposición. (REUTERS/Pablo Sanhueza)

¿Qué otras actividades contempla Fanatics Fest?

El evento incluirá la participación de más de 500 atletas, celebridades y creadores de contenido relacionados con el ámbito deportivo, según se informó en el comunicado de prensa publicado por Fanatics el 10 de junio de 2025. Durante el fin de semana están previstas sesiones de autógrafos, paneles temáticos, lanzamientos de productos y exhibiciones interactivas en colaboración con ligas como la NFL, MLB, NBA y WWE.

No se ha confirmado la lista completa de invitados, pero Fanatics anticipó que contará con la presencia de atletas en actividad y retirados de las principales ligas profesionales de Estados Unidos, así como influencers vinculados al universo digital del deporte. El cronograma detallado con horarios y participantes será publicado en los días previos al evento.

La exhibición contará con artículos conmemorativos de Serena Williams, representando su trayectoria en el tenis profesional femenino. (REUTERS/Kylie Cooper)

¿Qué otras iniciativas prepara Fanatics relacionadas con esta muestra?

En paralelo a la convención presencial, Fanatics anunció que lanzará una galería digital interactiva destinada a usuarios registrados. Esta plataforma contendrá imágenes en alta resolución de los artículos más destacados del “Museum of Greatness”, junto con información técnica y contexto histórico.

La empresa explicó en su comunicado oficial que este recurso virtual busca ampliar el alcance de la exhibición más allá del público presencial. No se precisó la fecha de lanzamiento, pero se estima que estará disponible después de finalizado el evento.