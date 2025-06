Esta es la razón por la que Miley Cyrus no podía interpretar canciones de Hannah Montana después de salir de Disney

Miley Cyrus recupera el derecho a cantar las canciones de Hannah Montana tras más de una década de restricciones.

Durante más de una década, Miley Cyrus no tuvo autorización para interpretar en público las canciones asociadas al personaje de Hannah Montana, a pesar de haber prestado su voz e imagen a la popular serie juvenil de Disney Channel.

La restricción fue resultado de acuerdos contractuales firmados durante su adolescencia, que separaban los derechos de interpretación del catálogo musical creado bajo la marca Hannah Montana. El impedimento se mantuvo incluso después del fin de la serie en 2011, cuando Cyrus ya había comenzado una carrera musical bajo su nombre real.

Este panorama cambió en 2024, cuando la artista fue reconocida oficialmente como Disney Legend durante una ceremonia en Anaheim, California. Desde entonces, obtuvo autorización para volver a cantar los temas que marcaron el inicio de su trayectoria, según confirmó en una entrevista reciente.

¿Por qué Miley Cyrus no podía cantar las canciones de Hannah Montana?

En el pódcast Every Single Album, Miley Cyrus explicó que luego de finalizar su vínculo con Disney no se le permitió interpretar las canciones que había grabado para la serie Hannah Montana. “Después de dejar Disney, no se me permitía cantar ninguna de las canciones de Hannah Montana”, señaló la artista de 32 años.

Cyrus aclaró que si bien no pretendía incluir esas canciones en sus giras durante su etapa como artista solista, le resultaba contradictorio estar impedida de interpretar composiciones que llevaban su voz y rostro. “Era triste saber que esas canciones tenían mi voz, mi cara, y no podía cantarlas”, agregó en el pódcast.

Según The Daily Dot, esta restricción se debía a cláusulas contractuales firmadas por la intérprete cuando trabajaba en la franquicia juvenil. Los derechos del personaje y del material musical asociado fueron administrados exclusivamente por Disney y su sello Hollywood Records, lo que impedía a Cyrus utilizar el repertorio sin una autorización formal de la empresa.

La artista fue reconocida como Disney Legend en 2024, lo que permitió el cambio en su situación legal. (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Cuándo cambió la situación legal entre Disney y Miley Cyrus?

El impedimento para interpretar el repertorio de Hannah Montana finalizó en agosto de 2024, tras el reconocimiento oficial de Miley Cyrus como Disney Legend. Durante la convención D23, organizada por la compañía en Anaheim, California, la cantante fue incluida en el listado de figuras históricas de Disney, convirtiéndose en la persona más joven en recibir ese honor, según People.

En el mismo pódcast citado anteriormente, Cyrus indicó que tras recibir la distinción le fue concedido el permiso para volver a cantar las canciones del personaje: “Después de ser reconocida como leyenda de Disney, me fue otorgado el permiso para cantar esas canciones en el futuro”.

El medio especializado NME confirmó esta información el 6 de junio de 2025, destacando que la distinción pudo haber implicado una renegociación de los derechos musicales o un gesto simbólico por parte de Disney, aunque no se han hecho públicos los términos contractuales específicos que regularán futuras interpretaciones.

Durante años, acuerdos contractuales impidieron a Cyrus interpretar el repertorio de Hannah Montana en público. (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Qué dijo Miley Cyrus en la ceremonia de Disney Legend?

Durante su discurso en la ceremonia D23, Miley Cyrus expresó gratitud hacia su pasado como Hannah Montana. El medio británico Indy100 informó que la artista afirmó estar “aún orgullosa” de haber interpretado al personaje, y dedicó el reconocimiento a sus seguidores: “Este premio es también para ella y para sus fans leales”.

La distinción como Disney Legend es un reconocimiento reservado a figuras que han tenido un impacto duradero en la historia de la compañía. Otros artistas que han recibido este honor incluyen a Julie Andrews, Angela Lansbury, Elton John y Robin Williams, según los registros de Disney.

Cyrus participó por primera vez en la serie Hannah Montana en 2006, cuando tenía 13 años. En el programa, interpretaba a una adolescente con una doble vida: estudiante durante el día y estrella pop por la noche. La serie se mantuvo en el aire hasta 2011 y dio lugar a álbumes, películas y giras internacionales que consolidaron su figura pública.

El reconocimiento como Disney Legend convirtió a Cyrus en la persona más joven en recibir este honor. (REUTERS/Mike Blake)

¿Qué canciones de Hannah Montana fueron más populares?

Durante el período en que la serie estuvo al aire, se publicaron varios álbumes con la voz de Miley Cyrus como Hannah Montana. Entre los temas más reconocidos figuran The Best of Both Worlds, Nobody’s Perfect, Rockstar, If We Were a Movie y We Got the Party. Todo el catálogo fue gestionado por Hollywood Records, sello discográfico propiedad de Disney.

Según People, la artista protagonizó además la gira Best of Both Worlds Tour entre 2007 y 2008, interpretando canciones tanto de Hannah Montana como de su propio repertorio. También encabezó el elenco de la película Hannah Montana: The Movie en 2009, que incluyó nuevas canciones en su banda sonora.

El éxito comercial del personaje incluyó mercancía, álbumes certificados por la RIAA y transmisiones internacionales. De acuerdo con estimaciones publicadas por Forbes en 2010, la marca Hannah Montana generó ingresos multimillonarios para Disney a través de productos licenciados.

Entre las canciones más populares de Hannah Montana destacan 'The Best of Both Worlds' y 'Nobody’s Perfect'.

¿Miley Cyrus planea cantar nuevamente como Hannah Montana?

Hasta el momento, Cyrus no ha anunciado presentaciones en las que tenga previsto interpretar canciones del personaje. No obstante, durante el pódcast Every Single Album, la artista mencionó que le parecía significativo contar nuevamente con el derecho legal para hacerlo.

En 2020, durante una entrevista con el programa radial Carolina with Greg T in the Morning, ya había expresado que conservaba la peluca característica del personaje y que consideraba un eventual regreso. “Está en almacenamiento y lista para volver. Algún día resurgirá. Solo necesita un cambio de imagen”, comentó entonces.

Con el lanzamiento de su más reciente álbum, Something Beautiful, en 2025, Miley Cyrus continúa enfocada en su carrera como solista. Aunque no ha confirmado planes relacionados con Hannah Montana, la apertura legal podría permitir colaboraciones especiales o presentaciones conmemorativas.